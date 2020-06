Hyundai ký hợp đồng với Sony để xuất hiện trong phim “Spider Man“

Việc thỏa thuận giữa các hãng xe với công ty giải trí không phải hiếm gặp, bởi hiệu quả có thể được chứng minh là vô giá. Ví dụ về một sự kết hợp thành công giữa các hãng xe và công ty giải trí chính là khi Iron Man xuất hiện lần đầu trên màn bạc năm 2008, mẫu Audi A8 được biết đến với cái tên trừu mến là “Xe Người Sắt”, và doanh số bán hàng tại Mỹ đã tăng vọt.

Hyundai đang tìm cách tái tạo thành công này, và gần đây đã ký một hợp đồng quảng cáo đa hình ảnh với Sony Pictures Entertainment để các mẫu xe cũng như công nghệ mới của hãng được giới thiệu trong những sản phẩm sắp tới của Sony.

Đại diện Hyundai và Sony Pictures Entertainment tại buổi lễ ký kết.

Trong đó bao gồm 5 bộ phim sắp ra mắt: Phần tiếp theo của "Spider Man: Far From Home" (tháng 11 năm 2021), phần tiếp theo của "Spider Man: Into the Spider Verse" (tháng 10 năm 2022), "Uncharted" (tháng 7 năm 2021) và những bộ phim khác được công bố.

Tất nhiên, đây không phải lần đầu tiên Hyundai tham gia vào thế giới siêu anh hùng, bởi đã có mẫu xe Kona phiên bản Iron Man được giới thiệu vào tháng 7/2018.

Lần hợp tác này được cho là sẽ có lợi cho cả hai bên, bao gồm việc tận dụng tài sản trí tuệ của Sony cho mục đích tiếp thị và giải trí. Cũng sẽ có sự hợp tác về cơ sở hạ tầng và concept cho phim của Sony Pictures, cũng như đồng sáng tạo trải nghiệm thực tế ảo và chơi game.

“Sự hợp tác chiến lược này với Sony Pictures sẽ cho phép khách hàng hiểu và trải nghiệm tầm nhìn di động lấy con người làm trung tâm thông qua các phương tiện và công nghệ tiên tiến, thắp sáng con đường phía trước để thay đổi cách chúng ta di chuyển, tương tác và thiết kế cuộc sống mang lại lợi ích tối ưu.

Chúng tôi sẽ cung cấp rất nhiều cách khác nhau để truyền cảm hứng tới khách hàng và người hâm mộ điện ảnh trên toàn cầu” - Wonhong Cho, Phó Chủ tịch điều hành và Giám đốc tiếp thị của Hyundai Motor cho biết.

“Sự hợp tác này thể hiện định nghĩa thực sự của quan hệ đối tác. Thỏa thuận này có nhiều lớp, bao gồm hỗ trợ tiếp thị đáng kể, nhưng tiềm năng và tác động thực sự của nó đến từ nội dung đột phá mà chúng tôi sẽ cùng phát triển” - Jeffrey Godsick, EVP về quan hệ đối tác toàn cầu và quản lý thương hiệu, kiêm trưởng bộ phận giải trí dựa trên địa điểm tại Sony Pictures Entertainment đưa ra bình luận./.