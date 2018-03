Hyundai Tucson 2019 gây ấn tượng ngay từ bề ngoài

So với thế hệ trước, ngoại thất của Hyundai Tucson 2019 đã được cải thiện đáng kể mang tới cái nhìn hiện đại và có nhiều đường nét giống với hai mẫu xe vừa ra mắt của hãng xe Hàn Quốc này - Santa Fe hay Kona. Những thay đổi rõ nét nhất của Tucson 2019 chính là phần đầu xe. Ở thế hệ mới này, cụm đèn pha và lưới tản nhiệt, cản trước của Tucson 2019 đã được chỉnh sửa khá nhiều. Cụm đèn pha LED trở nên sắc sảo hơn, đi cùng là dải đèn LED định vị mảnh hình chữ L. Lưới tản nhiệt lớn hơn và nổi bật hơn nhờ lớp mạ crom sáng bóng. Thân xe cũng được thiết kế đem đến cảm giác bề thế hơn thế hệ cũ và la-zăng 18 inch mới. Di chuyển ra phía sau xe, cụm đèn hậu, cản sau cũng như hệ thống ống xả đều được thiết kế lại. Xe vẫn được trang bị nóc kính với cửa sổ trời toàn cảnh panorama. Bước vào nội thất, mọi chi tiết cũng đã được trau chuốt hơn. Chính giữa là hệ thống thông tin giải trí 7 inch tương thích Apple CarPlay và Android Auto tiêu chuẩn.Màn hình này được đặt nổi trên mặt taplo giống như mẫu Santa Fe mới thay vì ẩn vào bên trong như thế hệ cũ. Bên cạnh đó, hệ thống kết nối BlueLink với dịch vụ BlueLink trong 3 năm dành cho một vài phiên bản nhất định. Xe còn được trang bị thêm nhiều tính năng hỗ trợ hiện đại như đèn pha thích ứng, cần gạt mưa tự động, cổng sạc USB cho hàng ghế sau và sạc điện thoại không dây. Về vận hành, Tucson 2019 được trang bị 2 tùy chọn động cơ: 2.0L 4 xy-lanh, phun nhiên liệu trực tiếp, công suất ước tính 164 mã lực, mô-men xoắn cực đại 205 Nm và bản 2.4L 4 xy-lanh công suất 181 mã lực, mô-men xoắn cực đại 237 Nm. Cả hai đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Bên cạnh đó, Tucson 2019 cũng được nâng cấp với nhiều tùy chọn tính năng an toàn hơn: Hỗ trợ tránh va chạm trước với chức năng phát hiện khách bộ hành, cần gạt cảm biến mưa, quan sát quanh xe, kiểm soát hành trình thông minh với chức năng stop&go và cảnh báo chú ý người lái. Ngoài ra, xe còn trang bị tiêu chuẩn hỗ trợ tránh va chạm trước và hỗ trợ giữ làn đường. Tại Mỹ, Tucson 2019 sẽ có các biên bản Value, SE, SEL, Sport và Limited. Trong đó, bản Value và SE sẽ được trang bị động cơ 2.0L, còn các bản SEL, Sport và Limited sẽ sử dụng động cơ 2.4L.

