“Mãnh hổ” Mercedes G63 công suất 900 mã lực được Brabus độ

Tại Frankfurt Auto Show năm nay, Brabus sẽ tiếp tục mang đến cho người mê xe các bản độ mới nhất dành cho những chiếc Mercedes-Benz. Một trong số đó là Brabus G V12 900 "One of Ten" được thực hiện trên nền tảng của Mercedes-Benz G-Class thế hệ mới và sẽ chỉ có 10 bộ được bán ra.

Do có sức mạnh quá lớn, Brabus đã phải tạo ra giới hạn mô-men ở 1.200 Nm nhằm tránh những hư hại cho hộp số của xe.

Với sức mạnh này, Brabus G V12 900 "One of Ten" sẽ có khả năng tăng tốc lên 100 km/h chỉ trong 3,8 giây, tốc độ tối đa đạt được là 270 km/h.

Sức mạnh được truyền đến cả bốn bánh xe thông qua hộp số ly hợp kép 9 cấp. So sánh với Mercedes-Benz G63 AMG, chiếc Brabus G V12 "One of Ten" nhanh hơn đến 0,7 giây lúc tăng tốc lên 100 km/h và có tốc độ tối đa cao hơn đến 40 km/h.