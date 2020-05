So sánh nhanh 4 mẫu Coupe bốn cửa sang trọng nhất hiện nay

Nếu bạn vẫn chưa tin tưởng các mẫu xe điện trên thị trường ngày nay thì hãy cùng điểm lại các mẫu xe 4 cửa hạng sang đã và đang là lựa chọn của rất nhiều khách hàng. Nhờ vẻ ngoài của nổi bật đồng đều, việc quyết định mua mẫu xe nào cũng là rất khó khăn.



Trong danh sách này, mức giá của các mẫu xe được trải dài từ chiếc Audi RS7 2021 đến chiếc Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid có giá gần 200.000 USD.

Danh sách sẽ bắt đầu với Audi bởi vì đây là mẫu xe rẻ nhất so với 3 đối thủ. Nhưng dù vậy, nó vẫn có những đặc điểm không hề thua kém để xứng đáng có mặt tại đây.



1. Audi RS7 Sportback - 114.000 (tương đương 2,67 tỷ đồng)

Audi chỉ vừa mới công bố giá cho RS7 2021 vào tháng trước; đối với khách hàng Mỹ thì họ cần phải trả 114.000 USD cho chiếc xe. RS7 Sportback 2020 được thiết kế rộng rãi hơn và có trang bị hiệu năng cao riêng biệt. Điều này giúp xe có khả năng tăng sức cạnh tranh với những đối thủ xứng tầm như Porsche Panamera Turbo hay Mercedes-AMG GT63.



Về mặt kỹ thuật, đây là một chiếc Coupe 5 cửa, không phải 4 cửa như đã đề cập. Đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt thiết kế Singleframe hình tổ ong 3 chiều và sơn màu đen bóng, logo của xe được gắn chính giữa



RS7 có chiều dài 5.009 mm, rộng 1.950 mm và cao 1.424 mm với chiều dài cơ sở là 2.930 mm. Đi cùng trọng lượng 2.140 kg, như vậy RS7 là chiếc xe nặng thứ hai ở đây sau Panamera.

Audi RS7 Sportback 2020 sử dụng động cơ turbo kép TFSI V8 4.0L nối với một hệ thống hybrid 48V. Xe có khả năng sản sinh ra công suất tối đa 600 mã lực và mô-men xoắn cực đại 800 Nm tại dải vòng tua từ 2.050 – 4.500 vòng/ phút. Đi kèm là hộp số tự động 8 cấp và hệ thống dẫn động bốn bánh toàn thời gian. Nó có thể chạy nước rút từ 0-100 km/h trong 3,5 giây. Đây là chiếc xe chậm nhất trong danh sách nhưng không đáng kể.



Bạn cũng có được bộ vi sai thể thao quattro của Audi theo tiêu chuẩn, hệ thống treo khí thích ứng và 6 chế độ lái.



2. BMW M8 Competition Gran Coupe - 143.000 USD (tương đương 3,35 tỷ đồng)

M8 Gran Coupe hiện có giá bán đắt nhất thứ hai trong danh sách với 143.000 USD. Phiên bản M8 4 cửa tiêu chuẩn có giá 130.000 USD (khoảng 3,04 tỷ đồng), đây được coi là sự bổ sung mới nhất mạnh mẽ thuộc dòng xe sang 8-Series.



Sức mạnh của xe đến từ động cơ V8 4.4 lít tăng áp kép có sản sinh công suất 617 mã lực và mô-men xoắn cực đại 750 Nm. Theo BMW, năng lượng đủ cho nó bứt tốc từ 0-100 km/k chỉ trong 3 giây. Bên cạnh đó là hộp số tự động 8 cấp M Steptronic với công nghệ Drivelogic để phân phối sức mạnh tới bốn bánh.



M8 Gran Coupe có trọng lượng 2,055 kg và kích thước chiều dài là 5.098 mm, rộng 1.943 mm và cao 1.420 mm. Chiều dài cơ sở của nó là 3.027 mm. Mặc dù, chiều rộng của xe nhỏ hơn RS7, nhưng mặt khác chiều dài của M8 Gran Coupe lại nhỉnh hơn một chút.



3. Mercedes-AMG GT 63 S Coupe - 161.200 USD (tương đương 3,77 tỷ đồng)

Nếu chúng ta chỉ nhìn vào những con số, thì mẫu xe của Mercedes này có thể được gọi là một con "quái thú" ngay cả đối với những đối thủ mạnh như RS7, M8 và Panamera Turbo S E-Hybrid.



Tại Mỹ, chiếc xe được trang bị với ghế ngồi AMG Performance theo tiêu chuẩn, hệ dẫn động cầu sau, hệ thống treo khí AMG Ride Control + và tải nhiều hơn. Chiếc xe giá 161.200 USD sẽ mang đến cho bạn động cơ V8 tăng áp kép dung tích 4.0L có công suất 630 mã lực và mô-men xoắn cực đại 900 Nm. Nhờ đó, Mercedes-AMG GT 63S có khả năng tăng tốc từ 0 – 100km/h chỉ trong 3,1 giây, đạt tốc độ tối đa 313,8km/h.



Có lẽ một trong những lý do khiến Mercedes không nhanh hơn so với BMW M8 Competition Gran Coupe là do trọng lượng lớn hơn 65 kg ở mức 2.120 kg.



Về kích thước, AMG GT 4-cửa có chiều dài là 5.054 mm, chiều rộng 1.871 mm, chiều cao 1.477 mm, trong khi chiều dài cơ sở của nó là 2.951 mm (116,2 in). Mặc dù là chiếc xe hẹp nhất ở đây nhưng là chiếc xe "gọn" nhất theo một cách nghĩ khác.



4. Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid - 187,700 USD (tương đương 4,39 tỷ đồng)

Trước hết, với mức giá 187.700 USD, về cơ bản đã làm cho Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid trở thành mẫu xe nằm ngoài phân khúc khách hàng so với 3 mẫu xe còn lại.



Đây là lần đầu tiên nhà sản xuất xe thể thao ra mắt mẫu xe Panamera Turbo S E-Hybrid sử dụng hệ dẫn động plug-in hybrid như phiên bản cao cấp nhất của dòng Panamera: Động cơ V8 4.0 lít từ phiên bản Panamera Turbo được kết hợp với động cơ điện có thể tạo ra công suất lên tới 680 mã lực và mô-men xoắn cực đại 850 Nm.

Sức mạnh từ hệ dẫn động hybrid cho phép chiếc xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 3,4 giây và đạt tốc độ tối đa 310km/giờ. Chiếc xe có trọng lượng 2.385 kg và Gói trang bị Sport Chrono sẽ giảm thời gian chạy nước rút còn 3,2 giây, tương đương với Mercedes và BMW và nhanh hơn Audi.

Về kích thước, Panamera dài 5.049 mm, rộng 1.937 mm và cao 1.427 mm; chiều dài cơ sở là 2.950 mm./.