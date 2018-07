“Soi” Kia Morning phiên bản World Cup vừa ra mắt

Mẫu xe cỡ nhỏ Kia Picanto (hay còn gọi là Kia Morning) với gói ngoại thất X-Line vừa qua đã chính thức được giới thiệu tại Malaysia. Nhờ những trang bị mới nên chiếc Picanto phiên bản đặc biệt này có vẻ ngoài cứng cáp và thể thao hơn Điều đặc biệt hơn, phiên bản này còn được bổ sung một đường kẻ màu vàng với các hình vẽ đặc trưng của World Cup 2018 chạy dọc từ nắp ca-pô cho tới đuôi xe. Phần đầu xe được điều chỉnh với cản trước mới. Lưới tản nhiệt thiết kế dạng “mũi hổ” quen thuộc được sơn màu vàng tạo sự nổi bật. Ngoài ra, cửa hút gió được mở rộng thêm một khe nhỏ bên dưới lưới tản nhiệt. Cụm đèn sương mù cũng được dịch chuyển sâu vào bên trong và sơn màu vàng giống như lưới tản nhiệt và đường kẻ trên xe. Cặp đèn pha góc cạnh với đèn LED ban ngày. Không chỉ có thế, Kia Picanto X-Line cũng được nâng gầm cao lên 156 mm so với mặt đất, cao hơn phiên bản Picanto tiêu chuẩn 15 mm. Đuôi xe cũng được tạo điểm nhấn với những màu vàng nổi bật trên cản sau và cửa xe. Bên cạnh đó là cụm đèn hậu LED hình chữ "C" ngược. Ngoài ra, xe còn được trang bị một ăng ten hình vây cá mập tạo sự thể thao. Picanto X-Line được trang bị la-zăng hợp kim 16 inch đi cùng lốp 195/45, thay vì 14 inch như ở phiên bản hiện hành 1.2 EX. Gương chiếu hậu tích hợp xi-nhan. Về nội thất, Picanto X-Line được trang bị một màn hình cảm ứng 7 inch, bộ sạc điện thoại thông minh không dây, cổng USB và bàn đạp bằng nhôm. Chiếc xe cũng có một vô lăng thiết kế phẳng ở phía dưới giống như phiên bản Picanto GT Line. Ghế được bọc da hai màu tương phản. Tiếp đến là các thiết bị an toàn, Picanto có 6 túi khí theo tiêu chuẩn (thêm vào đó là túi khí tùy chọn ở vị trí đầu gối người lái), cấu tạo bằng khung thép cường lực (AHSS) và hệ thống cân bằng điện tử (VSM) với hệ thống ESC. Ngoài ra còn có hệ thống phanh khẩn cấp tự động (AEB) và hệ thống cảnh báo va chạm phía trước (FCWS) cùng với hệ thống giám sát áp suất lốp (TPMS). Picanto X-Line được trang bị động cơ Kappa II 1.2L 4 xy-lanh hút khí tự nhiên, sản sinh công suất tối đa 84 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 122 Nm tại 4.000 vòng/phút, đi kèm với hộp số tự động 4 cấp cùng hệ dẫn động cầu trước. Hiện giá bán chính thức của Kia Picanto phiên bản World Cup chưa được hãng xe Hàn Quốc công bố. Tuy nhiên, với những trang bị mới, mức giá của biến thể này chắc chắn sẽ cao hơn con số 11.700 USD của phiên bản 1.2 EX đang được bán tại Malaysia.

Mẫu xe cỡ nhỏ Kia Picanto (hay còn gọi là Kia Morning) với gói ngoại thất X-Line vừa qua đã chính thức được giới thiệu tại Malaysia. Nhờ những trang bị mới nên chiếc Picanto phiên bản đặc biệt này có vẻ ngoài cứng cáp và thể thao hơn Điều đặc biệt hơn, phiên bản này còn được bổ sung một đường kẻ màu vàng với các hình vẽ đặc trưng của World Cup 2018 chạy dọc từ nắp ca-pô cho tới đuôi xe. Phần đầu xe được điều chỉnh với cản trước mới. Lưới tản nhiệt thiết kế dạng “mũi hổ” quen thuộc được sơn màu vàng tạo sự nổi bật. Ngoài ra, cửa hút gió được mở rộng thêm một khe nhỏ bên dưới lưới tản nhiệt. Cụm đèn sương mù cũng được dịch chuyển sâu vào bên trong và sơn màu vàng giống như lưới tản nhiệt và đường kẻ trên xe. Cặp đèn pha góc cạnh với đèn LED ban ngày. Không chỉ có thế, Kia Picanto X-Line cũng được nâng gầm cao lên 156 mm so với mặt đất, cao hơn phiên bản Picanto tiêu chuẩn 15 mm. Đuôi xe cũng được tạo điểm nhấn với những màu vàng nổi bật trên cản sau và cửa xe. Bên cạnh đó là cụm đèn hậu LED hình chữ "C" ngược. Ngoài ra, xe còn được trang bị một ăng ten hình vây cá mập tạo sự thể thao. Picanto X-Line được trang bị la-zăng hợp kim 16 inch đi cùng lốp 195/45, thay vì 14 inch như ở phiên bản hiện hành 1.2 EX. Gương chiếu hậu tích hợp xi-nhan. Về nội thất, Picanto X-Line được trang bị một màn hình cảm ứng 7 inch, bộ sạc điện thoại thông minh không dây, cổng USB và bàn đạp bằng nhôm. Chiếc xe cũng có một vô lăng thiết kế phẳng ở phía dưới giống như phiên bản Picanto GT Line. Ghế được bọc da hai màu tương phản. Tiếp đến là các thiết bị an toàn, Picanto có 6 túi khí theo tiêu chuẩn (thêm vào đó là túi khí tùy chọn ở vị trí đầu gối người lái), cấu tạo bằng khung thép cường lực (AHSS) và hệ thống cân bằng điện tử (VSM) với hệ thống ESC. Ngoài ra còn có hệ thống phanh khẩn cấp tự động (AEB) và hệ thống cảnh báo va chạm phía trước (FCWS) cùng với hệ thống giám sát áp suất lốp (TPMS). Picanto X-Line được trang bị động cơ Kappa II 1.2L 4 xy-lanh hút khí tự nhiên, sản sinh công suất tối đa 84 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 122 Nm tại 4.000 vòng/phút, đi kèm với hộp số tự động 4 cấp cùng hệ dẫn động cầu trước. Hiện giá bán chính thức của Kia Picanto phiên bản World Cup chưa được hãng xe Hàn Quốc công bố. Tuy nhiên, với những trang bị mới, mức giá của biến thể này chắc chắn sẽ cao hơn con số 11.700 USD của phiên bản 1.2 EX đang được bán tại Malaysia.