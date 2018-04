Hình ảnh chi tiết Suzuki Ertiga 2018 vừa ra mắt

Tại Việt Nam, Suzuki Ertiga là mẫu xe không được nhiều khách hàng tin dùng và liên tục rơi vào danh sách các mẫu xe "ế ẩm" hàng tháng (theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam). Tuy nhiên, thế hệ thứ 2 của mẫu xe này vừa được giới thiệu tại Triển lãm IIMS 2018. So với người tiền nhiệm, Ertiga thế hệ 2 dài hơn 99 mm, rộng hơn 40 mm, cao hơn 5 mm. Cụ thể chiều dài x rộng x cao của xe lần lượt là tương ứng là 4.395 x 1.735 x 1.690 (mm). Theo đó, thế hệ thứ 2 dài và rộng hơn chút ít so với phiên bản cũ. Chiều dài cơ sở vẫn giữ nguyên ở mức 2.740 (mm). Trong khi đó, khoảng sáng gầm xe giảm từ 185 mm xuống còn 180 mm. Ở phía trước, Suzuki Ertiga 2018 có lưới tản nhiệt crôm lục giác mới, được đặt thấp hơn, bao xung quanh là đèn pha projector. Cản trước được thiết kế động năng hơn, mui xe được làm láng với nhiều đường nếp gấp hơn. Suzuki Ertiga 2018 có vẻ ngoài lớn hơn so với người tiền nhiệm, một phần bởi vị trí phía sau cột C được kéo dãn. Phần tư kính và dáng cột chữ D gợi nhớ đến mẫu xe Mitsubishi Xpander. Mẫu xe van gia đình này sử dụng la-zăng 15 inch bọc lốp 185/65 R15. Cửa kính sau của Suzuki Ertiga 2018 được thiết kế hướng về phía trước để cải tiến kiểu dáng. Đèn LED hậu hình chữ L là sự kết hợp của đèn với ánh sáng chỉ thị, cũng gợi nhớ tới Mitubishi Xpander. Cốp xe và cản sau cũng được tái thiết kế. Suzuki Ertiga 2018 được lắp đặt 2 cảm biến đậu xe ở phía sau. Khác với những thông tin trước đó, buồng lái của Ertiga không giống mẫu Maruti Dzire, trừ phần vô-lăng và bảng điều khiển. Suzuki Ertiga 2018 có cách sắp xếp hoàn toàn mới, sử dụng vật liệu sáng màu, điểm xuyết những chi tiết trang trí màu đen và gỗ. Đi cùng là màn hình giải trí 6,8 inch tương thích với smartphone, nút bấm khởi động, ghế lái chỉnh độ cao, gương chiếu hậu chỉnh gập điện, vô-lăng điều chỉnh độ nghiêng, dàn âm thanh 4 loa (2 trước + 2 sau). Vô-lăng đáy phẳng tương tự người anh em Swift và Dzire mới. Xe được trang bị cửa gió điều hòa gắn trên trần xe cho hàng ghế sau. Hàng ghế thứ 2 có thể gập 60:40 và 50:50 với hàng ghế thứ 3. Xe sử dụng động cơ xăng K15B 1.5L VVT 4 xy-lanh mới công suất 104 mã lực và mô-men xoắn 138 Nm, kết hợp với 2 hộp số như cũ là hộp số tự động 4 cấp hoặc hộp số tay 5 cấp. Xe được trang bị: 2 túi khí trước, phanh ABS và EBD, hệ thống kiểm soát cân bằng VSC mới và neo ghế trẻ em ISOFIX, cảm biến và camera đỗ xe phía sau.

