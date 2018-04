Những mẫu SUV vừa xuất hiện tại Triển lãm ô tô New York 2018

Subaru Forester 2019: Chiếc Forester thế hệ thứ 5 không có quá nhiều sự thay đổi so với phiên bản trước về ngoại hình. Thực chất, phiên bản mới này có chiều dài cơ sở dài hơn, được trang bị công nghệ hỗ trợ lái EyeSight, dung tích động cơ được tăng lên tới 2.5L và nội thất được chau chuốt hơn. Toyota RAV4 2019: Không giống như chiếc Forester, RAV4 của Toyota hoàn toàn khác biệt so với phiên bản cũ cả về ngoại thất cũng như nội thất. Chiếc xe được trang bị nhiều tính năng an toàn hơn, chiều dài cơ sở dài hơn, khung gầm cứng hơn (57%) và công nghệ đầu tiên xuất hiện trên Toyota: Dynamic Torque Vectoring AWD với tính năng Rear Driveline Disconnect. Acura RDX 2019: Trong một nỗ lực để tạo ra một sự đột phá lớn hơn trong phân đoạn SUV sang trọng nhỏ gọn, Acura đã nâng cấp RDX với thiết kế ngoại thất mới và chiều dài cơ sở dài hơn. Động cơ turbo 2.0L sản sinh công suất 272 mã lực và momen xoắn cực đại 379 Nm. Về nội thất, các vật liệu cao cấp được trang bị như nhôm chải, gỗ, da siêu cứng và da, trong khi đó màn hình hiển thị trung tâm 10,2 inch là để đảm bảo mọi nhu cầu giải trí của bạn. Hyundai Tucson 2019: Mặc dù không phải là một phiên bản hoàn toàn mới, nhưng, Tucson đã nhận được một sự thay đổi nhẹ ở phiên bản 2019. Chiếc xe được trang bị hệ thống tản nhiệt mới, đèn pha và đèn hậu được chỉnh sửa, bánh xe mới, hệ thống giải trí với màn hình 7 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto và nhiều tính năng an toàn Forward Collision Avoidance Assist with Pedestrian Detection (hỗ trợ tránh va chạm với tính năng phát hiện người qua đường), kiểm soát hành trình,... Lexus UX 2019: Được xây dựng trên nền tảng GA-C mới của Lexus, UX có hai cấu hình động cơ bao gồm FWD UX 200 và UX 250h. Bên trong, bạn sẽ có Apple CarPlay tích hợp Amazon Alexa, trong khi công nghệ an toàn có sẵn bao gồm Lane Tracing Assist, Dynamic Radar Cruise Control, Road Sign Assist và nhiều hơn nữa. Cadillac XT4 2019: Phiên bản XT4 Luxury có giá từ 35.000 USD (khoảng 797 triệu đồng) sẽ bao gồm những tính năng như ghế điện, nội thất bọc da, điều hòa khí hậu 2 vùng, 4 cổng USB. Trong khi đó phiên bản Premium Luxury được trang bị thêm nhiều tính năng an toàn, bánh xe khác,... Động cơ turbocharged 4 xi lanh dung tích 2.0L với công suất 237 mã lực và mô men xoắn 350 Nm. Hyundai Kona Electric 2019: Sử dụng động cơ điện với công suất 201 mã lực và mô men xoắn 394 Nm cùng với bộ pin lithium-ion 64 kWh, xe có thể đi được 402 km cho 1 lần sạc. Nội thất của xe thì cũng không thực sự ấn tượng nhưng xe lại được trang bị những hệ thống an toàn hiện đại như Lane Keep Assist, Blind-Spot Collision Warning, Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist, Parking Distance Warning và hơn thế nữa. Mazda CX-3 2019: Lưới tản nhiệt mới, thêm nhiều chi tiết mạ crom, đèn hậu LED và bánh xe 18 inch. Động cơ SKYACTIV-G 2.0L được tinh chỉnh và xe giờ đã có phanh điện tử. Đó là những nâng cấp nhẹ được làm trên chiếc Mazda CX-3 2019. Acura MDX 2019: Chiếc MDX của Acura dự kiến sẽ được bán vào mùa hè này. Cản trước được làm mới, ống xả lớn hơn, la-zăng 20 inch và phần nội thất được tinh chỉnh. Ngoài