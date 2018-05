Top 10 chiếc xe không nên sở hữu phiên bản crossover

1. VW Beetle: Chiếc VW Beetle sắp được ngừng sản xuất và chúng tôi hy vọng đó thực sự là cái kết đẹp cho dòng sản phẩm trên. Khi thấy VW ‘‘lấn sân’’ sang dòng crossover, thật khó có thể nghĩ đến một ngày Beetle sẽ trở thành một chiếc crossover cao cấp. Hãy để chiếc Beetle đi vào lịch sử như một chiếc xe dễ thương và đáng yêu mà nó xứng đáng. 2. Ram: Chúng tôi không phản đối về chiếc Ram SUV nhưng một chiếc Ram crossover thì không phải là một ý tưởng hay lắm. Ram vốn có tiếng là một nhà sản xuất những chiếc xe tải cỡ lớn, đồ sộ và thấy logo của hãng trên một chiếc crossover có thể sẽ làm những người hâm mộ của Ram cảm thấy khó chịu. 3. Any Lotus: Đây là điều đang thực sự xảy ra, đó chính xác là lý do tại sao chúng tôi mang nó vào danh sách này. Chúng tôi vẫn nghĩ rằng một chiếc crossover là đi ngược lại với những gì Lotus đại diện cho. 4. Toyota Celica: Cái tên Celica đã biến mất được một thời gian rồi. Toyota hồi sinh cái tên này cho một chiếc crossover để ‘‘gợi lên tính thể thao’’ hoặc cho một số mục đích tiếp thị tương tự khác, nhưng chúng tôi hy vọng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. 5. Honda S2000: Người yêu thích dòng xe của Honda đã mong đợi cho một chiếc S2000 mới trong nhiều năm nay tuy nhiên hãng không mấy mặn mà với chiếc xe này cho lắm. Không có chiếc S2000 mới nhưng điều đó sẽ khiến những "fan cuồng" nhiệt của VTEC trở nên giận dữ nếu S2000 không quay trở lại, cách duy nhất là biến nó thành một chiếc crossover. 6. Nissan Z: Đây là một trong số những khả năng có thể xảy ra khi Nissan kết hợp ý tưởng đó với vẻ đẹp ngọt ngào của chiếc Gripz Concept 2015. Mặc dù chiếc Gripz khá là ngầu tuy nhiên chúng tôi nghĩ nhãn hiệu Z chỉ nên dành cho những chiếc coupe sport. 7. Mazda Miata: Crossover chống lại tất cả những thứ gì mà Miata đại diện cho. Do đó nếu Mazda định làm điều này, họ phải tìm ra cách để giải quyết một cuộc bạo loạn có thể xảy ra. 8. VW Golf GTI: Trong khi dòng Golf đã được biến đổi thành crossover, chúng tôi hy vọng GTI sẽ không bao giờ xuất hiện trên Tiguan. Chúng tôi nghĩ GTI chỉ nên là chiếc hatchback và may mắn thay, VW cũng đang bảo vệ nhãn hiệu GTI giống như chúng tôi. 9. Chevrolet Camaro: Một chiếc Camaro crossover? Chevy cho chúng ta thấy 1 sản phẩm với concept FNR-X sẽ có vẻ ngoài như thế nào. Chúng tôi không ghét ý tưởng về một chiếc Chevy crossover, chỉ cần không phải là nhãn hiệu Camaro. 10. Ford Mustang: Và chúng ta quay trở lại về chiếc xe lấy cảm hứng từ danh sách này trong vị trí đầu tiên. Mach 1 là một cái tên không phù hợp cho 1 chiếc crossover điện do đó cái tên Mustang được thay thế. Thật buồn khi phải thấy Ford cũng đang phát triển một chiếc Mustang crossover.

