Giá tính lệ phí trước bạ nhiều mẫu xe giảm cả trăm triệu đồng

Mới đây, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 1238/QĐ-BTC về việc điều chỉnh, sửa đổi bổ sung bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ôtô, xe máy, có hiệu lực từ ngày 25/8.

Cụ thể, có 46 mẫu ô tô nhập khẩu nguyên chiếc và 28 mẫu xe sản xuất lắp ráp trong nước dưới 10 chỗ ngồi, được điều chỉnh giá tính lệ phí trước bạ. Lần điều chỉnh này, hầu hết mẫu xe sản xuất và lắp ráp trong nước đều điều chỉnh theo hướng giảm, nhưng vẫn trong phạm vi biến động tăng giảm 5% và đảm bảo tính sát với thực tế giá thị trường.

Theo đó, khi mua xe với giá tính lệ phí trước bạ mới, người mua sẽ được lợi hơn do phí trước bạ được tính theo tỷ lệ % trên giá trị tuyệt đối của giá xe.

Trong đó, nhiều mẫu xe của các thương hiệu Hyundai, Mazda và Peugeot sản xuất và lắp ráp trong nước được giảm giá tính lệ phí trước bạ tới hơn 100 triệu đồng/chiếc, tùy theo từng hãng và mẫu xe so với trước đây.

Các mẫu xe Mazda3 được giảm giá tính phí trước bạ từ 40 triệu đến 69,4 triệu đồng.

Như Mazda có 11 mẫu được giảm giá tính lệ phí trước bạ. Trong đó, Mazda3 có mức điều chỉnh từ 40 triệu đến 69,4 triệu đồng giá tính phí. Phiên bản Mazda3 Deluxe có mức điều chỉnh nhiều nhất, từ 738,4 triệu đồng xuống còn 669 triệu đồng (giảm 69,4 triệu đồng) giá tính phí. Phiên bản Mazda 3 20G AT SD FL còn 730 triệu đồng (giảm 40 triệu đồng).

Tuy nhiên, mức giảm giá tính phí nhiều nhất của thương hiệu Mazda lại là mẫu CX-5. Cụ thể, 3 phiên bản Mazda CX-5 gồm 20G AT 2WD KW, 25G AT 2WD KW và 25G AT AWD KW có giá tính lệ phí trước bạ từ 824 triệu đồng đến 1,014 tỉ đồng, giảm từ 65 - 135 triệu đồng so với trước đây. Mazda CX-8 25G AT 2WD cũng chỉ còn 1,039 tỉ đồng, giảm 100 triệu đồng so với trước.

Cùng với Mazda, một số mẫu xe mới của Peugeot (đều do Thaco phân phối) có giá tính lệ phí trước bạ mới của chiếc 3008 là 999 triệu và 1,109 tỉ đồng, giảm từ 40 triệu đến 100 triệu đồng so với trước. Hay mẫu Peugeot 5008 cũng giảm khoảng 100 triệu đồng giá tính phí trước bạ.

Grand i10 1.2 MT có giá mới tính lệ phí trước bạ là 350 triệu đồng.

Trong khi đó, một mẫu xe thương hiệu Hàn Quốc khác do TC Motor phân phối là Hyundai cũng có 4 mẫu được giảm giá tính phí đợt này gồm: Grand i10 1.2 MT có giá mới tính lệ phí trước bạ là 350 triệu đồng; SantaFe TM2 2.2 TCI 8AT giá 1,125 tỉ đồng; Tucson TL1-1.6GM 7DCT FL giá 880 triệu đồng và Tucson TL4-2.0R 8AT FL 873,7 triệu đồng. So với mức giá tính lệ phí trước bạ trước đó thì giá mới giảm 30 - 45 triệu đồng/xe.

Trái ngược với việc giảm giá tính phí trước bạ nhiều mẫu ô tô lắp ráp trong nước, nhiều mẫu mô-tô nhập khẩu lại được Bộ Tài chính tăng giá tính lệ trước bạ. Như mẫu Triumph Bonneville Bobber Black dung tích xi-lanh 1.200cc tăng thêm gần 60 triệu đồng và mẫu Triumph Bonneville T120 tăng thêm 147 triệu đồng.

Việc giảm giá tính phí trước bạ này cộng với việc giảm 50% phí trước bạ theo Nghị quyết số 84/NQ-CP giúp người mua được lợi hơn trước rất nhiều khi mua xe mới, giá thành chi phí lăn bánh của xe sẽ giảm theo.