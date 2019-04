“Soi” Rolls-Royce Phantom với tùy chọn vách ngăn độc đáo

"Privacy Suit" - vách ngăn giữa hai hàng ghế được coi là một trong những tùy chọn nổi bật nhất trên xe, bên cạnh màu sơn tím đen đẹp mắt và nội thất bọc da màu trắng. Tùy chọn "Privacy Suit" được Rolls-Royce đặt tại phía sau hàng ghế trước, chia khoang hành khách thành hai phần riêng biệt. Vách ngăn này được cấu thành với một tấm kính phía trên phần vách ngăn bọc da phía dưới. Tấm kính này có thể chuyển đổi từ trong sang đục nhờ vào một nút bấm (nút "PRIV") được điều khiển bởi người ngồi sau. Vì vách ngăn này có vai trò tách biệt hoàn toàn khoang sau với khoang trước, nên khi cần trao đổi với tài xế phía trước, "ông chủ" ngồi sau phải sử dụng nút "Talk" được đặt ngay trên nút "Priv" để tài xế có thể nghe được. Bên cạnh đó, nếu muốn chuyển đồ từ trước ra sau và ngược lại, vật dụng đó phải được chuyển thông qua một hộc chứa do người ngồi sau quản lý. Ngoài vách ngăn "Private Suit", chiếc Rolls-Royce Phantom VIII "hàng thửa" của đại gia Hong Kong còn sở hữu những tùy chọn không thể thiếu như trần xe bầu trời đầy sao, hàng ghế phía sau với 2 màn hình giải trí 12 inch, "rạp hát" cao cấp giúp khách hàng thưởng thức các bản nhạc hay xem video. Bên ngoài, xe được trang bị màu sơn tím than (Belladonna Purple) cho nửa dưới thân xe và màu xám bạc đặc trưng của Rolls-Royce tại nắp ca-pô, mui xe. Rolls-Royce Phantom VIII sử dụng động cơ V12, tăng áp kép, dung tích 6.75 lít, tạo ra công suất tối đa 563 mã lực. Sức mạnh này mạnh hơn 110 mã lực so với thế hệ thứ 7 và mô-men xoắn cực đại đạt 900 Nm, tăng 180 Nm so với thế hệ cũ. Sức mạnh được truyền tới bánh thông qua hộp số tự động 8 cấp với công nghệ "hỗ trợ vệ tinh" khi sang số, nhờ đó, Rolls-Royce Phantom thế hệ thứ 8 có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 5,3 giây, nhanh hơn 0,4 giây so với thế hệ cũ. Rolls-Royce Phantom VIII có giá bán khởi điểm ở mức 420.325 USD (khoảng 9,8 tỷ đồng), tuy nhiên, đại gia tại Hong Kong phải trả đến 11,8 triệu HKD (tương đương 34,8 tỷ đồng). Tại Việt Nam, hiện chỉ có một chiếc Rolls-Royce Phantom VIII duy nhất với giá lên đến hơn 70 tỷ đồng.

"Privacy Suit" - vách ngăn giữa hai hàng ghế được coi là một trong những tùy chọn nổi bật nhất trên xe, bên cạnh màu sơn tím đen đẹp mắt và nội thất bọc da màu trắng. Tùy chọn "Privacy Suit" được Rolls-Royce đặt tại phía sau hàng ghế trước, chia khoang hành khách thành hai phần riêng biệt. Vách ngăn này được cấu thành với một tấm kính phía trên phần vách ngăn bọc da phía dưới. Tấm kính này có thể chuyển đổi từ trong sang đục nhờ vào một nút bấm (nút "PRIV") được điều khiển bởi người ngồi sau. Vì vách ngăn này có vai trò tách biệt hoàn toàn khoang sau với khoang trước, nên khi cần trao đổi với tài xế phía trước, "ông chủ" ngồi sau phải sử dụng nút "Talk" được đặt ngay trên nút "Priv" để tài xế có thể nghe được. Bên cạnh đó, nếu muốn chuyển đồ từ trước ra sau và ngược lại, vật dụng đó phải được chuyển thông qua một hộc chứa do người ngồi sau quản lý. Ngoài vách ngăn "Private Suit", chiếc Rolls-Royce Phantom VIII "hàng thửa" của đại gia Hong Kong còn sở hữu những tùy chọn không thể thiếu như trần xe bầu trời đầy sao, hàng ghế phía sau với 2 màn hình giải trí 12 inch, "rạp hát" cao cấp giúp khách hàng thưởng thức các bản nhạc hay xem video. Bên ngoài, xe được trang bị màu sơn tím than (Belladonna Purple) cho nửa dưới thân xe và màu xám bạc đặc trưng của Rolls-Royce tại nắp ca-pô, mui xe. Rolls-Royce Phantom VIII sử dụng động cơ V12, tăng áp kép, dung tích 6.75 lít, tạo ra công suất tối đa 563 mã lực. Sức mạnh này mạnh hơn 110 mã lực so với thế hệ thứ 7 và mô-men xoắn cực đại đạt 900 Nm, tăng 180 Nm so với thế hệ cũ. Sức mạnh được truyền tới bánh thông qua hộp số tự động 8 cấp với công nghệ "hỗ trợ vệ tinh" khi sang số, nhờ đó, Rolls-Royce Phantom thế hệ thứ 8 có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 5,3 giây, nhanh hơn 0,4 giây so với thế hệ cũ. Rolls-Royce Phantom VIII có giá bán khởi điểm ở mức 420.325 USD (khoảng 9,8 tỷ đồng), tuy nhiên, đại gia tại Hong Kong phải trả đến 11,8 triệu HKD (tương đương 34,8 tỷ đồng). Tại Việt Nam, hiện chỉ có một chiếc Rolls-Royce Phantom VIII duy nhất với giá lên đến hơn 70 tỷ đồng.