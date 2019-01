Những mẫu xe sẽ “vắng mặt” tại Mỹ trong 2019

1. Ford Fusion: Ford đã giới thiệu Fusion 2019 tại Triển lãm ô tô New York với thiết kế cập nhật và hệ thống hỗ trợ lái xe Co-Pilot 360 tiêu chuẩn mới. Mặc dù ra mắt phiên bản nâng cấp và doanh số tương đối cao, 209.623 chiếc tại Mỹ vào năm ngoái nhưng Fusion vẫn được Ford giữ lại chưa ra mắt vào năm 2019. 2. Ford Focus: Ford Focus hoàn toàn mới là mẫu xe của Ford đã đạt được giải thưởng ở châu Âu và chiếc xe mang lại trải nghiệm lái xe ấn tượng. Thật không may khi người Mỹ sẽ không có cơ hội "ngồi sau tay lái" nó vì Ford đã quyết định từ bỏ Focus ở phía bên này Đại Tây Dương. 3. Ford Focus Active: Đây là mẫu xe có thời gian tại Bắc Mỹ ngắn nhất trong danh sách. Focus Active đã được xác nhận cho Bắc Mỹ như một phiên bản thay thế cho những sedan được sản xuất tại Mỹ. 4. Ford Taurus: Có lẽ Taurus đã vượt qua thời kỳ đỉnh cao và đang dần trở thành mẫu xe kém của thương hiệu nước Mỹ này. Ngay cả phiên bản Taurus SHO có mức giá tương tự Dodge Charger SRT 392 với hệ dẫn động cầu sau và động cơ Hemi V8, 6.4 L tạo ra công suất 485 mã lực và mô-men xoắn cực đại 643 Nm cũng không thực sự gây được tiếng vang lớn. 5. Ford C-Max: C-Max được coi là đối thủ cạnh tranh của Toyota Prius nhưng thực tế nó chưa đạt được nhu cầu của những người tiêu dùng. Doanh số bán hàng của C-Max là 20.000 chiếc hàng năm tại Mỹ, đây chỉ là một phần nhỏ so với doanh số của Prius hàng năm. 6. Buick LaCrosse: Sau nhiều năm thuộc sở hữu General Motors, Buick LaCrosse chính thức sẽ ngừng sản xuất vào năm tới. Do hiện nay, mẫu xe này không còn được người tiêu dùng Mỹ tin dùng nữa và doanh số LaCrosse liên tục giảm kể từ năm 2014. Năm ngoái, hãng này chỉ bán được 20.161 chiếc tại Mỹ. 7. Cadillac XTS: XTS là mẫu sedan khá chất lượng của Cadillac với hệ dẫn động cầu trước. Mặc dù có thiết kế cổ điển nhưng mẫu xe vẫn khá phổ biến với người tiêu dùng khi doanh số đã tăng lên 16.275 chiếc vào năm ngoái. Tuy nhiên, Cadillac vẫn quyết định chấm dứt XTS vào cuối năm tới. 8. Cadillac CT6: CT6 được coi là mẫu sedan flagship của Cadillac, hơn nữa nó còn có bản nâng cấp và một biến thể V hiệu suất cao cho mô hình 2019. Cả 2 sẽ có mặt trên thị trường trong thời gian ngắn trước khi "biến mất" vào ngày 1 tháng Sáu. Đây là tin tức không may mắn khi CT6 V được trang bị động cơ V8 tăng áp kép, 4.2 L tạo ra công suất ước tính 550 mã lực và mô-men xoắn cực đại 850 Nm. 9. Cadillac ATS: Không chung số phận với CT6 và XTS. Trong khi 2 phiên bản kia sẽ được ngừng sản xuất thì ATS được thay thế bằng CT3/CT4 hoàn toàn mới . 10. Chevrolet Cruze: Cruze không phải là chiếc sedan cỡ nhỏ tốt nhất trên thị trường, nhưng gần đây nó đã được gia tăng sức cạnh tranh và được nâng cấp cho mô hình 2019. Mặc dù, với sự cập nhật về thiết kế cũng như hiệu suất xe và doanh số bán hàng ấn tượng nhưng mô hình vẫn sẽ bị loại bỏ vào ngày 1/3.

