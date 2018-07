Lộ diện hình ảnh Hyundai Elantra 2019 trước ngày ra mắt

Mới đây, những hình ảnh của mẫu sedan hạng C - Hyundai Elantra phiên bản nâng cấp (facelift) 2019 đã bất ngờ lộ diện trước khi được ra mắt chính thức vào tháng 8 tới. So với thế hệ trước, ở phiên bản mới, Hyundai Elantra gần như thay đổi hoàn toàn ở thiết kế ngoại thất. Xe sở hữu những đường nét thiết kế góc cạnh, sắc nét tạo sự hầm hố hơn. Nổi bật nhất là phần đầu xe, lưới tản nhiệt dạng thanh ngang, cụm đèn pha, dải đèn LED ban ngày tới đèn sương mù gần như được thiết kế mới hoàn toàn đem đến vẻ ngoài góc cạnh hơn. Đuôi xe cũng được thiết kế lại với cụm đèn hậu mới, cản sau sơn màu đen bóng. Trên nắp cốp sau hiện rõ dòng chữ “Elantra”, còn biển số được di chuyển xuống gần hơn với cản sau. Còn cụm đèn hậu có hình dáng chữ L mở rộng bổ sung điểm nhấn tôn thêm chiều rộng của xe. Thiết kế nội thất cũng như các tính năng trang bị theo xe vẫn chưa được công bố nhưng chắc chắn hãng xe Hàn Quốc sẽ nâng cấp khá nhiều cho mẫu xe này. Tuy nhiên, khách hàng có thể hy vọng sẽ có hệ thống thông tin giải trí mới tương thích Apple CarPlay và Android Auto... Động cơ xe cũng chưa được tiết lộ, tuy nhiên, có thể Elantra 2019 sẽ được trang bị máy xăng mới Smart Stream G 1.6L với hộp số tự động biến thiên vô cấp IVT (Intelligent Variable Transmission) hay hộp số CVT. Động cơ mới này cung cấp sức mạnh tối đa 121 mã lực và mô-men-xoắn cực đại 154 Nm. Hiện tại, ở Việt Nam, Elantra đang được Hyundai Thành Công phân phối với 2 phiên bản Elantra động cơ 1.6L và 2.0L với mức giá từ 549-659 triệu đồng. Hyundai Elantra cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ phân khúc C như Mazda3, Honda Civic, Chevrolet Cruze./.

