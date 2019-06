Quay lại lắp ráp, Toyota Fortuner tăng giá nhẹ

Ngày 6/6 tại Vĩnh Phúc, Toyota Việt Nam (TMV) công bố thông tin Fortuner chuyển sang lắp ráp trong nước với 4 phiên bản thay cho hình thức nhập khẩu trước đó. Tuy nhiên, TMV không bỏ hoàn toàn việc nhập xe mà vẫn bán kèm hai bản: Toyota Fortuner 2.7 AT 4x4 (mới) và 2.7 AT 4x2 từ Indonesia.

Có 4 phiên bản Toyota Fortuner được lắp ráp tại Việt Nam bao gồm: Động cơ diesel 2.8 4x4 AT, 2.4 4x2 AT, 2.4 4x2 MT và động cơ xăng 2.7 4x2 AT TRD.

Fortuner được lắp ráp trong nước với 4 phiên bản.

Còn hai phiên bản động cơ xăng là 2.7 4x4 AT và 2.7 4x2 AT vẫn được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia.

Đối với các bản lắp ráp trong nước, đầu DVD là trang bị tiêu chuẩn; Camera lùi cho phiên bản 2.4 4x2 máy dầu số sàn và camera lùi cho phiên bản 2.4 4x2 máy dầu số tự động. Về ngoại hình, Fortuner lắp ráp và nhập khẩu không có nhiều khác biệt.

Tuy nhiên, giá bán của Toyota Fortuner lắp ráp tăng nhẹ. Phiên bản Toyota Fortuner 2.4 4x2 MT tiêu chuẩn tăng từ 1,026 tỷ lên 1,033 tỷ đồng, được bổ sung đầu DVD và camera lùi. Toyota Fortuner 2.4 4x2 AT tăng 2 triệu đồng, từ 1,094 lên 1,096 tỷ đồng nhưng trang bị thêm camera lùi.

Bảng giá các phiên bản Toyota Fortuner lắp ráp và nhập khẩu:

Các phiên bản Toyota Fortuner 2.8 4x4 AT và 2.7 4x2 AT giữ nguyên giá bán, lần lượt là 1,354 tỷ đồng và 1,15 tỷ đồng. Trong khi đó, bản mới nhất Toyota Fortuner 2.7 4x4 AT có giá 1,236 tỷ đồng, riêng bản 2.7 4x2 TRD vẫn chưa được công bố giá bán.

Phiên bản thể thao Toyota Fortuner 2.7 4x2 TRD sở hữu bộ phụ kiện bao gồm lưới tản nhiệt mới, mâm xe 18 inch, ốp cản trước, ốp cản sau, logo TRD ở sườn xe và màu ngoại thất trắng ngọc trai./.

