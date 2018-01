Khám phá Mercedes-Benz A 250 Sport công suất 218 mã lực

Tháng 9/2017, mẫu xe Mercedes-Benz A 250 Sport đã bất ngờ tăng giá thêm 10.000 RM thành 248.888 RM (khoảng 1,38 tỷ đồng) tại Malaysia mà không có bất kỳ thay đổi nào về kỹ thuật khi đó. Tuy nhiên, sau đợt kiểm tra gần đây, các chuyên gia đã chỉ ra rằng, mẫu xe này thực ra là đã nâng cấp một số chi tiết. Đầu tiên, động cơ M270 2.0 lít tăng áp 4 xy-lanh đã có công suất đến 218 mã lực, mô-men xoắn 350 Nm. Trước đó A 250 Sport tại Malaysia có công suất bị kéo xuống 211 mã lực bởi chất lượng nhiên liệu tại đây thấp hơn. Bộ chuyển số 7 cấp 7G-DCT ly hợp kép cũng có trang bị thể thao hơn. Kết quả, thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h của A 250 Sport mới là 6,3 giây - nhanh hơn 0,1 giây. Tốc độ tối đa giữ nguyên ở mức 240 km/h. Khung xe cũng được sửa đổi, A 250 Sport có vô-lăng thể thao nhạy tốc độ của AMG. Ngoài ra còn có hệ thống treo thể thao “Engineered by AMG” thay thế cho hệ thống treo tiêu chuẩn và thấp hơn 15mm. Hệ thống ổn định điện tử cũng được điều chỉnh, có lẽ sẽ có ngưỡng thấp hơn. Ngoài ra, chiếc xe vẫn sẽ như đời xe 2016, không có chìa khóa thông minh hay nút bấm start/stop, điều hòa khí hậu chưa tự động. Nhưng bạn sẽ nhận được bộ bodykit ngoại thất AMG đầy đủ bao gồm: Cản trước/sau thể thao hơn, ốp bên hông, cùng các chi tiết màu đỏ, huy hiệu “Sport” và kẹp phanh đỏ giúp A 250 Sport nổi bật khỏi những mẫu xe khác trong AMG Line. Xe vẫn sử dụng bộ la-zăng 18 inch 5 chấu đôi như được giới thiệu hồi đầu năm ngoái. Ngoài ra còn có đèn pha LED hiệu suất cao với khả năng chống lóa, vô-lăng đáy phẳng, ghế ngồi thể thao có thể điều chỉnh bằng điện và lưu vị trí,... ... ghế bọc giả da Artico và sợi microfiber Dinamica, bảng điều khiển giả sợi carbon, điểm nhấn viền thông gió màu đỏ, hệ thống thông tin giải trí Audio 20 với màn hiển thị 8 inch, camera đảo chiều và hỗ trợ đỗ xe chủ động. Về mặt an toàn, xe có 7 túi khí và hệ thống chống va chạm Collision Prevention Assist Plus với phanh khẩn cấp bán tự trị.

