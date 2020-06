Porsche ra mắt Heritage Design Edition cho 911 Targa 4S mới

Xe sở hữu nội thất bọc da OLEA phối hai tông màu đỏ Bordeaux cùng màu be Atacame Beige hoặc đen – be. Để tạo nét hoài cổ, Porsche sử dụng loại vải sợi to trên cửa và ghế ngồi, giống với loại vật liệu mà hãng từng sử dụng trên Porsche 356. Bảng đồng hồ trung tâm được trang bị phần viền màu xanh lá nổi bật trong khi đồng hồ Chronograph đặt tại trung tâm sẽ sở hữu phần số màu xanh