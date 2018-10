Hình ảnh chi tiết Toyota HiLux Invincible 50 phiên bản đặc biệt

Chiếc Toyota Hilux Invincible 50 mới được thiết kế với sự hợp tác của Arctic Trucks, một công ty có trụ sở tại Iceland chuyên thiết kế các xe bán tải để lái off-road. Phiên bản giới hạn mới của chiếc Toyota HiLux sở hữu hệ thống treo hiệu suất cao đến từ Arctic Trucks và Bilstein; chiều cao gầm được nâng lên 40mm ở phía trước và 20mm ở phía sau; trong khi đó được trang bị thêm khớp nối để đảm bảo rằng những viên đá núi lửa sẽ không thể ngăn cản bạn. Các thành phần của hệ thống treo mới được kết hợp với bánh xe hợp kim 16 x 7,5 với màu đen satin và đi cùng lốp địa hình 265/75 BF của Gooddrich. Toyota khẳng định rằng sự kết hợp mới giữa hệ thống treo và lốp sẽ không làm giảm hiệu suất trên đường. Các tính năng đặc biệt khác bao gồm chắn bùn phía trước và phía sau rộng hơn, một thanh thể thao được gắn 4 đèn Vision X LED cường độ cao, tấm chắn bùn, lớp lót Line-X và nhiều thứ khác. Ở bên trong cabin bạn sẽ nhận được một tấm bảng Invincible 50. Về cơ bản, Toyota Hilux Invincible 50 cũng không khác so với các phiên bản tiền nhiệm mấy, chiếc xe cũng sử dụng động cơ diesel 4 xi lanh 2.4 L sản sinh công suất 148 mã lực đi kèm với một hộp số tự động 6 cấp. Những trang bị tiêu chuẩn của xe bao gồm cảm biến an toàn Toyota với hệ thống Pre-Collision, cảnh báo khởi hành và hỗ trợ biển báo, hệ thống kiểm soát hành trình, đèn pha cảm biến hoàng hôn, Toyota Touch 2 với hệ thống đa phương tiện Go, điều hòa khí hậu tự động, mở cửa và khởi động thông minh và kính sau riêng tư. Toyota sẽ chỉ cung cấp 50 chiếc Hilux Invincible 50 tại UK với việc đặt hàng sẽ bắt đầu từ ngày 1/11/2018. Mức giá sẽ sớm được công bố. Chúng tôi chắc chắn rằng nhiều người hâm mộ của "Back To The Future" sẽ nhận ra sự giống nhau giữa chiếc xe này và chiếc SR5 cổ điển đã từng được nhân vật chính Marty sử dụng khi anh ấy không lái cỗ máy thời gian DeLorean.

Chiếc Toyota Hilux Invincible 50 mới được thiết kế với sự hợp tác của Arctic Trucks, một công ty có trụ sở tại Iceland chuyên thiết kế các xe bán tải để lái off-road. Phiên bản giới hạn mới của chiếc Toyota HiLux sở hữu hệ thống treo hiệu suất cao đến từ Arctic Trucks và Bilstein; chiều cao gầm được nâng lên 40mm ở phía trước và 20mm ở phía sau; trong khi đó được trang bị thêm khớp nối để đảm bảo rằng những viên đá núi lửa sẽ không thể ngăn cản bạn. Các thành phần của hệ thống treo mới được kết hợp với bánh xe hợp kim 16 x 7,5 với màu đen satin và đi cùng lốp địa hình 265/75 BF của Gooddrich. Toyota khẳng định rằng sự kết hợp mới giữa hệ thống treo và lốp sẽ không làm giảm hiệu suất trên đường. Các tính năng đặc biệt khác bao gồm chắn bùn phía trước và phía sau rộng hơn, một thanh thể thao được gắn 4 đèn Vision X LED cường độ cao, tấm chắn bùn, lớp lót Line-X và nhiều thứ khác. Ở bên trong cabin bạn sẽ nhận được một tấm bảng Invincible 50. Về cơ bản, Toyota Hilux Invincible 50 cũng không khác so với các phiên bản tiền nhiệm mấy, chiếc xe cũng sử dụng động cơ diesel 4 xi lanh 2.4 L sản sinh công suất 148 mã lực đi kèm với một hộp số tự động 6 cấp. Những trang bị tiêu chuẩn của xe bao gồm cảm biến an toàn Toyota với hệ thống Pre-Collision, cảnh báo khởi hành và hỗ trợ biển báo, hệ thống kiểm soát hành trình, đèn pha cảm biến hoàng hôn, Toyota Touch 2 với hệ thống đa phương tiện Go, điều hòa khí hậu tự động, mở cửa và khởi động thông minh và kính sau riêng tư. Toyota sẽ chỉ cung cấp 50 chiếc Hilux Invincible 50 tại UK với việc đặt hàng sẽ bắt đầu từ ngày 1/11/2018.

Mức giá sẽ sớm được công bố. Chúng tôi chắc chắn rằng nhiều người hâm mộ của "Back To The Future" sẽ nhận ra sự giống nhau giữa chiếc xe này và chiếc SR5 cổ điển đã từng được nhân vật chính Marty sử dụng khi anh ấy không lái cỗ máy thời gian DeLorean.