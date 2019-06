Sản lượng sản xuất xe hơi tại Anh giảm một nửa do Brexit

Vương quốc Anh đã lên kế hoạch rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) vào ngày 29/3/2019 và vì điều này, một loạt các nhà sản xuất ô tô địa phương đã phải tạm ngừng hoạt động nhà máy của họ và đóng cửa các cơ sở vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4.



Do đó, đã làm cho sản lượng xe hơi được sản xuất ở Anh vào tháng 4/2019 so với cùng kỳ năm 2018 ít hơn 56.999 xe. Và điều này cũng có nghĩa là sản lượng cả năm sẽ giảm đáng kể so với năm ngoái, cũng như doanh số bán hàng hàng năm, theo báo cáo của Auto Express.

Một loạt các nhà sản xuất ô tô ở Anh đã phải tạm ngừng hoạt động nhà máy của họ và đóng cửa các cơ sở vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4 do nước này rời khỏi EU.

Năm 2019, số lượng xe được sản xuất tính đến cuối tháng 4 là 70.971 xe, giảm so với 127.970 chiếc so với cùng thời gian năm 2018. Doanh số xe sản xuất được bán tại thị trường nội địa giảm 43,7% trong khi đó những chiếc được xuất khẩu giảm 44,7%.

Nguyên nhân chính khiến các số liệu sản xuất trở nên thấp kỷ lục là do Vương quốc Anh đã bỏ lỡ thời hạn Brexit và hiện tại không thể rời đi cho đến ngày 31/10. Và đương nhiên các nhà sản xuất ô tô địa phương sẽ không thể tiếp tục đóng cửa nhà máy của họ vào ngày này giống như họ đã làm vào cuối tháng 3/2019 do một số biện pháp dự phòng đã được thực hiện bao gồm: Dự trữ, chuẩn bị cho các thủ tục hải quan mới và kiểm tra lại hậu cần.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Theo Giám đốc điều hành của Hiệp hội các nhà sản xuất và thương mại ô tô Mike Hawes: "Tôi lo sợ về việc sẽ không có một thỏa thuận Brexit nào xảy ra, và nó sẽ khiến việc đầu tư bị đình trệ, mất việc làm và làm giảm uy tín toàn cầu của chúng tôi. Sự mất ổn định kéo dài đã gây ra thiệt hại không thể kể xiết."./.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER