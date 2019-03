Hình ảnh chi tiết Chevrolet Captiva 2019

Vừa qua, tại Triển lãm ô tô Bangkok 2019 (Thái Lan), mẫu Chevrolet Captiva đã chính thức được giới thiệu. Captiva thế hệ mới được định vị ở giữa phân khúc SUV cỡ B và cỡ C. Xe sẽ nhắm tới những khách hàng lần đầu sở hữu SUV”. Captiva 2019 là thế hệ thứ 2 của dòng crossover 5 chỗ Mỹ và có hai phiên bản 5, 7 chỗ. Đây không còn là sản phẩm do GM-Deawoo như trước mà là mẫu xe dựa trên chiếc Baojun 530 của Trung Quốc (một thương hiệu liên doanh giữa GM và SAIC). Captiva thế hệ mới dài 4.655mm, rộng 1.835mm và cao 1.760mm. Đầu xe thiết kế mới, cho cái nhìn ấn tượng hơn so với phiên bản Captiva cũ. Mặt ca-lăng trau chuốt, lưới tản nhiệt dạng 3 thanh ngang mạ crom. Giống nhiều mẫu xe hiên nay, đèn pha của xe được hạ xuống cản trước của xe, đèn định vị dạng LED mảnh đặt trên cao. Đuôi xe thiết kế bè rộng với nhiều đường gân dập nổi tạo vẻ khỏe khoắn, cụm đèn hậu tinh tế. Cản dưới được tích hợp đèn trải dài với hai ống xả thể thao hình thang. La-zăng đa chấu hai tông màu khỏe khoắn. Hiện tại, GM chưa công bố thông số kỹ thuật của mẫu Captiva dành cho thị trường Thái Lan, còn tại Colombia, mẫu SUV này được trang bị động cơ xăng 4 xy-lanh tăng áp 1.5L sản sinh công suất 147 mã lực và mô-men xoắn 230 Nm, đi cùng hộp số sàn 6 cấp tiêu chuẩn và tuỳ chọn hộp số tự động vô cấp CVT. Cùng với thông số kỹ thuật động cơ, mẫu SUV này cũng chưa công bố hình ảnh nội thất. Tuy nhiên, xe được giới thiệu là có không gian bên trong rộng nhất trong phân khúc và có một số trang bị cao cấp như cửa nóc panorama. Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ thống thông tin - giải trí với màn hình cảm ứng 8 inch có tính năng dẫn đường, Bluetooth, cổng USB, và hệ thống âm thanh 6 loa. Về trang bị an toàn, Captiva 2019 có hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, các cảm biến đỗ, hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), hệ thống phân bổ lực phanh điện tử (EBD), hệ thống ổn định thân xe điện tử (ESP) và hệ thống kiểm soát độ bám đường. 7c2058d73caec0492830dc2bc45a318b/5c9f09e3/2019_03_27/30IJcXo9FAmUewolg2nzYA/_____2019.mp4

