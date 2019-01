Top 10 chiếc sedan bán chạy nhất nước Mỹ năm 2018

1. Toyota Camry: Toyota Camry đã là một trong những chiếc xe bán chạy nhất ở Mxy trong nhiều thập kỷ bởi sự thoải mái và sự tin cậy mà chiếc xe mang lại. Dữ liệu từ Goodcarbadcar cho thấy có 314.346 chiếc đã được bán ra cho đến tháng 11/2018, giảm 8% so với năm ngoái 2. Honda Civic: Các dòng sản phẩm Honda Civic đã phát triển lớn mạnh trong những năm gần đây với hàng loạt các mô hình từ sedan, coupe đến hatchback. Tuy nhiên, mẫu xe thú vị nhất là chiếc Civic Type R hàng đầu, sở hữu động cơ tăng áp bốn xi lanh dung tích 2.0 L sản sinh công suất 228 mã lực và mô men xoắn 399 Nm. Nhờ vào dòng sản phẩm đa dạng, giá cả phải chăng, tính thực tế và hiệu suất cao, Honda đã bán được 299.376 chiếc Civic trong năm 2018. Tuy nhiên, con số đó đã giảm 13,45% so với năm 2017. 3. Toyota Corolla: Toyota gần đây đã cho ra mắt chiếc Corolla hoàn toàn mới và nó đã đem lại những dấu hiệu khả quan khi đã bán được chỉ ít chiếc Civic 21.000 chiếc. Doanh số giảm 10% so với năm 2017 nhưng với thiết kế mới đã được thay đổi đang giúp đảo ngược lại xu thế đó. 4. Honda Accord: Chiếc Honda Accord được thiết kế lại lớn hơn và sang trọng hơn so với người tiền nhiệm của nó và chúng tôi đã khá ấn tượng khi được chạy thử chiếc xe vào mùa thua năm 2017. Thật đáng tiếc là thiết kế lại này không giúp cải thiện doanh thu của hãng khi chỉ có 262.444 chiếc được bán đến tháng 11/2018 – giảm 12,68% từ đầu năm đến nay. 5. Nissan Sentra: Nissan đang sở hữu một chiếc Sentra hoàn toàn mới nhưng vẫn được các fan ưa chuộng. Nhờ có mức giá phải chăng dưới 18.000 USD (tương đương 417 triệu đồng), số lượng xe được bán ra đã lên tới 195.479 chiếc trong năm 2018. 6. Nissan Altima: Nissan Altima đã chứng kiến doanh số giảm gần 19% trong năm 2018, nhưng điều đó có thể là do công ty đã giới thiệu mẫu xe được thiết kế lại tại triển lãm ô tô New York vào tháng Tư. Một trong những điểm nổi bật của chiếc xe mới là nội thất chất lượng cao hơn, hệ thống dẫn động bốn bánh tùy chọn và động cơ tăng áp 4 xi lanh dung tích 2.0 L hoàn toàn mới với công nghệ nén biến thiên. Chiếc xe sản sinh công suất 248 mã lực và mô men xoắn 379 Nm. 7. Hyundai Elantra: Elantra facelifted đã được bán ra vào mùa thu năm nay, nhưng người tiền nhiệm của nó vẫn giữ được vị trí của mình khi bán được 185.339 chiếc cho tới tháng 11/2018. Điều này có vẻ không quá ấn tượng tuy nhiên đây thực sự là một trong số ít những chiếc xe chứng kiến doanh số tăng trong năm 2018. 8. Ford Fusion: Ford đang có kế hoạch loại bỏ chiếc sedan bán chạy nhất của mình ở Mỹ mặc dù đã bán ra được 157.548 chiếc cho đến tháng 11/2018 và giới thiệu một bản nâng cấp nhỏ vào mùa xuân này. Điều đáng nói là doanh số đã giảm hơn 18% trong năm nay và Ford quyết định không đầu tư vào một mô hình được thiết kế lại. 9. Chevrolet Cruze: Mặc dù chiếc xe có doanh số giảm đôi chút so với các đối thủ nhưng con số 20% là đủ để GM quyết định sẽ khai tử chiếc xe này. 10. Chevrolet Malibu: Chevrolet Malibu là chiếc xe tầm trung của GM cạnh tranh với đối thủ Fusion. Mặc dù nó không quá phổ biến như chiếc Camry hay Accord, GM có thể giữ mô hình này để xoa dịu những chủ sở hữu cũ của chiếc Cruze và Impala./.

