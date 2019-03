Mitsubishi ra mắt Triton Absolute - cạnh tranh Ford Ranger Raptor

Mẫu bán tải bản concept hầm hố sử dụng nhiều chi tiết bằng sợi carbon, dựa theo triết lý "Absolutely Beyond Tough" của Mitsubishi, phát triển trên nền tảng Triton thế hệ mới. Triton Absolute xuất hiện tại Bangkok Motor Show 2019 như một sự hiện diện để hãng xe Nhật thu thập phản hồi từ khách hàng. Mitsubishi chỉ có thể nỗ lực tạo ra cho nó một dáng vẻ hầm hố thông qua loạt phụ kiện gắn thêm. Nền tảng khung gầm không hề được can thiệp sâu, với thành phần duy nhất được điều chỉnh là hệ thống treo chuyên cho off-road, có phạm vi chuyển động lớn hơn và đồng thời cũng nâng khoảng sáng gầm của Triton Absolute cao thêm 50 mm. Vòm bánh xe nay được ốp sợi carbon và cũng được mở rộng thêm để lấy chỗ cho bộ lốp Falken Wildpeak kích thước lớn. Ở đuôi xe, cả phần cửa thùng và phần cản đều được làm bằng sợi carbon đẹp mắt, bên dưới là cản va bằng nhôm. Những tấm ốp màu đỏ tương phản xuất hiện ở nhiều vị trí, từ cản trước cho tới tay nắm phía trên nóc xe và cả cản sau. Xe sử dụng mâm đa chấu sơn đen bóng, bên trong, hệ thống phanh có cùm phanh được sơn màu đỏ nổi bật. Triton Absolute còn được trang bị sẵn cụm đèn LED chiếu sáng trên mui xe. Những thông số vận hành chi tiết của Triton Absolute không được công bố do xe chỉ thuộc diện trưng bày lấy ý kiến khách hàng. Nếu được sản xuất, xe sẽ nằm cùng phân phúc bán tải cỡ trung hiệu suất cao, nơi Ford Ranger Raptor đang nắm giữ ngôi vương. Hiện Mitsubishi chưa công bố thời gian chính thức ra mắt mẫu xe này và giá bán của nó./.

