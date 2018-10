So sánh BMW 3 Series 2019 và Mercedes C-Class 2019

Ngoại thất

Trong khi BMW 3 Series sở hữu thiết kế thể thao thì Mercedes C-Class 2019 (dưới) lại mang cho mình thiết kế sang trọng.

So sánh ngoại thất của chiếc BMW 3 Series với ngoại thất của chiếc Mercedes C-Class thì không khác nào so sánh một chiếc Bratwurst với một chiếc Frankfurter (2 loại xúc xích Đức). Mỗi chiếc xe lại có những điểm độc đáo trong thiết kế, vì vậy việc chọn được một trong hai chiếc xe này hoàn toàn phụ thuộc vào sở thích cá nhân.

Phía đầu xe

Phần ‘‘tai thỏ’’ nhỏ ở phía nắp ca-pô tạo nên các đường viền ở phía trên cụm đèn pha là một chi tiết ảnh hưởng khá nhiều đến thiết kế của chiếc BMW 3 Series. Ngay cả phần mui xe và chắn bùn cũng có những đường nét riêng. Các cửa hút gió cũng lớn hơn, nhìn chung thì phần đầu xe của chiếc 3 Series mới cũng tốt như trong phân khúc của nó.

Phần đầu xe BMW 3 Series

Mercedes C-Class 2019.

Đối với chiếc Mercedes C-Class, nó không quá nổi bật so với chiếc 3 Series mới có lẽ bởi vì C-Class 2019 không phải là mẫu xe thế hệ mới mà chỉ là bản nâng cấp. Các nâng cấp cũng đáng chú ý nhưng không được nổi bật như chiếc BMW. C-Class có vỏ đèn pha mới nhưng phần còn lại hầu như được giữ nguyên.

Phía hông xe

Việc sử dụng các đường gân giúp chiếc xe định hình ra phong cách thể thao. Ngay cả các vòm phía sau cũng được tạo hình luôn. Chiếc 3 Series thậm chí còn có cả một thương hiệu riêng để thiết kế các đường nét mạnh mẽ khi BMW muốn phát triển dòng xe sedan.

Hình ảnh hai bên xe của BMW 3 Series và Mercedes C-Class 2019.

Ngược lại, Mercedes C-Class ít mang tính thể thao hơn mà thay vào đó là một thiết kế sang trọng, nổi bật là đường bao mái lịch lãm. Ngay cả việc sử dụng những đường nét cơ thể cũng mang đến một diện mạo trực quan hơn.

Phần đuôi xe

BMW 3 Series nhìn từ phía sau.

Phong cách thể thao tiếp tục được 3 Series thể hiện ở phần đuôi xe với sự xuất hiện cánh lướt gió. Thiết kế nhiều lớp cũng giúp chiếc xe thêm bề thế khi nhìn từ phía sau. Ngoài ra, đèn hậu hình chữ L cũng khiến cho chiếc 3 Series trở nên thể thao hơn.

Hình ảnh đuôi xe của Mercedes C-Class 2019.

Về phần mình, phần đuôi của chiếc Mercedes C-Class 2019 sở hữu cản sau mới và bộ khuếch tán được thiết kế lại. Ngoài ra cũng không có thêm những cập nhật gì mới.

Nội thất

Hình ảnh cabin của BMW 3 Series.

BMW 3 Series sở hữu cụm đồng hồ kĩ thuật số 12,3 inch, đây có lẽ là nâng cấp đáng kể nhất sẽ xuất hiện trên chiếc 3 Series thế hệ mới. Ngoài ra còn có một màn hình trung tâm 10,3 inch chạy trên hệ điều hành ID7 mới của BMW.

Thiết kế bảng điều khiển mới xuất hiện trên chiếc xe còn làm không gian trở nên rộng rãi hơn. Hơn thế nữa, khách hàng còn có rất nhiều tùy chọn để lựa chọn từ vật liệu cao cấp, các chi tiết trang trí và thiết bị an toàn, công nghệ khiến bạn cảm thấy như đang ngồi trong một chiếc sedan hạng sang ở phân khúc cao cấp hơn.

