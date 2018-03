Khám phá xe tải Hyundai New Porter 150 giá từ 410 triệu đồng

Ngày 14/3, Hyundai Thành Công đã chính thức giới thiệu đến thị trường Việt Nam mẫu xe tải nhẹ New Porter 150. Xe được lắp ráp tại Nhà máy Hyundai Ninh Bình với giá bán từ 410 triệu đồng (đã bao gồm thuế VAT). New Porter 150 sở hữu kiểu dáng thanh lịch ưa nhìn của dòng xe tải cao cấp. Chiếc xe có thiết kế nhỏ gọn với kích thước dài x rộng x cao tương ứng 5.175 x 1.740 x 1.970, chiều dài cơ sở 2.640 (mm), phù hợp cho một không gian hẹp song vẫn đảm bảo sức chịu tải ngang với các loại xe có kích thước lớn hơn. New Porter có tự trọng 1.530 kg, toàn tải lên tới 3.500 kg. Xe sở hữu cặp kính chiếu hậu được thiết kế hỗ trợ tối đa khả năng quan sát phía trước và bao quát phía sau. Cụm đèn pha kép xếp lớp tăng khả năng chiếu sáng kết hợp cụm đèn xi nhan... ... và đèn sương mù giúp xe đạt được độ an toàn cao trong mọi điều kiện vận hành. New Porter 150 được thiết kế rộng rãi với nhiều tiện nghi như một chiếc xe du lịch: Hệ thống điều hòa công suất cao, cửa sổ chỉnh điện, đồng hồ hiển thị đa chức năng, đặc biệt là hệ thống giải trí hỗ trợ Radio/Bluetooth/USB. New Porter 150 có ghế ngồi thoải mái với dây đai an toàn 3 điểm, tay lái trợ lực có thể điều chỉnh góc lái phù hợp với tài xế, mang lại cảm giác thoải mái và tự tin khi vận hành. Vô lăng xe được trợ lực đem đến khả năng lái chính xác, an toàn với cụm đồng hồ hiển thị thông số kỹ thuật rõ nét dễ quan sát. Ngoài ra, xe còn được trang bị khá nhiều không gian và hốc chứa đồ. Xe sử dụng động cơ Turbo Diesel 2.5L CRDi cho công suất tối đa là 130 mã lực tại 3.800 vòng/phút cùng Momen xoắn cực đại 255 Nm tại 1.500 - 3.500 vòng/phút đi kèm hộp số sàn 6 cấp. Động cơ này đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4, đảm bảo sức mạnh vận hành cũng như bảo vệ an toàn môi trường. New Porter 150 được trang bị hệ thống treo phía trước dạng phuộc nhún, ở phía sau dạng lá nhíp hình bán nguyệt hết hợp ống giảm chấn thủy lực tác dụng 2 chiều, giảm tiếng ồn và độ rung trong khung gầm của xe một cách đáng kể, cho cảm giác dễ chịu trên mọi địa hình. Đi cùng là hệ thống an toàn với khóa vi sai, hệ thống phanh trước sử dụng đĩa tản nhiệt, ở phanh sau sử dụng phanh dạng tang trống mạch kép thủy lực trợ lực chân không. New Porter 150 được Hyundai Thành Công phân phối với 3 phiên bản màu sắc cùng giá khởi điểm từ 410 triệu đồng (đã bao gồm thuế VAT). Xe được bảo hành 2 năm hoặc 50.000 km tùy theo chế độ nào đến trước. Khách hàng có thể lựa chọn 4 mẫu thùng: Thùng lửng, thùng mui phủ bạt, thùng kín inox, thùng kín composit và thùng kín panel SVI.

