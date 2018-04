Maserati ra mắt Levante Trofeo “đấu” lại Porsche Cayenne Turbo

Phiên bản hiệu suất cao Levante Trofeo vừa được Maserati giới thiệu tại Triển lãm Ô tô New York 2018 (New York Auto show 2018). Đây được cho là "vũ khí" của Maserati để đấu lại với Porsche Cayenne Turbo. Xe sử dụng động cơ V8 3.8 L tăng áp kép được Ferrari sản xuất. Khối động cơ sản sinh công suất lên đến 590 mã lực và 730 Nm mômen xoắn. Xe có khả năng tăng tốc 0 - 100 km/h chỉ trong 3,9 s và vận tốc tối đa đạt 300 km/h. Bên cạnh đó, ngoại hình xe cũng được nâng cấp, trở nên hầm hố và "chiến" hơn so với những phiên bản Levante khác. Đèn pha sử dụng hoàn toàn công nghệ LED. Hốc hút gió trước được thiết kế lại hầm hố hơn. Ca-pô trước được bổ sung hốc gió. Hai bên sườn động cơ cũng được thiết kế các lỗ thoát khí nhằm giúp giảm nhiệt độ máy khi vận hành. Xe sử dụng mâm 22 inch, được làm bằng nhôm và sẽ có 2 lựa chọn bóng hoặc nhám cho khách hàng Hệ thống treo của xe cũng được cải tiến, mang đến trải nghiệm ấn tượng hơn khi lái nhưng vẫn giữ nguyên độ tiện nghi cần thiết. Tỉ lệ phân bổ trọng lượng trước – sau 50:50 cùng trọng tâm thấp giúp đảm bảm độ ổn định khi vận hành nhất là ở tốc độ cao. Maserati sử dụng sợi carbon cho các chi tiết khí động học như cánh hướng gió cản trước và ốp cản sau Bên trong, nội thất được bọc da cao cấp. Đi cùng hệ thống âm thanh Bower & Wilkins 17 loa với công suất 1.780 W. Ghế thể thao bọc da với những đường chỉ màu tương phản. Nội thất còn được trang trí thêm với những chi tiết ốp carbon. Maserati Levante Trofeo sẽ được giao tới tay khách hàng trong quý II với giá khởi điểm 75.300 USD (khoảng 1,7 tỷ đồng).

