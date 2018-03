“Ông hoàng tốc độ” Bugatti Veyron Vitesse với phối màu Tiffany Blue

Chiếc xe nằm trong danh sách rao bán trên Romans International tại UK vài tuần trước và đã nhanh chóng tìm được chủ nhân. Trước khi được mua bởi Romans, chiếc siêu xe này được giữ trong kho tại Hong Kong (Trung Quốc) và mới chỉ chạy được 310 dặm do trong quá trình kiểm tra trước khi giao hàng. Điều làm chiếc Vitesse khác biệt so với những chiếc xe còn lại chính là lớp sơn 2 tông màu làm từ vật liệu sợi carbon cùng với màu Tiffany Blue được sơn lên bề mặt. Bên trong cabin tiếp tục xuất hiện màu Tiffany Blue cùng màu đen trên da khiến chiếc Bugatti càng trở nên đặc biệt. Chiếc siêu xe này có giá bao nhiêu tiền vẫn là một dấu hỏi. Với chiếc xe có thiết kế độc đáo như vậy, thật khó có thể đánh giá được nó thỏa mãn được nhu cầu của những người sưu tập xe hay không. Một mặt, những thiết kế mang tính cá nhân ngày càng trở nên phổ biến hơn trong những năm gần đây và thường đòi hỏi phí bảo hiểm đáng kể hơn so với những lựa chọn khác. Mặc khác, những phối màu như thế này sẽ chỉ hấp dẫn một số lượng các nhà sưu tập tiềm năng của Veyron, cuối cùng giảm nhu cầu về xe nếu nó được bán trong tương lai.

