Hàng loạt xe hạng sang của Mercedes bị triệu hồi vì dính lỗi

** Đầu tiên là việc triệu hồi 384 chiếc Mercedes-Benz E-Class bao gồm: E 200, E 250 và E 300 được sản xuất từ tháng 8/2016 cho đến tháng 4/2017.

Theo các văn bản của Cục ĐKVN, trong quá trình giám sát chất lượng sản phẩm, Daimler AG nhận thấy rằng, đối với một số loại xe Mercedes-Benz E200, E250, E300 (có số loại W213) có thời gian sản xuất từ 8/2016 đến 4/2017 (lô hàng có đóng gói từ 8/2016 – 10/2016), các chức năng khóa của dây an toàn phía sau không bị lỗi trong các hoạt động lái xe bình thường nhưng do tỷ lệ pha trộn hỗn hợp trong một số ngòi nổ của bộ căng đai của dây đai an toàn ghế sau bên trái và bên phải có thể không đáp ứng được tiêu chuẩn thiết kế của nhà sản xuất.

Các mẫu Mercedes E-Class bị triệu hồi lần này được sản xuất từ tháng 8/2016 cho đến tháng 4/2017. (Ảnh: MBV)

Vì vậy, các ngòi nổ có thể không hoạt động như đã được thiết kế trong một số tình huống va chạm khi bộ căng đai ghế sau được kích hoạt. Nếu các ngòi nổ không hoạt động như đã được thiết kế, thì chức năng của bộ căng đai của dây đai an toàn ghế sau bên trái và bên phải có thể không được đảm bảo. Điều này có thể làm tăng nguy cơ chấn thương cho người sử dụng.

Chương trình triệu hồi sẽ bắt đầu từ ngày 16/4/2018 đến 31/12/2022 với tổng thời gian kiểm tra, sửa chữa là 1 giờ 30 phút cho mỗi xe. Công ty TNHH Mercedes - Benz Việt Nam và các đại lý được ủy quyền sẽ kiểm tra, khắc phục miễn phí lỗi của những xe bị ảnh hưởng.

** Thông báo triệu hồi tiếp theo là việc mở rộng đợt triệu hồi 3.624 xe thuộc dòng xe C-Class (mẫu xe 205), E-Class (mẫu xe 213), GLC (mẫu xe 253) có thời gian sản xuất từ 9/2015 đến 2/2017, do bộ giới hạn dòng khởi động có thể bị quá tải trong những điều kiện nhất định trong lúc khởi động động cơ.

Chương trình triệu hồi sẽ bắt đầu từ ngày 14/5/2018 đến 9/9/2020 với tổng thời gian kiểm tra, sửa chữa là 1 giờ cho mỗi xe.

Trong trường hợp xấu nhất là có thể gây cháy các chi tiết xung quanh và do đó có thể gây cháy xe. Do đó, như một biện pháp phòng ngừa chúng tôi sẽ lắp thêm một cầu chì ở bộ giới hạn dòng khởi động hiện hành cho các xe bị ảnh hưởng. Công việc này sẽ mất khoảng 1 giờ và sẽ được thực hiện miễn phí tại các xưởng dịch vụ Mercedes-Benz trên toàn quốc.

Đại diện Phòng Chất lượng xe cơ giới - VAQ (Cục ĐKVN) cũng khuyến cáo, để đảm bảo quyền lợi cao nhất cho khách hàng, vì quyền lợi và an toàn của chính mình và hành khách đi cùng, khi khách hàng nhận được thông báo từ các đại lý ủy quyền của Mercedes-Benz Việt Nam hay qua truyền thông, các khách hàng đang sử dụng xe thuộc chương trình triệu hồi cần nhanh chóng mang xe tới đại lý ủy nhiệm của công ty TNHH Mercedes-Benz Việt Nam để được kiểm tra, thực hiện sửa chữa đúng tiêu chuẩn./.

