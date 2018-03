Hình ảnh Hyundai Santa Fe 2019 bất ngờ xuất hiện tại Việt Nam

Mới đây, những hình ảnh của mẫu Hyundai Santa Fe 2019 xuất hiện tại Việt Nam đã bất ngờ được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Điều này gây bất ngờ cho những người yêu thích dòng xe này tại Việt Nam vì phiên bản mới của Santa Fe mới chỉ được ra mắt tại Hàn Quốc cách đây không lâu. (Ảnh: Facebook). Tuy nhiên, theo thông tin có được, chiếc SantaFe xuất hiện trên mạng là mẫu SUV thế hệ mới được nhập khẩu về Việt Nam theo diện tạm nhập tái xuất để phục vụ một sự kiện tới đây của Hyundai Motor. Trên kính lái phía trước của xe có tem in dòng chữ "Việt Nam" khá lớn. (Ảnh: Facebook). Chiếc Hyundai Santa Fe 2019 về Việt Nam sở hữu màu ngoại thất xanh đậm với những đường nét thiết kế khỏe khoắn: Cụm đèn pha và xi nhan đặt dưới cản trước, phía trên là đèn LED định vị ban ngày và lưới tản nhiệt "cascading" lớn sơn màu đen bóng... (Ảnh: Facebook). Đuôi xe được thiết kế nhẹ nhàng và mềm mại, cùng với đó là các chi tiết kim loại và cản va sơn màu bạc. (Ảnh: Facebook). Nội thất xe được bọc da màu đen với vô lăng D-Cut đáy vát phẳng, màn hình cảm ứng kết hợp hệ thống thông tin giải trí công nghệ cao với chức năng nhận diện giọng nói và tương thích Apple Car Play... Hiện tại, thông tin chi tiết mẫu xe này hiện vẫn đang được giữ kín. (Ảnh: Facebook). Trước đó, tại Hàn Quốc, mẫu xe này đã chính thức được giới thiệu tới toàn thể công chúng. (Ảnh: Carscoops). So với thế hệ trước, Hyundai Santa Fe 201 thay đổi hoàn toàn về thiết kế bên ngoài. (Ảnh: Carscoops). Xe sở hữu những đường nét khỏe khoắn, đậm chất SUV. (Ảnh: Carscoops). Tại Hàn Quốc, Santa Fe sẽ có 3 lựa chọn về động cơ: Tăng áp 2.0L 4 xy-lanh công suất 235 mã lực, mô-men xoắn 353 Nm; 2.0L diesel công suất 186 mã lực, mô-men xoắn 402 Nm và 2.2L diesel công suất 202 mã lực, mô-men xoắn 441 Nm. (Ảnh: Carscoops). Tất cả đi kèm hộp số tự động 8 cấp và có thể kết hợp cùng hệ thống dẫn động 4 bánh. (Ảnh: Carscoops). Về trang bị công nghệ, Hyundai Santa Fe 2019 (Hàn Quốc) được trang bị hệ thống hỗ trợ lái xe bao gồm: Tránh va chạm trước, hỗ trợ giữ làn đường và kiểm soát hành trình thông minh với chức năng Stop/Go. (Ảnh: Carscoops). Những tính năng khác bao gồm: Hỗ trợ lái đường cao tốc và hệ thống cảnh báo va chạm phía sau. (Ảnh: Carscoops). Tính năng Hiển thị thông tin trên kính lái. Công nghệ HUD trên Santa Fe mới với hình ảnh mô-phỏng hiển thị trên kính gió trước, kích thước màn hiển thị TFT LCD 8.5-inch, cho phép người lái nắm bắt nhiều thông tin cần thiết mà vẫn tập trung quan sát phía trước. Những thông tin được hiển thị như trạng thái kiểm soát hành trình Smart Cruise Control, định vị dẫn đường, cảnh báo điểm mù DSCW, thông tin hỗ trợ phòng tránh đâm va phía trước, giới hạn tốc độ, cảnh báo chuyển làn và dữ liệu âm thanh. (Ảnh: Carscoops). Cùng với đó là tính năng “Safe Exit Assist”, hỗ trợ người trong xe mở cửa để ra ngoài một cách an toàn hơn, tránh việc người ngồi trong xe mở cửa khi một chiếc mô-tô, xe đạp hay xe hơi đang tới gần từ phía sau, nhờ tự động khóa cửa. Đồng thời, nó cũng phát ra âm thanh cảnh báo cho người ngồi trong xe biết. (Ảnh: Carscoops). Hiện tại, Hyundai Santa Fe 2019 được bán với giá từ 26.179 USD (khoảng 592 triệu đồng) tại Hàn Quốc. (Ảnh: Carscoops).

