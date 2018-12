Hyundai Santa Fe 2019 sẽ được trang bị cảm biến vân tay

Hyundai chuẩn bị bổ sung công nghệ cảm biến dấu vân tay cho các mẫu xe của họ, bắt đầu với mẫu SUV Santa Fe 2019 trong quý đầu tiên của năm 2019.

Nhà sản xuất ô tô Hàn Quốc đã giới thiệu công nghệ mới này trong một sự kiện gần đây ở Trung Quốc - thị trường đầu tiên nó sẽ có mặt và tiếp theo là những thị trường khác; nhưng Hyundai đã không cung cấp thời gian biểu cụ thể.

Khởi động xe bằng vân tay

Công nghệ vân tay thông minh sẽ cho phép người lái không chỉ mở khóa xe mà còn khởi động nó. Hyundai đã tích hợp một cảm biến sinh trắc học trên tay nắm cửa và một cảm biến khác trên nút khởi động.

Hyundai cũng đang tận dụng lợi thế của công nghệ để cung cấp những trải nghiệm lái xe tùy chỉnh với tính năng khớp thông tin cài đặt của người lái với dữ liệu vân tay. Nó bao gồm vị trí ghế ngồi, tính năng xe được kết nối và góc gương cửa theo cài đặt của người lái.

Công ty tuyên bố rằng họ đã giải quyết các vấn đề bảo mật của công nghệ bằng cách thêm nhận dạng điện dung. Điều này giúp phát hiện bất kỳ sự khác biệt về mức độ điện của các đầu ngón tay, do đó ngăn ngừa giả mạo và dấu vân tay giả. Điều này làm cho công nghệ mới của Hyundai an toàn hơn nhiều lần so với chìa khóa xe thông thường, kể cả chìa khóa thông minh.

Hình ảnh mô tả hệ thống quét vân tay ở tay nắm cửa

Hơn nữa, hệ thống này có khả năng "học" dấu vân tay theo thời gian sử dụng được hỗ trợ bởi hệ thống tự động cập nhật động (Dynamic update), cho phép nó liên tục cải thiện tỷ lệ thành công.

Ông Albert Biermann - Chủ tịch và Trưởng phòng Nghiên cứu và Phát triển của Công ty ô tô Hyundai cho biết: "Trong tương lai, Hyundai Motor có kế hoạch mở rộng hơn nữa các tính năng của công nghệ để cho phép điều chỉnh nhiệt độ, vị trí vô lăng và nhiều tính năng khác sẽ được tùy chỉnh theo sở thích của tài xế. Điều này sẽ mang lại trải nghiệm lái xe chất lượng hơn cho các khách hàng của Hyundai"./.

