Honda Accord 2020: Mẫu sedan sang trọng dành cho mọi độ tuổi

Được giới thiệu tới khách hàng năm 1976, sau hơn 40 năm phát triển với 9 thế hệ, Honda Accord là mẫu xe sở hữu lịch sử phát triển lâu đời thứ hai trong các dòng xe ô tô Honda, đại diện cho các giá trị cốt lõi xây dựng nên hình ảnh thương hiệu ô tô Honda.

Tiếp tục phát huy những giá trị cốt lõi - “Vận hành mạnh mẽ - Thiết kế hiện đại và độc đáo - Công nghệ tiên tiến”, Accord thế hệ thứ 10 (Accord 2020) chính thức được giới thiệu tại Việt Nam với sự thay đổi mạnh mẽ từ ngoại thất đến nội thất, cùng những trang bị công nghệ tiên tiến. Điều này, giúp Honda Accord 2020 thực sự “lột xác” khi mang tới một chiếc sedan trẻ trung, năng động và thể thao mà vẫn giữ được sự sang trọng vốn có.

Không còn là một mẫu sedan quá “đĩnh đạc”, Accord 2020 được phát triển hướng tới sự cao cấp về chất lượng, chú trọng trong từng cung bậc cảm xúc mà một chiếc xe có thể mang tới.

Honda Accord 2020

Vẻ ngoài thể thao, lịch lãm

Nếu ở thế hệ trước, thiết kế ngoại thất của Honda Accord vẫn có chút gì đó thua kém so với các đối thủ như Toyota Camry, Mazda6... thì ở thế hệ thứ 10 này, Accord thực sự khiến nhiều người phải có cái nhìn khác.

Cụ thể, ở phần đầu xe, Accord 2020 sở hữu những đường nét góc cạnh hiện đại, nổi bật là cụm đèn pha full LED đặc trưng của nhiều mẫu xe Honda ngày nay. Đi cùng là mặt ca-lăng ấn tượng với thiết kế đôi cánh “Solid Wing” mạ crom sáng bóng nối liền hai cụm đèn pha. Tiếp đó, lưới tản nhiệt của xe được mở rộng xuống phía dưới cản trước, kết hợp với những đường cắt gọt tinh tế hai bên và sơn đen bóng tạo điểm nhấn độc đáo. Hệ thống đèn sương mù cũng được sử dụng công nghệ LED hiện đại.

Đầu xe của Accord mới được cho là có nhiều điểm tương đồng với mẫu "đàn em" Civic nhưng bề thế hơn. Mặt ca lăng ở Accord có hình thang ngược với các thanh ngang màu đen. Dải crom to bản phía trên nối liền 2 đèn công nghệ full LED cho cảm giác liền mạch tạo sự sang trọng.

Cụm đèn pha và đèn sương mù full LED tích hợp cảm biến bật tắt tự động.

Bên cạnh đó, nếu nhìn Accord 2020 từ bên hông thì bạn sẽ cảm nhận thấy đây giống như một chiếc xe thể thao cá tính với trần xe được hạ thấp cùng mui xe dài và thấp hơn đáng kể so với thế hệ trước. Cột chữ C và mui xe đều được thiết kế dốc về phía sau, cùng với đuôi xe ngắn giúp Accord 2020 trở nên năng động hơn chứ không quá vuông vức như trước.

Với kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.894 x 1.862 x 1.450 mm, chiều dài cơ sở 2.830 mm và khoảng sáng gầm 131 mm, Accord 2020 có vẻ ngoài khá bề thế.

Hơn nữa, các đường viền crom dọc thân xe và các cột chữ B, C được sơn đen bóng mang đến cho Accord vẻ thanh lịch, hiện đại. Phần thân xe thêm thể thao nổi bật với vòm bánh xe mạnh mẽ, một đường gân chạy từ trước ra sau dọc theo thân xe. Kết hợp cùng là bộ la-zăng kích thước lên tới 18 inch có thiết kế hình cánh quạt cách điệu, khỏe khoắn.

Phần đuôi xe được thiết kế chau chuốt mang đậm tính thể thao và dài hơn một chút so với Accord thế hệ trước.

Cụm đèn hậu LED hình chữ "C" ngược với các thiết kế đồ họa tinh tế.

Dù mang nhiều đường nét thiết kế thể thao hơn nhưng không vì thế mà Honda Accord 2020 mất đi vẻ bế thế vốn có của một chiếc sedan hạng D. Với ích thước tổng thể thuộc hàng rộng rãi nhất phân khúc sedan hạng D với chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.894 x 1.862 x 1.450 mm, chiều dài cơ sở đạt mức 2.830 mm, Accord 200 có trục cơ sở dài hơn 55 mm, thân xe rộng hơn 10 mm so với thế hệ trước. Nhờ đó, vẻ ngoài của Accord 2020 vẫn rất bề thế và vững chãi.

Nội thất cao cấp, sang trọng và hiện đại

Không chỉ ngoại thất, tính hiện đại và độc đáo của Honda Accord thế hệ thứ 10 còn được thể hiện trong thiết kế nội thất. Với thiết kế được mở rộng hơn, Accord hoàn toàn mới sở hữu khoang nội thất rộng rãi, cao cấp và ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại hơn, góp phần khẳng định nét hiện đại và thanh lịch trong thiết kế cũng như nét tinh tế, thể thao trong phong cách vận hành xe.

Honda trang bị cho dòng sedan hạng D các vật liệu cao cấp như da, nhựa mềm và ốp vân gỗ ở bảng tablo, ghế ngồi, bên trong cửa để tăng sự sang trọng.

Các vật liệu như da, gỗ, kim loại và nhựa được sử dụng trên xe đan xen trên xe đều mang tới cho người sử dụng một cảm giác sang trọng và cao cấp.

Bảng điều khiển trung tâm được thiết kế đặc biệt để đem đến vẻ ngoài thể thao cùng với khả năng sử dụng linh hoạt với các hệ thống và nút điều khiển quan trọng đều được bố trí trong tầm tay của người lái. Đặc biệt là phanh tay điện tử và chế độ giữ phanh tự động (BRAKE HOLD) được tích hợp trên bảng điều khiển trung tâm, nhờ vậy người lái có thể dễ dàng kích hoạt phanh chỉ bằng một động tác đơn giản.

Màn hình cảm ứng 8 inch phục vụ nhu cầu giải trí, phía dưới là cụm điều khiển điều hòa hai vùng độc lập với cửa gió cho hàng ghế phía sau.

Cùng với đó, nổi bật ở vị trí trung tâm là màn hình cảm ứng 8 inch phục vụ nhu cầu giải trí, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth, USB, AM/FM, quay số nhanh bằng giọng nói Voice tag và định vị GPS.

Honda Accord 2020 được trang bị vô-lăng 3 chấu đáy vát thể thao và hoàn thiện với da cao cấp đem lại cảm giác cầm lái êm và ôm tay. Các phím điều khiển tích hợp trên vô-lăng cũng được thiết kế gọn gàng hơn với nút cuộn tinh tế để chuyển đổi các chế độ.

Vô-lăng tích hợp lẫy chuyển số và các phím điều khiển rảnh tay...

Cụm đồng hồ phía sau vô-lăng đã được điều chỉnh với bên trái là màn hình kỹ thuật số, còn bên phải vẫn là đồng hồ tốc độ dạng analog. Trong đó, màn hình kỹ thuật số hiện thị rõ nét các thông số kỹ thuật khi xe vận hành và đặc biệt có thể thay đổi kiểu hiển thị theo chế độ lái Econ hay Sport.

Ghế lái chỉnh điện 8 hướng, ghế hành khách trước chỉnh điện 4 hướng tạo sự thoải mái cho người ngồi.

Ngoài ra, ghế ngồi của Honda Accord 2020 được bọc da cao cấp tạo sự sang trọng tích hợp điều chỉnh điện 8 hướng cùng với bơm lưng 4 hướng. Trong khi, ghế hành khách được trang bị điều chỉnh điện 4 hướng. Đồng thời, với thiết kế ghế phía trước ôm lấy lưng người ngồi, Accord 2020 không bị cảm giác chòng chành khi vào cua gấp hay đánh lái đột ngột.

