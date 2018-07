Lexus ES 2019 giá 920 triệu đồng có gì đặc biệt?

Lexus ES 2019 sẽ chính thức được bán ra vào tháng 9/2018 tại thị trường Mỹ, với 3 biến thể ES 350, ES 300h và ES 350 F Sport. Xe sử dụng khung gầm TNGA-K mới của Toyota với chất liệu thép cường lực, giúp cải thiện độ cứng đồng thời giảm trọng lượng của xe. Kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.976 x 1.864 x 1.445 (mm), trục cơ sở 2.870 (mm). Trong đó, phiên bản tiêu chuẩn của ES 350 có giá bán thấp nhất ở mức 39.500 USD (khoảng 920 triệu đồng), đắt hơn 550 USD (khoảng 13 triệu đồng) so với phiên bản tiền nhiệm. ES 350 được trang bị động cơ V6 3.5 lít, cho ra công suất 302 mã lực và mô-men xoắn 362 Nm, ghép nối với hộp số tự động 8 cấp độ. Trong khi đó phiên bản cao cấp hơn ES 300h có giá bán dao động ở mức 41.310 USD (tương đương 960 triệu đồng). ES 300h sở hữu khối động cơ ICE 2.5 lít, 4 xi-lanh thẳng hàng và một động cơ điện, cho ra công suất 215 mã lực và mức tiêu thụ nhiên liệu chuẩn EPA (Cơ quan Bảo vệ Môi sinh Mỹ) cho đường thành phố, đường trường và đường hỗn hợp lần lượt là 5,5/5,2/5,4 lít/100 km. Phiên bản cao cấp nhất trong dòng là ES 350 F Sport với mức giá lên tới 44.035 USD (khoảng 1 tỷ đồng). Tuy nhiên, đây vẫn là một mức giá “dễ chịu” khi đặt lên bàn cân so sánh với những đối thủ lớn như: Mercedes-Benz E-Class và BMW 5-Series. Tương tự với phiên bản tiêu chuẩn, sức mạnh của ES F Sport đến từ động cơ V6 và bổ sung hệ thống treo thích ứng tùy biến như trên các mẫu LC và LS. Bên cạnh đó, Lesux ES 2019 mang nhiều nét cải tiện trong thiết kế nội thất và ngoại thất, đem lại diện mạo khoẻ khoắn và thể thao hơn. Đây cũng là mô hình đầu tiên Lexus tích hợp Appla CarPlay và kích hoạt Amazon Alexa. Trên tất cả các biến thể của Lexus ES, hệ thống an toàn Lexus Safety System+ 2.0 được coi là trang bị tiêu chuẩn với nhiều tính năng hỗ trợ lái xe như phát hiện người đi bộ và những phương tiện đang lưu thông.

Lexus ES 2019 sẽ chính thức được bán ra vào tháng 9/2018 tại thị trường Mỹ, với 3 biến thể ES 350, ES 300h và ES 350 F Sport. Xe sử dụng khung gầm TNGA-K mới của Toyota với chất liệu thép cường lực, giúp cải thiện độ cứng đồng thời giảm trọng lượng của xe. Kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.976 x 1.864 x 1.445 (mm), trục cơ sở 2.870 (mm). Trong đó, phiên bản tiêu chuẩn của ES 350 có giá bán thấp nhất ở mức 39.500 USD (khoảng 920 triệu đồng), đắt hơn 550 USD (khoảng 13 triệu đồng) so với phiên bản tiền nhiệm. ES 350 được trang bị động cơ V6 3.5 lít, cho ra công suất 302 mã lực và mô-men xoắn 362 Nm, ghép nối với hộp số tự động 8 cấp độ. Trong khi đó phiên bản cao cấp hơn ES 300h có giá bán dao động ở mức 41.310 USD (tương đương 960 triệu đồng). ES 300h sở hữu khối động cơ ICE 2.5 lít, 4 xi-lanh thẳng hàng và một động cơ điện, cho ra công suất 215 mã lực và mức tiêu thụ nhiên liệu chuẩn EPA (Cơ quan Bảo vệ Môi sinh Mỹ) cho đường thành phố, đường trường và đường hỗn hợp lần lượt là 5,5/5,2/5,4 lít/100 km. Phiên bản cao cấp nhất trong dòng là ES 350 F Sport với mức giá lên tới 44.035 USD (khoảng 1 tỷ đồng). Tuy nhiên, đây vẫn là một mức giá “dễ chịu” khi đặt lên bàn cân so sánh với những đối thủ lớn như: Mercedes-Benz E-Class và BMW 5-Series. Tương tự với phiên bản tiêu chuẩn, sức mạnh của ES F Sport đến từ động cơ V6 và bổ sung hệ thống treo thích ứng tùy biến như trên các mẫu LC và LS. Bên cạnh đó, Lesux ES 2019 mang nhiều nét cải tiện trong thiết kế nội thất và ngoại thất, đem lại diện mạo khoẻ khoắn và thể thao hơn. Đây cũng là mô hình đầu tiên Lexus tích hợp Appla CarPlay và kích hoạt Amazon Alexa. Trên tất cả các biến thể của Lexus ES, hệ thống an toàn Lexus Safety System+ 2.0 được coi là trang bị tiêu chuẩn với nhiều tính năng hỗ trợ lái xe như phát hiện người đi bộ và những phương tiện đang lưu thông.