Hình ảnh cabin của Mercedes C-Class 2019.

Không gian nội thất của Mercedes C-Class cũng không thua kém chiếc 3 Series về độ cao cấp và sang trọng. Chiếc xe được đánh giá là có một trong những lựa chọn trang trí tốt nhất trong phân khúc bao gồm gỗ tự nhiên Walnut Wood và Grey Oak. Lựa chọn bọc ghế bao gồm các màu Xám và Đen cũng như Saddle Brown.

Với lựa chọn cho trang trí dòng AMG, bạn có thể các chất liệu cho ghế nhe: Silk Beige/Black. Nếu có điều gì khiến chiếc C-Class có phần tương đồng so với 3 Series thì có lẽ đó là màn hình hiển thị công cụ kỹ thuật số của Mercedes, tuy nhiên đây không phải là tính năng tiêu chuẩn. Phiên bản tiêu chuẩn chỉ là màn hình 7 inch, tuy nhiên, khách hàng muốn nâng cấp thì có thể lựa chọn màn hình 10,25 inch.

Công nghệ

Với BMW, khách hàng có thể lựa chọn hệ thống hỗ trợ quản lý cá nhân ‘‘Alexa’’ (Amazon) và “Hey Google” (Google). Đó là một chương trình tự động tìm hiểu thói quen của người lái và ứng dụng thông tin từ đó đưa ra các gợi ý để người lái khi muốn sử dụng các chức năng trên xe.

Ngoài ra, khóa kỹ thuật số của BMW cũng được trang bị trên chiếc 3 Series mới, tiếp nối những gì mà G05 X5 và 8 Series đã có. Bạn có thể khóa hoặc mở xe bằng điện thoại thông minh; hoặc có thể khởi động xe bằng cách đặt điện thoại vào khay sạc không dây hoặc khay điện thoại.

Trong khi đó, C-Class 2019 lại được trang bị các hệ thống như: Hỗ trợ khoảng cách chủ động, hỗ trợ chuyển làn, hỗ trợ dừng khẩn cấp chủ động và hỗ trợ chỉ đạo chủ động đều có mặt trong chiếc C-Class. Hỗ trợ phanh chủ động là một ví dụ, là thiết bị tiêu chuẩn của xe. C-Class cũng sở hữu hệ thống cảnh báo liên lạc Car-to-X, thông tin thời tiết thực, thông tin đỗ xe, hệ thống sạc thiết bị không dây Qi và nhiều tính năng khác.

Động cơ và hiệu suất

BMW 3 Series sở hữu động diesel tăng áp với công suất 187 mã lực và mô men xoắn 400 Nm so với phiên bản tiền nhiệm. Sức mạnh không tăng quá nhiều nhưng thế cũng là đủ cho tiêu chuẩn của BMW. Ngoài ra còn có cả động cơ khí đốt. Một trong số đó là động cơ turbocharged 4 xi lanh 2.0 L sản sinh công suất 254 mã lực và mô men xoắn 350 Nm.

Động cơ của BMW 3 Series.

Mercedes C-Class 2019 cũng đem tới nhiều lựa chọn về động cơ. Đầu tiên là động cơ inline 4 xi lanh 2.0 L với công suất 255 mã lực và mô men xoắn 370 Nm. Không chỉ là tăng 14 mã lực so với phiên bản outgoing mà còn hơn 1 mã lực và mô men xoắn 20 Nm so với chiếc 3 Series với động cơ turbocharged. Chiếc xe tầm trung C42 và dòng cao cấp AMG C 63 có dòng riêng của họ để cải thiện sức mạnh với động cơ ban đầu có công suất 285 mã lực và động cơ sau này có công suất 469 mã lực.

Mercedes C-Class 2019

Chiếc BMW 3 Series sẽ được mở bán vào tháng 3/2019 với giá khởi điểm 33.610 bảng Anh (khoảng 1,02 tỉ đồng) ở thị trường UK. Trong khi đó chiếc Mercedes C-Class 2019 sẽ được bán với giá 40.250 USD (939 triệu đồng) và lên tới 66.100 USD (1,54 tỉ đồng) cho chiếc AMG C 63./.