Không gian rộng rãi cho hàng ghế thứ 2.

Ngoài ra, nhờ có trục cơ sở dài hơn 55 mm, thân xe rộng hơn 10 mm so với phiên bản trước nên không gian nội thất của Accord 2020 rất rộng rãi và thoải mái. Khoảng để chân giữa hàng ghế trước và sau đủ thoải mái cho cả những khách hàng cao trên 1m7 nhờ khoảng cách tăng đáng kể - 48 mm.

Ở hàng ghế phía sau, Accord 2020 còn tích hợp một bệ tỳ tay với giá để cốc, rèm che nắng cửa sổ, 2 cổng sạc USB và một cửa thông với khoang hành lý có thể giúp người ngồi lấy được các đồ dùng phía sau mà không phải dừng xe.

Cửa gió phía sau cùng với hai cổng sạc USB, ngoài ra, Accord 2020 còn được trang bị cửa sổ trời, chìa khóa thông minh, hệ thống khởi động xe từ xa...

Đặc biệt, Accord 2020 có không gian cốp để đồ phía sau lên tới 573 lít và có thể mở rộng hơn khi gập hàng ghế thứ 2. Đây có thể nói là một không gian lý tưởng cho việc cất giữ đồ đạc trong mỗi hành trình dài.

Vận hành mượt mà và mạnh mẽ

Tại Việt Nam, Honda Accord thế hệ thứ 10 là mẫu xe duy nhất trong phân khúc được trang bị động cơ VTEC TURBO 1.5L với hệ thống phun xăng trực tiếp và điều khiển biến thiên theo thời gian (VTC), mang lại công suất tối đa 188 mã lực tại 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 260Nm ở dải vòng tua 1.600-5.000 vòng/phút.

Ngoài ra, việc sử dụng hệ thống điều khiển van tiên tiến kết hợp với công suất và hiệu suất nhiên liệu cao cùng lượng khí thải thấp, động cơ tăng áp 1.5L VTEC TURBO sở hữu khả năng vận hành vượt trội, tương tự như động cơ 2.5L hút khí tự nhiên với mức tiêu hao nhiên liệu 6,2 L/100km (trong điều kiện đường hỗn hợp tiêu chuẩn).

Khối động cơ tăng áp 1.5L VTEC TURBO trên Accord 2020.

Để gia tăng thêm khả năng vận hành mạnh mẽ, Honda Accord hoàn toàn mới cũng được trang bị hộp số biến thiên vô cấp (CVT), với tỉ số truyền chuyển đổi mượt mà và khả năng tăng tốc tuyệt vời, hứa hẹn đem đến cho chủ sở hữu những trải nghiệm lái thú vị.

Điều đáng ghi nhận ở động cơ này chính là sự tối ưu và tiết kiệm. Khi vận hành ở những con đường đông đúc hay di chuyển chậm với chế độ Econ, động cơ này đem đến cảm giác nhẹ nhàng, êm ái và tiết kiệm. Tay lái trợ lực điện thích ứng nhanh với chuyển động giúp người lái điều khiển xe dễ dàng hơn trong các con phố đông đúc.

Tuy nhiên, điều thú vị của chiếc sedan này không phải chỉ là việc cầm lái ở trong các cung đường thành phố, hay thong dong trên cung đường nhựa láng mịn... mà chính là khối động cơ ẩn chứa 188 mã lực luôn sẵn sàng tăng tốc bất kỳ khi nào.

Để khám phá điều này, bạn nên đưa chiếc xe ra khỏi thành phố đến những con đường ngoại ô hay cao tốc. Khi đó, bạn sẽ cảm nhận được đây không chỉ là một chiếc sedan lịch lãm, sang trọng mà còn giống như chiếc xe thể thao mạnh mẽ.

Khối động cơ của Accord 2020 sản sinh công suất tối đa 188 mã lực tại 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 260Nm ở dải vòng tua 1.600-5.000 vòng/phút.

