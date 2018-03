Hình ảnh chi tiết Volkswagen Touareg 2019 vừa trình làng

Sau những hé lộ được Volkswagen (VW) thực hiện một cách công phu, chiếc VW Touareg 2019 thế hệ mới cũng đã được trình làng trong một sự kiện đặc biệt tại Bắc Kinh, Trung Quốc. So với thế hệ tiền nhiệm, thế hệ thứ 3 của Touareg to hơn nhưng lại nhẹ hơn và được trang bị rất nhiều công nghệ hiện đại. Xe được phát triển dựa trên nền tảng MLB Evo sử dụng chung trong tập đoàn Volkswagen, cùng Audi Q7, Porsche Cayenne và Lamborghini Urus. Volkswagen Touareg 2019 có chiều dài đạt 4.878 mm (+ 77 mm), chiều rộng 1.984 mm (+ 44 mm) và chiều cao là 1.702 mm (- 7 mm). Tuy có kích thước lớn hơn thế hệ cũ nhưng nhờ sử dụng một lượng lớn nhôm và thép siêu cứng (gồm 48% là nhôm và 52% thép công nghệ cao) đã giúp cho chiếc Touareg 2019 nhẹ hơn tới 106 kg. Về thiết kế, Volkswagen Touareg 2019 mang tới một cái nhìn hoàn toàn mới so với thế hệ cũ và bóng bẩy hơn. Nổi bật là lưới tản nhiệt cỡ lớn dạng thanh ngang và cụm đèn pha LED Matrix với 128 bóng nối liền tạo cho xe sự khỏe khoắn, thể thao, hiện đại. Đuôi xe cho thấy các nhà thiết kế của Volkswagen đã rất đầu tư và chau chuốt, nó vẫn cho thấy sự khỏe mạnh của một chiếc SUV nhưng lại không bị thô ráp. Giống như cụm đèn pha, đèn hậu của xe cũng được sử dụng đèn LED và có chút hơi hướng của Audi Q7 mới. Cùng với sự thay đổi bên ngoài, nội thất xe cũng được thay đổi hoàn toàn mang đến cảm giác hiện đại, sang trọng. Cụm đồng hồ hiển thị thông số kỹ thuật truyền thống được thay thế bằng một màn hình màu 12 inch. Bên cạnh đó là một màn hình giải trí trung tâm kích thước lên đến 15 inch, ngang với một chiếc laptop. Volkswagen cho biết các chức năng có trên xe đều có thể sử dụng các màn hình này để điều chỉnh nhiều thiết lập như điều chỉnh tốc độ của xe, kiểm soát những gì đang xảy ra trong nội thất và cá nhân hóa nó. Hệ thống khung gầm của Volkswagen Touareg 2019 đã được bổ sung thêm các thanh giằng để đảm bảo đem lại cảm giác lái tốt hơn, êm ái hơn trên nhiều bề mặt đường khác nhau. Ngoài ra, Touareg 2019 còn cung cấp thêm một hệ thống treo nén dưới dạng tùy chọn. Xe cũng được trang bị hệ thống quan sát ban đêm giúp lái xe có cái nhìn tốt hơn khi đi vào buổi tối. Ngoài ra, đối với các phiên bản cao cấp, xe còn được trang bị hệ thống dẫn động bốn bánh đi kèm với bộ khóa vi sai trung tâm khóa và cung cấp 5 chế độ lái tiêu chuẩn và có thể tùy chọn thêm các gói off-road bổ sung thêm 4 chế độ lái. Còn ở các phiên bản thấp hơn, hệ thống dẫn động bánh sau sẽ là trang bị tiêu chuẩn. Ngoài ra, Volkswagen Touareg 2019 còn được trang bị điều hòa tự động 4 vùng, âm thanh Dynaudio 730 watt, cửa sổ trời... Về động cơ, Volkswagen Touareg 2019 được trang bị cả động cơ xăng, diesel và cuối cùng là động cơ plug-in hybrid, tất cả đều được trang bị hộp số tự động 8 cấp. Động cơ xăng duy nhất có mặt tại triển lãm là động cơ V-6 3.0L với công suất 335 mã lực và mô-men xoắn 450 Nm. Chú thích ảnh Động cơ diesel bao gồm động cơ V-6 3.0L lít với công suất dao động từ 228 mã lực cho tới 282 mã lực, và động cơ V-8 4.0L tăng áp cho công suất 417 mã lực, mô men xoắn cực đại 900 Nm. Phiên bản động cơ plug-in hybrid sẽ là sự kết hợp của một động cơ xăng với một động cơ điện cho tổng công suất 362 mã lực, cho phép chạy được quãng đường dài 58km khi ở chế độ thuần điện EV. Phiên bản này sẽ được bán ra thị trường Trung Quốc vào cuối năm 2019, tiếp đến là châu Âu nhưng phía hãng chưa tiết lộ thời gian cụ thể. Hiện giá từng phiên bản của Volkswagen Touareg 2019 vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, Volkswagen Touareg thế hệ thứ 3 sẽ tiếp nối sự thành công của "người tiền nhiệm, khi đạt tổng doanh số gần 1 triệu chiếc từ khi ra mắt năm 2002. Mẫu SUV nước Đức tấn công thị trường bằng cách trang bị phần lớn công nghệ tốt nhất của hãng, tương tự với cách làm với mẫu Volkswagen Phaeton trước đây. 0576c4e43d817fe8f5c9141af653b0cc/5ab8a9cf/2018_03_24/30IJcXo9FAmUewolg2nzYA/Der_neue_Touareg__Weltpremierenfilm__The_allnew_Touareg__World_premiere_movie.mp4

