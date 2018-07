“Soi” Toyota Rush vừa về Việt Nam có gì nổi bật

Theo thông tin phóng viên VOV có được, mẫu SUV cỡ nhỏ nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia - Toyota Rush đã chính thức có mặt tại các đại lý của Toyota Việt Nam (TMV). Điều này cũng có nghĩa, Rush sẽ sớm được TMV giới thiệu tại Việt Nam trong thời gian tới. Tuy nhiên, hiện tại, TMV vẫn chưa đưa ra thông tin về thời gian sẽ giới thiệu mẫu xe này tại Việt Nam cũng như thông số kỹ thuật và trang bị, giá bán. Nhưng theo thông tin PV có được, mẫu xe này sẽ có giá khoảng trên dưới 700 triệu đồng. Toyota Rush được giới thiệu tại Indonesia vào tháng 11/2017 với 4 phiên bản (GMT, G AT, TRD Sportivo MT và TRD Sportivo A) và có giá bán từ 17.800 - 19.500 USD (tương đương từ 402 - 440 triệu đồng). Về thiết kế, Toyota Rush 2018 vẻ ngoài hiện đại và góc cạnh. Đèn pha LED phía trước và đèn hậu LED, lưới tản nhiệt màu đen bóng, la-zăng hợp kim 16 inch. Xe có chiều dài cơ sở là 2.685 mm, hơn 23 mm so với BR-V. Nhưng chiều dài 4.435 mm của Rush kém BR-V 18 mm và chiều rộng 1.695 mm kém 40 mm. Khoảng sáng gầm xe là 220 mm rất phù hợp khi đi trên những con đường xấu hay những lúc ngập lụt nhỏ. Xe có 7 chỗ với các công nghệ an toàn: 6 túi khí, hệ thống ABS, VSC, hỗ trợ khởi động trên dốc EBD, tín hiệu dừng khẩn cấp và dây an toàn cho cả 7 ghế. Nội thất của Toyota Rush 2018 được nâng cấp khá hiện đại. Những tính năng tiêu chuẩn của xe bao gồm: Vô-lăng điều chỉnh, mở cửa không cần chìa, khởi động bằng nút bấm start/stop, camera đảo ngược và 8 loa. Phiên bản TRD Sportive sẽ có bảng điều khiển mềm mại 2 tông màu, màn hình cảm ứng DVD-AVX 7 inch với Miracast, Weblink, Bluetooth và hỗ trợ Waze, màn hình màu đa thông tin, điều hòa tự động với hiển thị điện tử, và cổng sạc USB trên mọi hàng ghế. Tại Indonesia, tất cả các phiên bản của Toyota Rush đều sử dụng chung động cơ DOHC Dual VVT-i 2NR 1.5 lít 4 xi-lanh, công suất 102 mã lực tại vòng tua 6.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 136 Nm ở 4.200 vòng/phút. Đi cùng là hộp số tay 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp.

