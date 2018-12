Top 10 mẫu sedan bán chạy nhất trong năm 2018

1. Toyota Corolla: Với 478.122 xe bán ra trong năm 2018, Toyota Corolla suất sắc giành vị trí cao nhất trong bảng xếp hạng này. (Ảnh: Toyota) 2. Honda Civic: Ở vị trí thứ 2, Honda Civic bán được tổng cộng 412.664 xe tính đến thời điểm này. Tuy có doanh số thấp hơn “chút đỉnh” so với “người đồng hương” Corolla nhưng doanh số năm 2018 của Civic lại tăng trưởng 6%, tức hơn Corolla 3% về quy mô tăng trưởng. (Ảnh: Honda) 3. Volkswagen Passat: Trong năm 2018, doanh số chung của mẫu xe Volkswagen Passat tiếp tục tăng trưởng 5% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt 356.566 xe, đây là một con số ấn tượng với một mẫu xe đến từ châu Âu. (Ảnh: Arnold Clark) 4. Toyota Camry: Toyota Camry tuy chỉ đứng thứ 4 trong bảng xếp hạng nhưng vẫn là một “huyền thoại”. So với cùng kỳ năm ngoái, doanh số năm nay của mẫu xe này tăng tới 13% và đạt 313.394 xe bán ra. (Ảnh: Toyota) 5. Ford Focus: Với doanh số giảm hẳn những 19% so với năm 2017, chi đạt 270.183 xe bán ra - Ford Focus chính là một minh chứng rõ ràng nhất về sự “bành trướng” của các dòng xe gầm cao hiện nay.(Ảnh: Ford) 6. Mercedes-Benz C-Class: Mẫu xe “át chủ bài” của hãng xe Đức cũng đang phải chịu những “cú đánh” mạnh từ các dòng SUV và Crossover như Ford Focus khiến doanh số năm nay giảm 5% so với năm 2017 và chỉ đạt 244.277 xe bán ra. (Ảnh: Car Magazine) 7. Volkswagen Jetta: Tiếp tục là một mẫu xe bị ảnh hưởng bởi cơn bão SUV và Crossver. Năm nay, Volkswagen Jetta giảm tới 9% doanh số và chỉ bán ra 227.516 xe so với năm ngoái - con số này bằng một nửa so với Toyota Corolla. (Ảnh: Volkswagen) 8. Honda Accord: So với năm 2017 vừa qua, doanh số của xe sedan Honda Accord năm nay tiếp tục giảm 10% và chỉ đạt 224.121 xe bán ra trên toàn cầu. (Ảnh: Honda) 9. Subaru Impreza: Một bất ngờ trong danh sách năm nay phải kể với mẫu xe sedan Subaru Impreza. Trong năm 2018 này, Subaru bán ra tổng cộng 247.467 xe Impreza ra thế giới, tương đương tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. (Ảnh: Subaru) 10. Mercedes-Benz E-Class: Đứng cuối cùng trong danh sách này là mẫu sedan hạng sang Mercedes-Benz. Khác với “người em” C-Class đang chịu những sóng gió từ các đối thủ thì E-Class lại cứ dần dần đi lên cùng doanh số tăng 10%. (Ảnh: Motor Trend).

