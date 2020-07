Không ra mắt Exciter mới, Yamaha tung chiến dịch cho cộng đồng chơi xe

Sau khi bác bỏ việc sẽ giới thiệu mẫu Exciter mới trong năm 2020, Yamaha đã bất ngờ công bố chiến dịch “Riding with the King” trong năm nay dành cho nhưng những tín đồ của dòng xe côn tay này.

Cụ thể, chương trình “Riding with the King” sẽ gồm 3 hoạt động chính: Đầu tiên là tổ chức tour với 1.000 tay lái Exciter, tập trung ở Đà Nẵng hoặc Nha Trang. Trên quãng đường di chuyển về Huế hoặc Bình Định, các hoạt động từ thiện, tuyên truyền về an toàn giao thông hay vệ sinh môi trường sẽ được diễn ra.

Yamaha phiên bản mới sẽ không được giới thiệu trong năm 2020.

Theo ông Ngô Quang Vinh, Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Xe đạp - Mô tô Việt Nam, chia sẻ tại họp báo: "Với quy mô được đánh giá lớn nhất từ trước đến nay, chúng tôi sẽ cùng với Yamaha chuẩn bị các phương án nhằm đảm bảo an toàn cũng như tuân thủ các quy định".

Theo đại diện Yamaha, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại Đà Nẵng, BTC cũng đã lên các phương án dự phòng về địa điểm và thời gian tổ chức để sao cho chương và người tham gia được an toàn, đảm bảo nhất.

Bên cạnh đó, Yamaha cũng chính thức ra mắt Cộng đồng Yamaha Riders (Y-Riders Club) quy tụ các câu lạc bộ xe thể thao như Exciter, NVX, R3, R15, MT-15 hay TFX trên toàn quốc. Dự kiến Y-Riders Club sẽ là cộng đồng chơi xe hai bánh lớn nhất tại Việt Nam quy tụ số lượng thành viên đông đảo. Sẽ có chuỗi các sự kiện Y-Riders Fesst diễn ra tại Đà Nẵng hoặc Nha Trang sau đó lan tỏa khắp các tỉnh, thành trên cả nước đến với những người chung niềm đam mê xe Yamha.

Kết hợp cùng hành trình 1.000 tay lái Exciter, Yamaha còn tổ chức giải đua xe Yamaha GP tại điểm tập kết Đà Nẵng hoặc Nha Trang nhằm đẩy mạnh phong trào đua xe thể thao lành mạnh, an toàn mang đến sân chơi tốc độ cho các tay đua nghiệp dư lẫn chuyên nghiệp.

Yamaha GP năm nay sẽ chia làm 3 giải và 5 hệ thi đấu dành cho các vận động viên bán chuyên và chuyên nghiệp, trong đó có 1 giải riêng dành cho các thành viên câu lạc bộ. Các thí sinh đạt tiêu chuẩn đều có thể tham gia giải đấu phù hợp không phân biệt nam, nữ. Tất nhiên, nòng cốt của giải vẫn là Exciter bên cạnh xe số Sirius và xe ga NVX, ở giải câu lạc bộ không giới hạn dòng xe miễn đạt tiêu chuẩn về dung tích động cơ và thuộc thương hiệu Yamaha./.