Khám phá 3 phiên bản đặc biệt của Mitsubishi tại VMS 2019

Tham dự Triển lãm ô tô Việt Nam - Vietnam Motor Show 2019 (VMS 2019) đang diễn ra tại TP HCM, Mitsubishi Việt Nam (MMV) đã gây ấn tượng với khách thăm quan khi giới thiệu mẫu xe concept GT-PHEV-SUV đầy cuốn hút.

Bên cạnh đó, gian hàng của MMV tại VMS 2019 còn thu hút sự quan tâm của khách thăm quan với sự xuất hiện3 phiên bản đặc biệt của 3 dòng xe Pajero Sport, Outlander, Xpander với tên gọi lần lượt là Pajero Sport SE, Outlander SE và Xpander SE.

Không gian trưng bày của MMV tại Triển lãm ô tô Việt Nam 2019.

Đây là 3 phiên bản đặc biệt của MMV nhân dịp kỉ niệm 25 năm hoạt động tại Việt Nam.

1. Xpander SE mượt mà hơn với bộ phụ kiện mới

So với phiên bản thường, Xpander SE không quá khác biệt, xe vẫn sử dụng với thiết kế ấn tượng, tiện ích thiết thực và thông minh theo triết lý Omotenashi cùng không gian nội thất rộng rãi, 7 chỗ ngồi chính là yếu tố giúp cho Xpander trở thành sự lựa chọn hoàn hảo cho các gia đình trẻ.

Xpander SE góc cạnh hơn khi trang bị bộ phụ kiện mới.

Tuy nhiên, Xpander SE được trang bị bộ phụ kiện chính hãng với ốp lướt gió trước, sau và bên hông, chụp ống xả mạ crom cùng logo tên xe nổi trên nắp ca-pô.

Cùng với đó là hệ thống âm thanh Rockford, ampli 260W-300W, loa trầm 140W cùng các loa âm cao, loa âm trung, giúp nâng tầm trải nghiệm cho các khách hàng.

Đầu xe mang đến cảm giác khỏe khoắn hơn khi được ốp lướt gió trước.

Ngoài các chi tiết, trang bị được nâng cấp, Xpander SE vẫn sử dụng động cơ 1.5L, công suất 104 mã lực tại 6.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 141 Nm tại 4.000 vòng/phút, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp.

Và được trang bị các công nghệ an toàn: Khung xe RISE, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử (EBD), hệ thống cân bằng điện tử (ASC), hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA)... Xpander được xếp hạng an toàn 4 sao theo tiêu chuẩn ASEAN CAP.

Tương tự, ở phía sau xe cũng được trang bị thêm ốp cản sau, chụp ống xả mạ crom.

Logo khẳng định sự khác biệt giữa phiên bản Xpander SE và tiêu chuẩn.

Mức giá cho phiên bản này vẫn là 650 triệu, tương tự phiên bản tiêu chuẩn.

Theo báo cáo doanh số từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong 9 tháng đầu năm 2019, đã có tổng cộng 11.985 chiếc Mitsubishi Xpander được giao tới tay khách hàng. Kết quả này giúp Mitsubishi Xpander vượt lên trên Toyota Innova, trở thành mẫu xe đa dụng (MPV) bán chạy nhất tại Việt Nam trong năm 2019.

Không gian nội thất khá tiện nghi của một mẫu MPV phổ thông tại Việt Nam. Bên cạnh đó, Xpander đủ rộng rãi với 3 hàng ghế - 7 hành khách. Hàng ghế thứ 2 gập tỷ lệ 60/40, hàng ghế thứ 3 gập 50/50.

2. Mẫu crossover độc đáo Outlander SE

Cũng tương tự mẫu Xpander SE, mẫu Outlander SE cũng được trang bị bộ phụ kiện chính hãng với: Mâm đúc màu đen, ốp cản trước và sau màu đen, lưới tản nhiệt bổ sung chi tiết sơn đen, thanh thể thao màu đen, ốp hông cửa màu đen, mui xe màu đen.

Outlander SE nổi bật hơn khi được trang bị các chi tiết sơn đen ở ngoại thất.



Với trang bị này, chiếc Outlander SE đem đến ngoại hình hầm hố và khỏe khoắn hơn so với phiên bản tiêu chuẩn.

