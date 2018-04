Khám phá Chevrolet Trailblazer 2018 sắp xuất hiện tại Việt Nam

Theo nhiều thông tin có được, mẫu xe 7 chỗ Chevrolet Trailblazer 2018 sẽ ra mắt Việt Nam vào tháng 5/2018 với 4 phiên bản: 2 phiên bản 2.8 LTZ AT 4x4 và 2.5 LT MT 4x2 và 2 bản 2.5 VGT LT AT 4x2 và 2.5 VGT LTZ AT 4x4. Đi cùng là những trang bị hiện đại. Chevrolet Trailblazer 2018 có chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.887mm x 1.902 x 1.850 mm. Đặc biệt khoảng sáng gầm xe lên tới 221mm giúp xe có khả năng lội nước lên đến 800m. Là một mẫu SUV nên Chevrolet Trailblazer 2018 có thiết kế bề ngoài vững chắc, khỏe khoắn. Đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt kép mạ crom, cụm đèn pha tích hợp đèn LED (phiên bản LTZ). Trailblazer còn được trang bị bậc hỗ trợ lên xuống giúp hành khách lên và xuống mẫu xe gầm cao này một cách dễ dàng hơn. Đặc biệt trên các phiên bản LTZ, mâm xe 18-inch được mạ 2 tông màu cá tính. Đuôi xe Trailblazer nổi bật với điểm nhấn là dải đèn hậu LED thể thao. Phiên bản LTZ cũng được trang bị thêm thanh trang trí nóc xe. Nội thất xe được bọc da cùng những trang bị hiện đại. Bảng đồng hồ và bảng điều khiển trung tâm được thiết kế mới. Tùy vào từng phiên bản, Chevrolet Trailblazer 2018 sẽ có hai lựa chọn về trang bị nội thất: Màn hình cảm ứng 7 inch, kết hợp Mylink, 4 loa (phiên bản 1 cầu); hoặc màn hình cảm ứng 8 inch, kết hợp Mylink, 7 loa cao cấp (phiên bản 2 cầu). Đáng chú ý, toàn bộ 7 chỗ ngồi trên xe được bố trí theo phong cách ghế ngồi trong nhà hát, mang đến cho hành khách ở hàng thứ 2 và 3 tầm nhìn bao quát hơn. Đi cùng là hệ thống điều hòa điều chỉnh cửa gió riêng cho từng vị trí ngồi giúp hành khách. Hai hàng ghế sau cũng có thể gập gọn phẳng sàn giúp mở rộng tối đa diện tích khoang xe để vận chuyển hành lý. Trailblazer sẽ cung cấp 3 lựa chọn động cơ khác nhau: động cơ 2.8L , động cơ 2.5L FGT và 2.5L VGT (điều khiển cánh biến thiên). Với hai phiên bản 2.8 LTZ AT 4x4 ra mắt tháng 5/2018 sẽ sử dụng động cơ Turbo diesel Duramax 2.8L 4 xy-lanh thẳng hàng mang lại công suất cực đại đạt 197 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 500 Nm. Trong khi đó, cung cấp sức mạnh cho phiên bản 2.5 LT MT 4x2 (2.5FGT) là động cơ Turbo diesel Duramax 2.5L sản sinh công suất cực đại đạt 161 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 380 Nm. Hai phiên bản 2.5 VGT LTZ AT 4x4 và 2.5 VGT LTZ AT 4x2 sẽ ra mắt giữa tháng 6/2018. Đi cùng là hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 6 cấp. Bên cạnh đó, tùy chỉnh dẫn động 4 bánh cho phép người dùng chuyển đổi giữa chế độ 1 cầu và 2 cầu một cách dễ dàng. Đồng thời, Trailblazer mới còn được trang bị hệ thống lái trợ lực điện (EPS). Về trang bị an toàn, Chevrolet Trailblazer 2018 nổi bật với hệ thống cảnh báo điểm mù, hỗ trợ xuống dốc, cân bằng điện tử, kiểm soát áp suất lốp, hỗ trợ đỗ xe và cảnh báo phương tiện phía sau. Bản cao cấp LTZ có thêm cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo chệch làn đường và camera lùi, hệ thống điều khiển hành trình (cruise control) giúp người lái cài đặt tốc độ mong muốn chỉ bằng một nút bấm tích hợp trên vô lăng... Hiện tại giá bán của từng phiên bản của Chevrolet Trailblazer 2018 vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, được biết, đây là mẫu xe được hưởng thuế thuế ưu đãi 0% (theo cam kết Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - ATIGA). 06932c80a0adb608571e074dafd99a0a/5ae1d07f/2018_04_24/30IJcXo9FAmUewolg2nzYA/Chevrolet_Trailblazer__1.mp4

