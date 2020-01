Hennessey không thể tự mình nâng cấp Corvette thế hệ mới

Hennessey là hãng độ nổi tiếng với những chiếc xe mạnh và nhanh nhất trên thế giới. Những sản phẩm của họ thường sẽ có nhiều mức công suất khác nhau và bản cao nhất thường trên 1.000 mã lực. Sản phẩm được hãng công bố mới đây, Corvette Stingray (C8) sẽ được nâng cấp lên đến 1.200 mã lực khi Hennessey nhận xe vào thời gian tới đây, tuy nhiên, hiện tại việc hoàn thành gói độ đang gặp ít trục trặc.

Theo như những gì chúng ta biết, Corvette C8 sẽ sử dụng bộ điều khiển (ECU) E99 đi cùng nền tảng điện tử Global B mới nhất đến từ GM. ECU E99 không phải là một vấn đề với Hennessey khi trước đây hãng đã tinh chỉnh thành công bọ ECU này trên Corvette (C7) ZR1. Vấn đề của C8 đến từ hệ thống bảo mật điện tử Global B mới nhất của General Motor. Đây là một nền tảng bảo mật điện tử dành cho các mẫu xe mới của GM mà chỉ có chính GM mới có thể xử lý được nền tảng bảo mật này.

Đại diện Hennessey nói với Hagerty: "Chúng tôi cũng nghe nói rằng GM có thể sẽ cung cấp chương trình độ riêng C8 và chúng tôi cũng sẽ rất vui khi được sử dụng phần mềm của họ. Không ai biết khi nào phần mềm độ C8 sẽ được bán ra nhưng chúng tôi hy vọng rằng phần mềm này sẽ có mặt vào cuối năm 2020.

Trong thời gian này, chúng tôi hy vọng sẽ nhận được C8 đầu tiên vào tháng 3 hoặc tháng 4 và chúng tôi sẽ khá bận rộn với việc chế tạo hệ thống siêu nạp và tăng áp kép đầu tiên trong khi chúng tôi chờ phần mềm đến từ GM".

Ngoài nền tảng Global B, Hennessey không gặp bất kỳ khó khăn nào trong việc nâng cấp khối động cơ LT2 của Corvette C8. Theo như những nghiên cứu của hãng độ này về khối động cơ LT2, nó gần như tương đồng với khối động cơ LT1 trước đây, chỉ khác biệt hở hệ thống bôi trơn và đường ống xả mới. Trong suốt các năm qua, Hennessey đã nâng cấp hơn 500 khối động cơ LT các loại và LT2 sẽ dễ dàng với họ, ít nhất là ở phần cứng.

Để đạt được 1.200 mã lực với hệ thống nhiên liệu nguyên bản của Corvette, gói độ sử dụng bộ tăng áp kép của Hennessey sẽ sử dụng nhiên liệu ethanol E85. Hennessey hiện vẫn chưa nhận được bất kỳ chiếc Corvette C8 nào, nhưng hãng độ này đã có kế hoạch nâng cấp hộp số tám cấp ly hợp kép của nó. Hãng độ này sẽ bắt tay vào việc với hãng độ khác chuyên nâng cấp hộp số cho Nissan GT-R, Audi R8 và Lamborghini Huracan.

"Nhiều khả năng chúng tôi sẽ phải nâng cấp bộ ly hợp và có thể các bộ phận bên trong hộp số DCT khác. Phụ thuộc vào cách khách hàng lái xe. Trên đường phố với lốp xe đường phố ít vất vả hơn, nhưng đối với những khách hàng muốn chạy xuống dải kéo dính với lốp dính - có thể cần nhiều công việc nâng cấp hơn trong quá trình truyền động" - đại diện Hennessey cho biết thêm.

Theo như những công bố đến từ Hennessey, gói độ rẻ nhất dành cho Corvette C8 sẽ có giá từ 25.000 USD, bao gồm bộ bộ siêu nạp giúp động cơ LT cho ra công suất 700 mã lực. Gói độ cao cấp nhất sẽ có giá 75.000 USD, ngang với một chiếc Corvette C8 mới, và gói độ này sẽ bao gồm những nâng cấp bên ngoài cũng như bộ trang bị tăng áp kép giúp tăng công suất của xe lên đến 1.200 mã lực./.