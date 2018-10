Top 10 mẫu xe có mức khấu hao ít nhất trong 5 năm

10. Ram 1500: Mẫu bán tải Ram 1500 có mức khấu hao 42,7% sau 5 năm, con số này thấp hơn 7,5% so với mức trung bình. 9. Subaru Impreza: Subaru Impreza mất 42,3% giá trị trong 5 năm, thấp hơn 7,9% so với mức trung bình. 8. GMC Sierra 1500: Thấp hơn 10,3% so với mức trung bình, Sierra 1500 đạt mức khấu hao 39,9 % trong 5 năm. 7. Chevrolet Silverado 1500: Chevrolet Silverado chỉ mất 39,7% giá trị sau 5 năm, dưới 10,5% mức trung bình. 6. Toyota 4Runner: Mẫu xe từ thương hiệu Nhật Bản được nhiều người tin dùng có mức khấu hao khá thấp 38,1%, thấp hơn 12,1% so với trung bình. 5. Nissan Frontier: Giữ vị trí giữa trong danh sách là mẫu bán tải của Nissan với 37,8% sau 5 năm, thấp hơn 12,4% so với mức trung bình. 4. Toyota Tundra: Toyota Tundra hao hụt mất 37,1% sau 5 năm và chỉ số này thấp hơn 13,1% so với mức trung bình. 3. Toyota Tacoma: Tacoma có thể là mẫu xe đã lỗi thời, tuy nhiên tuổi thọ của nó lại không thua kém so với các mẫu xe hiện đại ngày nay. Chiếc xe giữ lại được hơn 70% giá trị sau 5 năm với mức khấu hao là 29,5%, thấp hơn trung bình 20,7%. 1,2. Jeep Wrangler và Jeep Wrangler Unlimited: 2 mẫu xe đồng hạng nhất chính là "ông vua" Jeep Wrangler với chỉ 27,3% sau 5 năm, thấp hơn trung bình 22,9%. Điều này đúng với cả mẫu Wrangler 2 cửa và Wrangler Unlimited 4 cửa.

10. Ram 1500: Mẫu bán tải Ram 1500 có mức khấu hao 42,7% sau 5 năm, con số này thấp hơn 7,5% so với mức trung bình. 9. Subaru Impreza: Subaru Impreza mất 42,3% giá trị trong 5 năm, thấp hơn 7,9% so với mức trung bình. 8. GMC Sierra 1500: Thấp hơn 10,3% so với mức trung bình, Sierra 1500 đạt mức khấu hao 39,9 % trong 5 năm. 7. Chevrolet Silverado 1500: Chevrolet Silverado chỉ mất 39,7% giá trị sau 5 năm, dưới 10,5% mức trung bình. 6. Toyota 4Runner: Mẫu xe từ thương hiệu Nhật Bản được nhiều người tin dùng có mức khấu hao khá thấp 38,1%, thấp hơn 12,1% so với trung bình. 5. Nissan Frontier: Giữ vị trí giữa trong danh sách là mẫu bán tải của Nissan với 37,8% sau 5 năm, thấp hơn 12,4% so với mức trung bình. 4. Toyota Tundra: Toyota Tundra hao hụt mất 37,1% sau 5 năm và chỉ số này thấp hơn 13,1% so với mức trung bình. 3. Toyota Tacoma: Tacoma có thể là mẫu xe đã lỗi thời, tuy nhiên tuổi thọ của nó lại không thua kém so với các mẫu xe hiện đại ngày nay. Chiếc xe giữ lại được hơn 70% giá trị sau 5 năm với mức khấu hao là 29,5%, thấp hơn trung bình 20,7%. 1,2. Jeep Wrangler và Jeep Wrangler Unlimited: 2 mẫu xe đồng hạng nhất chính là "ông vua" Jeep Wrangler với chỉ 27,3% sau 5 năm, thấp hơn trung bình 22,9%. Điều này đúng với cả mẫu Wrangler 2 cửa và Wrangler Unlimited 4 cửa.