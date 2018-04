Ô tô nhập khẩu về nước, xe nội tăng giá

Xe nhập khẩu về nước với giá giảm từ 10 -15%

Ngay khi đáp ứng được Nghị định 116/2017/NĐ-CP về điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu linh kiện và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô do Chính phủ ban hành và Thông tư số 03/2018/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện Nghị định 116 cập bến Việt Nam, những lô xe nhập khẩu đầu tiên đã chính thức cập cảng Việt Nam đầu tháng 3/2018.

Điều này mang tới nhiều niềm vui đối với người tiêu dùng Việt sau một thời gian chờ đợi. Đồng thời cũng mở ra hy vọng bấy lâu của nhiều người, được sở hữu những mẫu xe nhập khẩu, chất lượng ngoại nhưng giá cả lại hợp lý nhờ được hưởng thuế nhập khẩu 0% (theo cam kết Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - ATIGA).

Đầu tháng 3/2018, trên cả nước có tất cả 2.020 chiếc xe ô tô nguyên chiếc các loại được đăng ký làm thủ tục hải quan nhập khẩu, với trị giá nhập khẩu đạt 44,42 triệu USD.

Hy vọng này của người tiêu dùng càng được khẳng định khi giá của các mẫu xe nhập khẩu theo dạng hưởng thuế 0% được công bố với mức giảm từ 10 -15% so với trước đó (chịu thuế nhập khẩu 30%).

Ví dụ, giá của mẫu CR-V hưởng thuế nhập khẩu 0% có mức giảm từ 178 – 188 triệu đồng (tùy từng phiên bản) so với lô xe về cuối năm 2017 khi vẫn chịu thuế nhập khẩu 30%.

Bên cạnh đó, vừa qua, một số mẫu giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại đã được Bộ Giao thông Vận tải xác nhận là phù hợp với Nghị định 116 và Thông tư 03 như: Giấy chứng nhận kiểu loại ô tô do Chính phủ Thái Lan cấp Ford Ranger, Ford Everest sản xuất tại Thái Lan và xuất khẩu đến Việt Nam, giấy chứng nhận an toàn do nhà sản xuất Ford Hoa Kỳ tự phát hành, mẫu giấy chứng nhận khí thải cấp bởi tổ chức VCA của Anh Quốc cho xe Ford Explorer sản xuất tại Hoa Kỳ xuất khẩu đến Việt Nam; giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại do Chính phủ Thái Lan cấp cho ô tô CR-V sản xuất tại Thái Lan xuất khẩu đến Việt Nam, Giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại của cơ quan quản lý phương tiện CHLB Đức cấp cho BMW và của Anh cấp cho MINI…

Với việc đáp ứng được các quy định mới của Chính phủ thì trong tương lai không xe, xe ô tô từ các nước nội khối ASEAN sẽ về Việt Nam.

Cùng với đó, mới đây, Bộ Giao thông Vận tải cũng đã chính thức chấp thuận giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại ôtô (VTA) do Chính phủ Indonesia cung cấp. Với động thái này, các doanh nghiệp đã có thể đáp ứng đầy đủ các điều kiện để nhập khẩu mặt hàng ô tô nguyên chiếc (CBU) từ các nước nội khối ASEAN theo thuế suất 0%.

Điều này cũng có nghĩa trong thời gian tới, các mẫu xe nhập khẩu từ các nước nội khối ASEAN sẽ về Việt Nam “ồ ạt” giúp tăng thêm sự lựa chọn cho người tiêu dùng Việt.

Xe nội tăng giá

Trong khi các mẫu xe nhập khẩu bắt đầu về nước sau một thời gian gián đoạn và có động thái điều chỉnh giảm giá thì một số mẫu xe trong nước lại bất ngờ tăng giá.

Cụ thể, sau khi giảm giá vào tháng 1/2018, nhiều mẫu xe Kia lại điều chỉnh tăng giá bán với mức tăng từ 4 - 20 triệu đồng tùy phiên bản và mẫu xe.

Cả 3 phiên bản Cerato đều được điều chỉnh giá bán.(Ảnh:FB Nguyễn Kiên).