Chỉ cần bạn chuyển sang chế độ Sport, vòng tua của máy cũng như độ nhạy chân ga ngay lập tức thay đổi. Cảm giác vô-lăng trở nên đầm chắc hơn. Đồng thời, kiểu đồng hồ hiển thị phía sau vô-lăng cũng thay đổi khi bạn chuyển sang chế độ Sport với phong cách “ngầu hơn”.

Cùng với đó, việc trang bị hệ thống treo độc lập Macpherson phía trước và hệ thống treo đa liên kết phía sau giúp Honda Accord 2020 có được khả năng vận hành êm ái hơn trên các cung đường khác nhau. Và việc gia tăng độ cứng cho khung gầm giúp Accord 2020 ổn định khi đi vào đường xấu...

Một điểm cộng khác cho Honda Accord 2020 chính là khả năng cách âm của xe đã được cải thiện đáng kể so với thế hệ trước nhờ trang bị hệ thống chủ động kiểm soát tiếng ồn ANC cũng như hệ thống kiểm soát âm thanh chủ động ASC.

Dù ở mặt đường hay dải tốc độ nào thì độ ồn vọng vào khoang lái của xe đều rất ít, giúp người ngồi trong xe có được một không gian yên tĩnh và thoải mái khi phải di chuyển cả quãng đường xa.

Gương chiếu hậu của Accord mới được tích hợp Hệ thống quan sát làn đường (Honda Lanewatch)

Một tính năng mới và rất phù hợp với các con đường đông đúc của Việt Nam trên Accord 2020 chính là việc trang bị hệ thống quan sát làn đường (Honda Lanewatch) với một camera nhỏ tích hợp trên gương chiếu hậu hành khách.

Hệ thống quan sát làn đường này được kích hoạt bằng nút bấm gần vô-lăng hoặc gạt xi-nhan phải. Khi camera được kích hoạt người lái có thể cải thiện tầm nhìn của người lái lớn hơn gần bốn lần so với chỉ sử dụng gương phía hành khách. Nhờ vậy, người lái xe có thể dễ dàng nhìn thấy toàn cảnh giao thông, người đi bộ hoặc các vật thể thường xuyên xuất hiện trong vùng điểm mù.

Ngoài ra, người lái còn được hỗ trợ bởi các tiện ích an toàn như cảnh báo chống buồn ngủ khi lái xe, cảnh báo áp suất lốp, camera lùi 3 góc quay kết hợp với cảm biến va chạm góc trước, sau và cảm biến lùi với vạch chia khoảng cách...

Hệ thống phanh tay điện tử và chế độ giữ phanh tự động (BRAKE HOLD) trên Accord 2020.

Đi cùng là hệ thống an toàn tiên tiến gồm: Phanh tay điện tử (EPB), Giữ phanh tự động, Cân bằng điện tử (VSA), Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA), Camera chiếu hậu đa góc, hệ thống an toàn 6 túi khí để hỗ trợ tốt nhất cho người lái và mang lại cảm giác an toàn cho khách hàng trong suốt hành trình.

Tại Việt Nam, Honda Accord sẽ chỉ có duy nhất 1 phiên bản cùng 3 tùy chọn màu sắc với giá bán lẻ đề xuất như sau: Đen ánh độc tôn và ghi bạc thời trang có giá 1,319 tỷ đồng; Màu trắng ngọc quý phái có giá 1,329 tỷ đồng.

So với các đối thủ như: Toyota Camry (giá từ 1,029 - 1,235 tỷ đồng) và Mazda6 (giá từ 819 - 999 triệu đồng)... giá của Honda Accord 2020 có phần nhỉnh hơn. Nhưng bù lại, khách hàng sẽ có được một chiếc sedan thú vị từ thiết kế tới cảm giác lái./.

Honda Accord đạt chứng nhận an toàn 5 sao ASEAN NCAP VOV.VN - Honda Accord hoàn toàn mới nhận đạt được đánh giá 5 sao của ASEAN NCAP với tổng điểm 91,79 trên 100 điểm trong thử nghiệm va chạm,.