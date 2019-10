Hyundai Motor Group phát triển túi khí khu trung tâm

Theo thống kê Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô châu Âu, tỷ lệ thiệt hại thứ cấp do hành khách trên xe va chạm với nhau hoặc với các bộ phận bên trong là 45%. Do vậy, Hyundai Motor Group đã phát triển một túi khí ở khu trung tâm để bổ sung sự bảo vệ, ngăn không cho người lái và người ngồi ghế bên gặp va chạm. Công nghệ này sẽ được trang bị trên các phương tiện sắp tới của hãng.

Theo Hyundai, một công nghệ mới được cấp bằng sáng chế đã được áp dụng để giảm trọng lượng và kích thước túi khí, nhưng vẫn duy trì được độ tin cậy của túi khí.

Túi khí được đặt tại khu trung tâm bao gồm một dây buộc giữ túi khí và duy trì hình dạng để chịu được cân nặng của người, trong khi đó thiết kế nhỏ gọn hơn của nó giúp nhóm thiết kế linh hoạt hơn trong việc chế tạo nội thất của mẫu xe mới.

Sự bổ sung này sẽ giúp Hyundai thể hiện tốt trong bài thử nghiệm va chạm Euro NCAP sắp tới. Vì theo dự kiến, từ năm 2020 trở đi, Euro NCAP sẽ tăng các bài kiểm tra từ bên hông đối với các xe.

“Sự phát triển của túi khí bên ở trung tâm sẽ vượt xa hơn so với việc bổ sung thêm túi khí. Chúng tôi sẽ tiếp tục cải thiện sự an toàn của hành khách hơn nữa bằng cách sẵn sàng cho tất cả các loại tai nạn”- kỹ sư nghiên cứu kỹ thuật hệ thống an toàn tai nạn của Tập đoàn Hyundai Motor, Hyock In Kwon cho biết.

Đây là lần thứ hai Hyundai Motor Group công bố phát triển túi khí trong năm 2019. Hồi tháng 1/2019, Huyndai cho biết, túi khí đa va chạm sẽ được trang bị cho các mẫu xe Hyundai và Kia trong tương lai./.