Outlander SE cũng được trang bị hệ thống âm thanh Rockford, ampli 260W-300W, loa trầm 140W cùng các loa âm cao, loa âm trung.

Đầu xe trở nên cá tính hơn với ốp cản trước và lưới tản nhiệt bổ sung chi tiết sơn đen.

Bộ la-zăng sơn đen giúp xe trông thêm khỏe khoắn.

Outlander SE có hai phiên bản động cơ 2.0 CVT và 2.4 CVT. Trong đó, phiên bản 2.4L có công suất 167 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 222 Nm tại 4.100 vòng/phút. Phiên bản 2.0 có công suất 143 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn 196 Nm tại 4.200 vòng/phút.

Gương chiếu hậu cũng được sơn đen tạo sự ăn nhập, hài hòa với thiết kế tổng thể của xe.

Đi cùng là các công nghệ an toàn khung xe RISE với vật liệu thép gia cường, hệ thống cân bằng điện tử ASC, hệ thống phanh ABS – EBD – BA, chống tăng tốc ngoài kiểm soát hay hỗ trợ khởi hành ngang dốc.

Mức giá tương ứng cho Outlander 2.0 SE 939 triệu, 2.4 SE 1,079 tỷ.

3. Chiếc SUV của mọi địa hình Pajero Sport SE

Sử dụng ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield của Mitsubishi, Pajero Sport sở hữu vẻ ngoài khá hầm hồ và góc cạnh. Tuy nhiên, với phiên bản Pajero Sport SE chiếc xe không chỉ đậm chất SUV mà còn rất nổi bật.

Ngoài gói phụ kiện nâng cấp ngoại hình mới thì về tổng thể Pajero Sport SE vẫn giống như bản tiêu chuẩn.

Cụ thể, Pajero Sport SE được nâng cấp về ngoại hình với: Ốp bảo vệ góc cản trước, ốp bảo vệ góc cản sau, ôp cản trước và sau, ốp bảo vệ hốc bánh xe, ốp che cửa sổ, ốp lướt gió hông, cánh lướt gió đuôi xe.

Về nội thất, Pajero Sport SE cũng được trang bị hệ thống âm thanh Rockford, ampli 260W-300W, loa trầm 140W cùng các loa âm cao, loa âm trung.

Kích thước tổng thể dài x rộng x cao của Pajero Sport 2019 lần lượt là 4.785 x 1.815 x 1.805 (mm), trục cơ sở 2.800 (mm) và khoảng sáng gầm khi không tải là 218 (mm), bán kính quay vòng tối thiểu 5,6 (m).

Ngoài ra, Pajero Sport là mẫu SUV nhận được chứng nhận 5 sao về an toàn từ tổ chức ANCAP với đầy đủ những trang bị an toàn từ cơ bản đến nâng cao. Có thể kể đến một số trang bị an toàn nổi bật như 7 túi khí, cảnh báo điểm mù, camera 360 trên phiên bản cao cấp nhất, khung xe RISE, phanh tay điện tử...

Mitsubishi Pajero Sport được phát triển dựa trên khung gầm của mẫu xe bán tải danh tiếng Triton. Vì vậy, mẫu xe SUV cỡ trung 7 chỗ ngồi của hãng xe nước Nhật được thừa hưởng những đặc tính về khả năng chịu tải cũng như sự cơ động dựa trên khung gầm của Triton.

Dưới lắp ca-pô, Pajero Sport SE được trang bị động cơ xăng MIVEC 3.0L V6 mạnh mẽ sản sinh công suất tối đa 217 mã lực và mô men xoắn cực đại 285 Nm.

Là mẫu SUV nhưng nội thất của Pajero Sport cho sự sang trọng và tinh tế với các chất liệu da, ốp gỗ cũng như mạ crome được sử dụng. Bảng táp-lô của Pajero Sport có nhiều điểm tương đồng với mẫu xe bán tải Triton, từ những đường nét thiết kế cửa gió điều hòa cho đến cách bố trí màn hình đa chức năng.

Pajero Sport phiên bản đặc biệt được áp dụng cho phiên bản: Pajero Sport G 4X2 AT Premium, và áp dụng cho tất cả các màu xe. Tại Việt Nam, Pajero Sport SE hiện có giá 1,15 tỷ đồng./.