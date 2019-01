Khám phá Mazda CX-5 2019 bản cao cấp giá hơn 47.000 USD

Phiên bản nâng cấp của mẫu xe crossover cỡ nhỏ - Mazda CX-5 2019 đã chính thức được bán tại Vương quốc Anh. CX-5 2019 có 3 phiên bản gồm: SE-L Nav+, Sport Nav+, GT Sport Nav+. Trong đó, phiên bản cao cấp nhất GT Sport Nav+ có giá bán 37.195 bảng Anh (khoảng 47.430 USD). Theo nhà sản xuất, mức độ sang trọng và tiện nghi của bản GT Sport Nav+ trên CX-5 2019 và trên chiếc Mazda6 ra mắt gần đây là gần như tương đương nhau. Xe được trang bị bộ mâm hợp kim 19 inch Vẫn là cùm đèn pha LED kết hợp với đèn định vị thiết kế độc đáo. Nội thất xe được bọc da Nappa cao cấp, có đèn LED nền trắng, cùng với đó là các chi tiết ốp gỗ và mạ chất liệu satin-chrome, thiết kế vô lăng độc quyền... Hệ thống thông tin giải trí được nâng cấp với màn hình TFT 7 inch tương thích ứng dụng Apple CarPlay và Android Auto. Các trang bị bổ sung khác bao gồm: Sưởi ấm/thông gió cho hàng ghế trước và sưởi ấm cho hàng ghế sau. Về trang bị an toàn, Mazda CX-5 GT Sport Nav + 2019 có thêm công nghệ cảnh báo tài xế mất tập trung, hỗ trợ phanh trong đường đô thị, camera 360 độ và đèn LED thông minh. Cùng với đó là các công nghệ đến từ gói an toàn tiêu chuẩn Safety Pack như: Kiểm soát hành trình bằng radar, hỗ trợ giữ làn đường, đèn pha thích ứng, phanh tự động khẩn cấp và giám sát điểm mù với tính năng cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi xe. Tại Anh, khách hàng khi mua Mazda CX-5 GT Sport Nav+ 2019 sẽ có hai tùy chọn: Hệ dẫn động cầu trước kết hợp với động cơ xăng 2.0 lít cho công suất 163 mã lực và hệ dẫn động 4 bánh đi kèm động cơ diesel 2.2 lít sản sinh công suất 181 mã lực. Ở phiên bản thấp hơn, bản Sport Nav+ có giá từ 28.695 bảng Anh (khoảng 36.590 USD); bản cơ sở SE-L Nav+ là 25.595 bảng Anh (32.630 USD). Tất cả đều được trang bị tiêu chuẩn kết nối Android Auto/Apple CarPlay, điều hòa hai vùng độc lập, đèn pha LED và gương chiếu hậu gập tự động. Ngoài ra, khả năng vận hành của CX-5 2019 cũng được cải thiện với hệ thống kiểm soát động học G-Vectoring Control Plus thế hệ mới. Công nghệ này giúp tăng độ ổn định cho xe đặc biệt là khi vào khúc cua hay thoát góc cua./.