ra còn có những chi tiết làm bằng sợi các bon và được cung cấp các kết nối Android Auto và Apple CarPlay. Hệ thống an toàn trên xe là bộ AcuraWatch của hãng bao gồm những tính năng: Forward Collision Warning (cảnh báo va chạm phía trước), Lane Keeping Assist (hỗ trợ giữ làn), Lane Departure Warning (cảnh báo rời làn), Collision Mitigation Braking (phanh giảm va chạm), Adaptive Cruise Control (kiểm soát hành trình). Hyundai Santa Fe 2019: Hyundai Santa Fe ra mắt tại Geneva Motor Show 2018, được đưa ra thị trường Bắc Mỹ tại New York và đã thu hút khá nhiều sự chú ý của khách hàng nhờ thiết kế mới, kích thước gia tăng và nội thất được cải tiến nhiều. Cụm đồng hồ kỹ thuật số, màn hình hiển thị 8,5 inch, hệ thống thông tin mới và công nghệ Smart Sense của Hyundai. Khách hàng có thể lựa chọn giữa 3 loại động cơ dung tích 2.4 lít với 185 mã lực và 241 Nm, động cơ 2.0 lít với công suất 235 mã lực và 353 Nm và động cơ 2.2 lít với 190 mã lực 436 Nm. Jaguar F-PACE SVR 2019: Chiếc F-PACE SVR của Jaguar đã ra mắt lần đầu tiên trên thế giới ở NY, với loại động cơ V8 tăng áp 5.0 lít được tìm thấy trong nhiều loại xe JLR như F-TYPE và Range Rover Sport SVR. Động cơ này cho công suất 542 mã lực và mô men xoắn 680 Nm cho phép xe tăng tốc từ 0-96 km/h trong 4,1 giây và vận tốc tối đa đạt 283 km/h. Maserati Levante Trofeo: Phiên bản Trofeo cho chiếc SUV Levante dự kiến sẽ được sản xuất vào hè này. Được trang bị động cơ V8 3.8L V8 của hãng Ferrari, động cơ Levante Trofeo sản sinh công suất 590 mã lực và mô men xoắn 730 Nm, khiến xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 3.9 giây. Ngoại thất sở hữu đèn led ma trận, lỗ thông khí lớn với những chi tiết làm bằng sợi carbon. Alfa Romeo Stelvio Nero Edizione: Nero Edizione sở hữu 1 thiết kế đơn giản với bánh xe 20 inch, với màu đen là màu chủ đạo cho các chi tiết từ lưới tản nhiệt, nắp gương, ống xả, khung cửa sổ,… Xe sử dụng động cơ xăng dung tích 2.0L với công suất 280 mã lực. Volvo XC40 Inscription 2019 : Volvo XC40 được mạ crom, màu ngoại thất mới, lốp mới và được trang bị ống xả kép. Bên trong, nó được trang trí bằng gỗ Driftwood và một chiếc shifter pha lê (giống như những phiên bản lớn hơn khác) và theo Volvo, đó là "một trong những SUV sang trọng nhỏ gọn được trang bị tốt nhất". VW Atlas Cross Sport Concept: Trong trường hợp Atlas bảy chỗ là hơi quá nhạt nhẽo đối với bạn, hãy thoải mái với phiên bản Cross Sport sẽ được sản xuất vào năm tới. Không giống như Atlas thông thường, nó sẽ có tính năng ngoại thất thể thao, với mặt trước hiện đại hơn và một đường mái dốc. Bên trong, Cross Sport Concept đi kèm với cụm thiết bị kỹ thuật số 12,3 inch và màn hình cảm ứng 10,1 inch kiểu dáng đẹp với cảm biến cho phép điều khiển cử chỉ. ‘‘Trái tim’’ của chiếc xe một hệ thống hybrid plug-in, bao gồm một động cơ xăng V6 3.6 lít, hai động cơ điện và một pin lithium-ion 18 kWh, tổng cộng 355 mã lực. Lincoln Aviator Prototype: Là một trong những ngôi sao của Triển lãm New York Auto Show năm nay: Lincoln Aviator. Aviator giống bản teaser hơn là concept, vì vậy chúng ta có thể mong đợi sản phẩm cuối cùng trông giống nhau nhiều hơn hoặc ít hơn, với ngoại thất trang nhã và nội thất hiện đại và tối giản, có đầy đủ các tính năng kết nối thông minh và tính năng an toàn bạn có thể muốn.