Như, giá bán của Kia Morning Si AT tăng 4 triệu đồng lên 379 triệu đồng. tăng cao nhất trong đợt này là Kia Cerato. Theo đó, cả 3 phiên bản Cerato đều được điều chỉnh giá bán. Cụ thể, Kia Cerato 1.6 AT có mức tăng cao nhất, 10 triệu đồng. Với mức tăng này, Kia Cerato 1.6 AT hiện có giá 589 triệu đồng. Trong khi đó, Kia Cerato 1.6 MT tăng thêm 5 triệu đồng lên thành 530 triệu đồng. Phiên bản Cerato 2.0 AT tăng thêm 6 triệu đồng lên thành 635 triệu đồng.

Tất cả 3 phiên bản Sorento đều tăng giá thêm 10 triệu đồng. Hiện, mẫu xe này có mức giá 799 – 949 triệu đồng.

Đáng chú ý, trong lần điều chỉnh giá này Kia Sedona 2.2L GAT tăng giá 20 triệu đồng lên thành 1,178 tỷ đồng. Hai phiên bản Sedona 2.2L DAT và DATH tăng 10 triệu đồng lên 1,069 tỷ đồng và 1,179 tỷ đồng. Trong khi đó, Kia Optima 2.0 ATH cũng điều chỉnh tăng thêm 10 triệu đồng lên 879 triệu đồng.

Mới đây, các mẫu xe của Hyundai Thành Công phân phối theo dạng lắp ráp cũng đã bất ngờ tăng từ 9 – 20 triệu đồng tùy mẫu xe.

Hyundai Elantra được các đại lý tăng giá từ 9 – 20 triệu đồng.

Trong đó, Hyundai Grand i10 cả 3 bản 1.2L hatchback đều tăng thêm 10 triệu đồng, khiến giá bán phiên bản này hiện nay từ 340 – 405 triệu đồng. Bên cạnh đó, cả 4 phiên bản Hyundai Tucson cũng tăng giá bán thêm 10 triệu đồng, đẩy giá bán mẫu crossover này hiện từ 839 – 900 triệu đồng, thay vì 828 – 890 triệu đồng như trước kia.

Mẫu sedan hạng C, Hyundai Elantra tăng giá từ 9 – 20 triệu đồng. Cụ thể, Hyundai Elantra 1.6MT tăng giá 11 triệu đồng, Elantra 1.6AT tăng giá 20 triệu đồng, Hyundai 2.0AT tăng giá 10 triệu đồng và Hyundai Elantra Sport tăng giá 9 triệu đồng.

Mẫu xe lắp ráp cuối cùng của Hyundai là SantaFe cũng tăng giá đồng loạt cả 4 phiên bản với mức tăng từ 10 – 20 triệu đồng. Hyundai SantaFe 2.4L xăng tiêu chuẩn tăng 10 triệu đồng, lên thành 908 triệu đồng. Hyundai SantaFe 2.4L máy xăng đặc biệt tăng giá 20 triệu đồng, giá bán hiện tại là 1,04 tỷ đồng. Hai phiên bản máy dầu tiêu chuẩn và dầu đặc biệt cũng tăng giá lần lượt 10 và 20 triệu đồng, có giá bán mới là 980 triệu đồng và 1,09 tỷ đồng./.

Sắp có hàng rào kỹ thật để quản chất lượng xe ô tô nhập khẩu VOV.VN - Để tránh tình trạng xe nhập khẩu đổ bộ vào Việt Nam với chất lượng không tốt, Chính phủ sẽ ban hành một hàng rào kỹ thuật phù hợp để quản lý chất lượng Bộ Tài chính đang cân nhắc về đề xuất ưu đãi thuế cho ô tô nội địa VOV.VN -Bộ Tài chính mới có văn bản bày tỏ cân nhắc miễn thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) cho phần giá trị sản xuất trong nước áp dụng với sản phẩm ô tô.

Xe nhập khẩu hưởng thuế 0% về Việt Nam, cuộc đua giảm giá bắt đầu? VOV.VN - Việc các dòng xe nhập khẩu hưởng thuế 0% về Việt Nam với giá giảm cả trăm triệu khiến người tiêu dùng Việt hy vọng sẽ có một cuộc "chạy đua" về giá xe.