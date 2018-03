Ra mắt phiên bản nâng cấp Mercedes C-Class Coupe và Convertible

Các phiên bản nâng cấp đều được Mercedes điều chỉnh về thiết kế, cải tiến động cơ, thêm tính năng an toàn và sẽ bán ra ở Mỹ từ cuối 2018. Điểm qua một vài thay đổi đáng chú ý, phiên bản nâng cấp lần này đã được trang bị những bộ giảm xóc mới, bộ lưới tản nhiệt chỉnh sửa và hệ thống đèn LED High Performance mới... ... và gói trang bị Night Package mới có sẵn trên phiên bản Convertible. Những thay đổi không dừng lại, hệ thống chiếu sáng xung quanh hiện nay cung cấp 64 màu và hệ thống điều khiển bằng giọng nói Linguatronic nâng cấp có thể điều chỉnh các cài đặt bổ sung như ghế sưởi. Những thay đổi khác bao gồm các chi tiết nội thất được chỉnh sửa và chất liệu ốp mới như: gỗ óc chó màu nâu mờ và sồi antracite lỗ rỗng. Đi kèm là màn hình 10,25 inch cho hệ thống thông tin giải trí, tùy chọn màn 12,3 inch, vô-lăng đa chức năng mới. Bộ mâm xe đa chấu đen nhám ăn nhập với xe với kích thước khá lớn Ở châu Âu, sẽ có các phiên bản C 200 và C 200 4MATIC mới với động cơ 1.5 lít có thể sản sinh công suất 184 mã lực và mô- men xoắn 135 Nm. Các mô hình cũng có một hệ thống EQ Boost 48V có thể gia tăng sức mạnh của xe thêm 14 mã lực. Mercedes cho biết sự tăng cường này sẽ rút ngắn thời gian cho đến khi bộ tăng áp được nạp đầy. Hệ thống động cơ cho phép chiếc coupe tăng tốc từ 0-100 km/h trong vòng 7,9 giây trước khi đạt tốc độ tối đa là 239 km/h (148 dặm/giờ). Quan trọng hơn, mô hình chỉ tiêu thụ ít nhất là 6,1 lít/100km và lượng phát thải CO2 ở mức thấp 140 g/km. Ngoài ra, khách hàng cũng có thể lựa chọn động cơ diesel với phiên bản C 220 d mới 2.0 lít (1.951cc) sản sinh công suất 194 mã lực và mô men xoắn 400 Nm - tăng 24 mã lực so với người tiền nhiệm của nó. Nhờ có thêm sức mạnh, mà phiên bản coupe có thể bứt tốc từ 0-100 km/h trong 7 giây và tốc độ tối đa là 240 km/h. Tại Mỹ, phiên bản C300 nhận được một động cơ 4 xi lanh 2.0 lít với công suất 255 mã lực và mô men xoắn 370 Nm - tăng 14 mã lực. Nó cho phép chiếc coupe tăng tốc từ 0-100 km/h trong khoảng 5,9 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 209 km/h. Các phiên bản nâng cấp sẽ được bán tại Đức vào tháng 7 này trong khi việc ra mắt tại Mỹ được lên kế hoạch vào cuối năm nay./

