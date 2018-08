Hyundai Creta ra mắt thêm phiên bản kỷ niệm “One Million“

Các phiên bản đặc biệt sẽ có mặt tại các đại lý vào nửa cuối tháng 8/2018 và có tổng số 4.500 đơn vị được sản xuất; trong đó, có 2.000 chiếc Creta, 1.200 chiếc HB20 và 1.300 chiếc HB20S. Hiện tại mức giá của các phiên bản này vẫn chưa được tiết lộ.

Phiên bản Hyundai Creta One Million đi kèm với động cơ xăng 1.6 lít và kết hợp với 6AT.

Vòng đen tay Smart Band được tích hợp chip mở cửa không cần chìa khoá.

Bên cạnh đó, khách hàng mua phiên bản Creta One Million sẽ được tặng kèm thêm một đồng hồ đa năng chính hãng đóng vai trò như một chiếc chìa khoá. Thêm vào đó, người dùng có thể theo dõi số bước chân, khoảng cách và lượng calo tiêu hao bằng cách liên kết với ứng dụng trên điện thoại thông minh và nó cũng có tính năng thông báo khi có cuộc gọi, tin nhắn, báo thức. Hyundai Motor Ấn Độ cũng đã chuẩn bị để bổ sung Smart Band này cho biến thể Creta SX (O).

Dựa trên biến thể "Pulse Plus", ngoại thất xe được trang bị đèn LED chạy ban ngày, đèn pha projector và bộ la-zăng hợp kim 17 inch đi kèm với lưới tản nhiệt bằng crom màu tối, cũng như tay nắm cửa mạ chrome.

Thiết kế tổng thể của Creta One Million không nhiều khác biệt với bản thường ngoài những chi tiết bổ sung.

Dòng chữ "one million" được in dập nổi ở ngưỡng cửa

Phiên bản đặc biệt này cũng nhận được một huy hiệu kỷ niệm "one million" trên các tấm chắn bùn. Bên trong cabin, dòng chữ "one million" được in dập nổi ở ngưỡng cửa, ghế bọc da màu Beige Sahara; bảng điều khiển bao gồm một hệ thống giải trí màn hình cảm ứng 7 inch với đầu DVD.

Không gian nội thất của chiếc Hyundai Creta One Million.

Creta One Million đặc biệt chỉ có sẵn với động cơ xăng Gamma 1,6 lít kết hợp với hộp số tự động 6 cấp./.