1. Ford Fusion: Ford đã giới thiệu Fusion 2019 tại Triển lãm ô tô New York với thiết kế cập nhật và hệ thống hỗ trợ lái xe Co-Pilot 360 tiêu chuẩn mới. Mặc dù ra mắt phiên bản nâng cấp và doanh số tương đối cao, 209.623 chiếc tại Mỹ vào năm ngoái nhưng Fusion vẫn được Ford giữ lại chưa ra mắt vào năm 2019. 2. Ford Focus: Ford Focus hoàn toàn mới là mẫu xe của Ford đã đạt được giải thưởng ở châu Âu và chiếc xe mang lại trải nghiệm lái xe ấn tượng. Thật không may khi người Mỹ sẽ không có cơ hội "ngồi sau tay lái" nó vì Ford đã quyết định từ bỏ Focus ở phía bên này Đại Tây Dương. 3. Ford Focus Active: Đây là mẫu xe có thời gian tại Bắc Mỹ ngắn nhất trong danh sách. Focus Active đã được xác nhận cho Bắc Mỹ như một phiên bản thay thế cho những sedan được sản xuất tại Mỹ. 4. Ford Taurus: Có lẽ Taurus đã vượt qua thời kỳ đỉnh cao và đang dần trở thành mẫu xe kém của thương hiệu nước Mỹ này. Ngay cả phiên bản Taurus SHO có mức giá tương tự Dodge Charger SRT 392 với hệ dẫn động cầu sau và động cơ Hemi V8, 6.4 L tạo ra công suất 485 mã lực và mô-men xoắn cực đại 643 Nm cũng không thực sự gây được tiếng vang lớn. 5. Ford C-Max: C-Max được coi là đối thủ cạnh tranh của Toyota Prius nhưng thực tế nó chưa đạt được nhu cầu của những người tiêu dùng. Doanh số bán hàng của C-Max là 20.000 chiếc hàng năm tại Mỹ, đây chỉ là một phần nhỏ so với doanh số của Prius hàng năm. 6. Buick LaCrosse: Sau nhiều năm thuộc sở hữu General Motors, Buick LaCrosse chính thức sẽ ngừng sản xuất vào năm tới. Do hiện nay, mẫu xe này không còn được người tiêu dùng Mỹ tin dùng nữa và doanh số LaCrosse liên tục giảm kể từ năm 2014. Năm ngoái, hãng này chỉ bán được 20.161 chiếc tại Mỹ. 7. Cadillac XTS: XTS là mẫu sedan khá chất lượng của Cadillac với hệ dẫn động cầu trước. Mặc dù có thiết kế cổ điển nhưng mẫu xe vẫn khá phổ biến với người tiêu dùng khi doanh số đã tăng lên 16.275 chiếc vào năm ngoái. Tuy nhiên, Cadillac vẫn quyết định chấm dứt XTS vào cuối năm tới. 8. Cadillac CT6: CT6 được coi là mẫu sedan flagship của Cadillac, hơn nữa nó còn có bản nâng cấp và một biến thể V hiệu suất cao cho mô hình 2019. Cả 2 sẽ có mặt trên thị trường trong thời gian ngắn trước khi "biến mất" vào ngày 1 tháng Sáu. Đây là tin tức không may mắn khi CT6 V được trang bị động cơ V8 tăng áp kép, 4.2 L tạo ra công suất ước tính 550 mã lực và mô-men xoắn cực đại 850 Nm. 9. Cadillac ATS: Không chung số phận với CT6 và XTS. Trong khi 2 phiên bản kia sẽ được ngừng sản xuất thì ATS được thay thế bằng CT3/CT4 hoàn toàn mới . 10. Chevrolet Cruze: Cruze không phải là chiếc sedan cỡ nhỏ tốt nhất trên thị trường, nhưng gần đây nó đã được gia tăng sức cạnh tranh và được nâng cấp cho mô hình 2019. Mặc dù, với sự cập nhật về thiết kế cũng như hiệu suất xe và doanh số bán hàng ấn tượng nhưng mô hình vẫn sẽ bị loại bỏ vào ngày 1/3.