Mercedes AMG GT-R sẽ tham gia mùa giải F1 2018 ở vị trí xe an toàn

Sau kỳ nghỉ đông kéo dài hơn 3 tháng, mùa giải công thức 1 sẽ khởi tranh trở lại vào cuối tuần này tại trường đua công viên Albert, Melbourne, Australia. Bên cạnh những chiếc xe đua là nhân vật chính được ra mắt tháng trước, một nhân vật phụ nhưng không kém phần quan trọng là xe an toàn cũng được ra mắt. Mẫu xe nắm vị trí này trong năm nay sẽ là Mercedes AMG GT-R. Đây là năm thứ 37 liên tiếp Mercedes nắm giữ vị trí xe an toàn của đoàn đua. AMG GT-R là sự thay thế cho mẫu AMG GT-S năm ngoái. So với phiên bản GT-R tiêu chuẩn, mẫu GT-R được sử dụng làm xe an toàn được trang bị bộ trang bị Track Package với ốp carbon và nhiều chi tiết khí động học hơn. Xe cũng được trang điểm với những decal của giải đua, slogan,... Phần không thể thiếu chính là bộ đèn báo hiệu ở phía đầu xe, đuôi xe và trên nóc xe. Bộ đèn trên nóc được gắn trên một hốc gió carbon tăng thêm tính khí động học nhằm giữ tốc độ cần thiết với những cỗ máy tốc độ phía sau. Mercedes AMG GTR sử dụng động cơ V8 tăng áp kép dung tích 4.0 lít, sản sinh công suất 577 mã lực. Ngoài những trang bị an toàn cho đoàn đua, xe cũng được trang bị an toàn cho chính mình như phanh carbon gốm, khung chống lật,... Ngồi sau tay lái xe an toàn năm nay của giải vẫn là tay lái kỳ cựu Bernd Maylander. Bên cạnh xe an toàn, Mercedes C 63S Estate cũng góp mặt với vai trò xe hỗ trợ y tế. Xe cũng được trang bị đèn báo, khung an toàn và những trang bị cần thiết như người anh em GT R.

