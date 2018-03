Khám phá Bugatti Chiron Sport giá hơn 74 tỷ đồng vừa ra mắt

So với Chiron bản tiêu chuẩn, Chiron Sport không có bất cứ sự thay đổi gì về thông số động cơ cũng như thiết kế. Sự thay đổi mà Bugatti mang đến trong bản nâng cấp này đến từ hệ thống kiểm soát trên xe. Hệ thống này cũng cải thiện độ cứng của hệ thống treo lên thêm 10% so với Chiron tiêu chuẩn Vi sai chống trượt phía sau được tối ưu hóa và tính năng kiểm soát mô-men xoắn Dynamic Torque Vectoring - giúp phân phối lượng mô-men xoắn phù hợp cho từng bánh xe. Nhiều bộ phận trên Chiron Sport được làm sợi carbon siêu nhẹ như bộ tản nhiệt, hệ thống cân bằng, các gạt nước,... Tấm cửa sổ kính phía sau nhẹ hơn, đi kèm hệ thống 4 ống xả mới với các đầu xả khác biệt thay vì hai ống xả như Chiron tiêu chuẩn, nhờ thế, cân nặng của Chiron Sport thấp hơn Chiron tiêu chuẩn 18kg. Bộ mâm 5 chấu kép của xe cũng được làm bằng vật liệu nhẹ. Bugatti Chiron Sport vẫn sử dụng động cơ W16 dung tích 8.0 lít với 4 bộ tăng áp, sản sinh công suất 1.500 mã lực. Xe có khả năng tăng tốc 0 -100 km/h trong 2,5 giây và sở hữu vận tốc tối đa vượt ngưỡng 450 km/h. So với Bugatti Chiron tiêu chuẩn, Chiron Sport nhanh hơn 5 giây khi chạy thử trên đường đua Nardo Ring. Chiron Sport có giá bán 2,65 triệu Euro tương đương hơn 3,3 triệu USD (khoảng 74,5 tỷ đồng).

