Honda mang xe gì tới Triển lãm xe độ SEMA 2019?

Từ khi mẫu CR-V bản facelift (nâng cấp) được ra mắt đầu năm, Honda đã tạo ra hai bản concept dựa trên mẫu crossover tiêu chuẩn và mẫu hybrid biến thể mới của chiếc Crossover này. Mẫu hybrid này được trang bị động cơ chu trình Atkinson 2.0 lít 4 xi-lanh và 2 mô tơ điện. Động cơ này giúp cải thiện đáng kể về hiệu suất cũng như tiết kiệm nhiên liệu.

Honda CR-V Dream

Xe có thiết kế hầm hố với những chi tiết được độ lại nhìn khỏe khoắn hơn so với bản tiêu chuẩn của CR-V

Đầu tiên, chiếc CR-V Dream được độ bởi hãng phụ tùng xe hơi Jsport Performance. Được thiết kế nhằm thoả mãn cho những người thích “Overlander” (từ dùng để chỉ những người thích đi phương tiện cá nhân qua nhiều quốc gia, lãnh thổ khác nhau), chiếc xe sở hữu bộ kit nâng gầm 1,5 inch cùng cản trước hầm hố và bánh xe dự phòng ở phía sau.

Bộ phận gắn bánh dự phòng phía sau

Tủ lạnh và tủ đựng đồ - một phụ kiện đáng chú ý được trang bị trên xe

Ngoài ra, mẫu xe này còn được trang bị bệ bước chân thể thao, bộ mâm 17 inch KMC cùng lốp Nitto Ridge Grappler địa hình. Bởi vì được thiết kế nhằm phục vụ những chuyến đi picnic ngoài trời, trên nóc xe được gắn một chiếc lều kiểu con sò và khu vực chở hàng phía sau cốp xe được tuỳ chỉnh thêm một tủ để đồ cùng tủ lạnh có thể kéo ra đẩy vào đầy tiện dụng.

Honda CR-V Hybrid Do

Tổng thể chiếc xe không hầm hố như mẫu DREAM nhưng vẫn giữ được nét thể thao và thiên về xu hướng xe gia đình nhiều hơn.

Mẫu CR-V Hybrid Do đi theo một "con đường" khác do xe được sản xuất nhằm hướng tới các “Chiến binh cuối tuần”. CR-V Hybrid Do có nhiều điểm tương đồng với CR-V Dream bao gồm bộ kit nâng gầm 1,5 inch, bậc bệ bước chân thể thao và mâm KMC 17 inch. Tuy nhiên, bộ bánh đi theo không phải Nitto Ridge Grappler mà chỉ là Nitto Terra Grappler.

Bộ khung Jsport vững chắc cùng chiếc xe đạp leo núi Cannondale

Tuy nhìn khá tương đồng với mẫu Dream nhưng mẫu Do nhìn “hiền” hơn nhiều vì xe không dán decal và không có cản trước hầm hố như mẫu Dream. Thay vào đó là bộ khung của Jsport trên nóc xe có thể gắn một chiếc xe đạp leo núi Cannondale và một số đồ đạc khác phục vụ cho những chuyến đi chơi xa.

Honda Rally Passport

Mẫu Passport bản Rally

Bám sát với chủ đề Crossover, mẫu SUV Honda Passport Rally được chế tạo bởi các kỹ sư của bộ phận Honda R&D sẽ thể hiện tại SEMA năm nay khả năng vận hành và off-road đầy mạnh mẽ vốn có trên mẫu xe SUV Passport hoàn toàn mới của hãng.

Vì mẫu Rally Passport được thiết kế để cạnh tranh trong phân khúc Limited 4WD của Hiệp hội Rally Mỹ (American Rally Association), xe được nâng cấp với các tấm chống trượt, mâm xe Braid đi cùng với lốp Maxxis RAZR MT. Ngoài ra xe còn được trang bị hệ thống chống lật, phanh thuỷ lực vận hành bằng tay và má phanh Carbotech.

Xe tham gia giải đua American Rally Association

Mẫu Rally Passport sẽ được đưa đến SEMA 2019 sau khi đã hoàn thành xong giải đua đầu tiên với vị trí thứ 2 trong phân khúc và vị trí thứ 12 toàn giải đua.

Honda Ridgeline HFP Concept

Mẫu Ridgeline HFP Concept

Ridgeline là mẫu xe bán tải tầm trung ổn định, nhưng đáng tiếc là mẫu xe này đang bị che lấp bởi cái "bóng" quá lớn của các đối thủ như: Chevrolet Colorado, Ford Ranger hay Toyota Tacoma. Vì thế Honda quyết định thay đổi “số mệnh” cho mẫu xe này bằng cách ra mắt mẫu bán tải Ridgeline HFP Concept.

Mẫu xe bán tải này sẽ được trang bị bộ nâng gầm, mâm xe 18 inch màu đồng. Xe cũng được thêm gói phụ kiện chính hãng của Honda bao gồm một chiếc xe đạp leo núi Fuji màu sơn cùng tông với xe. Một điểm gây chú ý khác trên xe là khung giá đỡ Xsporster phía sau thùng xe, giá đỡ trần và một chiếc lều Kukenam 3 từ hãng Thule.

Mẫu Civic Si Drift

Xe được độ widebody kit hầm hố, cánh gió bản trung cùng decal đua bắt mắt

Những mẫu xe vừa kể trên chỉ là “phần nổi của tảng băng trôi” vì Honda sẽ đem đến SEMA năm nay nhiều mẫu xe độc đáo khác như một chiếc S800 Coupe đời 1968 - một trong những dòng sản phẩm đầu tiên của Honda, chiếc N600 độ và mẫu xe Drift Civic Si

Honda S800 Coupe 1968

Honda N600