Mercedes E 300 AMG làm thay đổi định kiến về E-Class

Phân khúc xe sedan hạng sang cỡ trung thường gắn liền với hình ảnh chủ nhân lịch lãm, trưởng thành. Với việc ngày có nhiều khách hàng trẻ cá tính chuyển lên sở hữu sedan hạng sang cỡ trung, nhu cầu về việc một chiếc xe thiên hướng thể thao ngày càng hiện hữu. Thương hiệu “chiều khách” nhất trong việc xây dựng 1 chiếc xe thể thao rõ rệt của phân khúc – lại là Mercedes-Benz.

Với 3 tỷ trong tay, khách hàng tìm mua 1 chiếc sedan hạng sang cỡ trung sẽ phải phân vân giữa các lựa chọn, mà chủ yếu đến từ nước Đức. Trong đó, E-Class hiện đang là xe sang hạng cỡ trung được ưa chuộng nhất tại Việt Nam.

Thương hiệu “Ngôi sao 3 cánh” luôn chủ động nâng cấp và dành nhiều sự ưu ái cho sản phẩm “con cưng” này. Phiên bản E 300 AMG được nâng cấp từ cuối năm 2019 đã chứng minh 1 sự thật thú vị: đây là chiếc xe đậm chất thể thao nhất của phân khúc, từ ngoại thất cho đến vận hành.

Mercedes E 300 AMG

“Ngầu” từ nguyên bản với Night Package: E 300 AMG sẽ kế nhiệm E 350 AMG để trở thành phiên bản cao cấp nhất của E-Class tại Việt Nam. So với E 300 AMG trước đây, khách hàng dễ dàng phân biệt E 300 AMG mới thông qua các chi tiết đen bóng từ gói Night Package như viền cửa, kính chiếu hậu, cản trước, hốc hút gió.

Mâm xe 5 chấu kép kích thước 19 inch cũng được phối với màu đen bóng. Kính xe cũng được nhuộm tối màu. Gói ngoại thất Night package đã làm xe trở nên nam tính và cuốn hút hơn, đậm chất thể thao so với các đối thủ trong phân khúc.

E 300 AMG sở hữu thiết kế năng động, nhưng đầy lịch lãm.

Vô lăng hợp nhãn tín đồ xe thể thao: E 300 AMG sở hữu thiết kế vô lăng thế hệ mới dạng D-cut với phần ốp làm từ hợp kim nhôm. Vô lăng tích hợp tích hợp 2 nút điều khiển cảm ứng trên tay lái (Touch Control Buttons), giúp người lái dễ dàng điều khiển các tính năng của xe mà không bị sao nhãng.

Tính năng Ga tự động (Cruise Control), Giới hạn tốc độ (Speed Limit) nay cũng được tích hợp lên tay lái, thân thiện hơn với người dùng. Thiết kế vô lăng này mang đến sự hiện đại cho khoang nội thất, tạo ra sự hài hòa với 2 màn hình kỹ thuật số 12,3 inch cũng như ốp nội thất ‘Metal weave’.

E 300 AMG sở hữu thiết kế vô lăng thế hệ mới dạng D-cut với phần ốp làm từ hợp kim nhôm.

Động cơ M264 nhạy bén với tăng áp cuộn kép: Không chỉ sở hữu ngoại hình đậm chất thể thao, E 300 AMG còn mang trên mình thế hệ động cơ M264 hoàn toàn mới: Cỗ máy I4 2.0 lít tăng áp sản sinh 258 mã lực và sức kéo 370 Nm, giúp xe tăng tốc 0 -100 km/h trong vòng 6,2 giây.

Trên thực tế, E 300 AMG mới mang đến độ nhạy và khả năng bứt tốc tốt hơn đáng kể so với phiên bản trước nâng cấp. Mô-men xoắn cực đại được duy trì trên dãi vòng tua rất rộng 1.800 – 4.000 vòng/phút giúp người lái luôn tự tin tăng tốc hay vượt xe khi cần. Hộp số 9G-TRONIC cũng hỗ trợ người lái sang số/trả số bằng lẫy chuyển số cực kỳ nhanh chóng, phấn khích mà vẫn rất mượt mà.

Ở chế độ “Sport+”, E 300 AMG trở thành một chiếc xe thể thao thực thụ. Hệ thống ống xả tạo ra những âm thanh giòn giã liên hồi, khiến người lái đôi lúc quên đi mình đang cầm lái một chiếc sedan cỡ trung.

E 300 AMG được trang bị động cơ I4 2.0 lít tăng áp sản sinh 258 mã lực và sức kéo 370 Nm, giúp xe tăng tốc 0 -100 km/h trong vòng 6,2 giây.

Vẫn vượt trội về an toàn, tiện nghi: E-Class đã đoạt giải thưởng danh giá “Xe sang của năm 2017” (2017 World Luxury Car), được bình chọn từ 75 chuyên gia, nhà báo chuyên ngành đến từ 23 quốc gia trên thế giới.

E-Class thế hệ mới đạt đến độ an toàn tuyệt đối - một lý do thuyết phục để trở thành chiếc xe chuyên chở cao cấp. E-Class vượt xa tiêu chuẩn an toàn 5 sao của Ủy ban An toàn Giao thông châu Âu (EURO NCAP) ở tất cả các hạng mục.

Đây là thành quả từ hàng loạt tính năng an toàn như Hỗ trợ đỗ xe tự động Parking Pilot tích hợp Camera 360; ATTENTION ASSIST; ESP Curve Dynamic Assist; Crosswind Assist; Phanh tay điều khiển điện với chức năng nhả phanh thông minh; Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (Hill-Start Assist) cùng 9 túi khí an toàn.

Không gian nội thất tiện nghi và sang trọng trên E 300 AMG.

E 300 AMG vẫn được trang bị cụm đèn trước với công nghệ MULTI-BEAM LED. Mỗi cụm đèn bao gồm 84 bóng đèn LED hiệu suất cao hoạt động độc lập, tự động điều chỉnh thích ứng theo điều kiện giao thông và thời tiết. Từng bóng đèn LED được kiểm soát độc lập nhằm tạo ra luồng sáng chính xác hơn, hiệu quả hơn mà không gây chóa cho các phương tiện đi ngược chiều.

E 300 AMG có 4 màu ngoại thất bao gồm Trắng Polar, Đen Obsidian, Đỏ Hyacinth và Xanh Cavansite, cùng với 2 gam màu nội thất là Đen và Nâu Saddle. E 300 AMG được phân phối tại hệ thống đại lý chính hãng của Mercedes-Benz Việt Nam trên toàn quốc với mức giá 2,92 tỷ đồng (đã bao gồm VAT). Xe được bảo hành chính hãng 3 năm trên toàn quốc và có thể mở rộng thành 5 năm./.