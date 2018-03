Ngỡ ngàng với chiếc Toyota Camry nặng 2 tấn, ghép bởi 500000 viên Lego

Mới đây, một mô hình Toyota Camry thế hệ thứ 8 hoàn chỉnh được làm hoàn toàn từ Lego đã được giới thiệu tại Melbourne, Australia. Chủ nhân của tác phẩm này là ông Ryan McNaught - một chuyên gia về Lego ở Australia (một trong 14 chuyên gia Lego được chứng nhận trên thế giới). Được biết, ông đã phải mất 900 giờ để hoàn thiện nó với 500.000 viên Lego và nặng đến 2 tấn, hơn 400 kg so với chiếc xe thực tế. Thời gian hoàn thành tác phẩm Lego này gấp 40 lần so với việc sản xuất một chiếc Toyota Camry thực tế, bao gồm cả các tấm dán, hàn, sơn, lắp ráp và kiểm tra. So với phiên bản thực tế, mẫu Lego với tỷ lệ 1;1 này khá chi tiết với đầy đủ logo Toyota trên bánh xe hợp kim, ký hiệu hybrid, đèn pha có thể chiếu sáng, đèn xi-nhan và đèn phanh. Ryan McNaught chia sẻ: "Phải mất hơn hai tháng để xây dựng với hơn 500.000 viên Lego, tôi thực sự hài lòng với kết quả và nôn nóng để xem những gì mọi người nghĩ về nó. Tôi rất vui mừng khi hợp tác với Toyota và tôi đã có cơ hội để xây dựng chiếc xe Lego đầu tiên trong đời". Mô hình Lego Toyota Camry này sẽ được trưng bày tại triển lãm Brickman Awesome ở Melbourne Museum Plaza cho đến ngày 29/4./.

