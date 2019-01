Top 10 mẫu xe đáng mong chờ năm 2019

1. Kia Soul: Ra mắt lần đầu tiên tại Triển lãm ô tô Los Angeles 2018, Kia Soul là mẫu xe cỡ nhỏ phù hợp với nhu cầu của nhiều khách hàng trẻ. Nó có ca-bin rộng rãi, tiết kiệm nhiên liệu và hơn nữa là mức giá phải chăng của nó. 2. Lincoln Aviator: Chiếc Lincoln Aviator ra mắt với nội thất sang trọng được lấy từ cảm hứng từ mẫu Navigator và động cơ có mô-men xoắn cực đại lên tới 813 Nm. Bên cạnh đó, đây là một phiên bản hybrid plug-in cũng sẽ xuất hiện nhưng sẽ đi kèm với hệ thống treo khí có thể nâng cao xe để tăng khoảng sáng của gầm xe khi cần. 3. Land Rover Defender: Cuối cùng thì một phiên bản Land Rover Defender cũng đã chuẩn bị để có mặt tại thị trường Bắc Mỹ. Các mẫu SUV off-road rất được yêu thích tại đây và nếu Wrangler hay Ford Bronco sắp tới đều không thỏa mãn được nhu cầu của người tiêu dùng thì Defender có lẽ là phương án "cứu cánh" cho họ. 4. Jeep Gladiator: Có thể coi đây là một phiên bản Jeep Wrangler hoàn thiện hơn với nhiều tiện ích cũng như các công nghệ hiện đại. 5. Polestar 1: Đây là một chiếc xe thể thao độc quyền từ thương hiệu Polestar của Volvo. Vỏ xe được làm từ sợi carbon, và nhà sản xuất ô tô đã kết hợp công nghệ "siêu nhẹ" với một số công nghệ "tốc độ cao". Sử dụng hệ truyền động plug-in hybrid có công suất 600 mã lực và mô-men xoắn cực đại 990 Nm; nó có thể di chuyển khoảng 145km trong một lần sạc. Chiếc xe chỉ được sản xuất giới hạn với số lượng 500 chiếc mỗi năm. 6. Porsche Taycan: Nếu yêu thích các mẫu xe điện bạn khó có thể bỏ qua chiếc Porsche Taycan sắp ra mắt này. Đối thủ cạnh tranh của Tesla Model S có công suất 600 mã lực từ 2 động cơ điện, cho phép nó tăng tốc từ 0 -100 km/h trên đường cao tốc chỉ trong 3,5 giây. Thương hiệu dự định sẽ "lên kệ" chiếc xe với giá khoảng 90.000 USD (khoảng 2 tỷ đồng). 7. Mercedes-AMG One: Một trong những mẫu xe lấy cảm hứng từ những chiếc xe đua công thức 1 được mong đợi nhất chính là Mercedes -AMG One với động cơ tăng áp, 1.6 L và hệ truyền động hybrid tạo ra hơn 1.000 mã lực. Chiếc xe cũng nặng chưa tới 1,3 tấn và có tốc độ tối đa 354 km/h. 8. Chevrolet Corvette C8: Liệu thị trường ô tô sẽ được đón nhận một bản Chevrolet Corvette động cơ giữa? Có vẻ như nhà sản xuất ô tô đang chuẩn bị chế tạo một chiếc siêu xe để cắt giảm Ford GT và có thể đó là chiếc Corvette này. Theo dự kiến nó sẽ được giới thiệu vào tháng 1/2019, nhưng một số vấn đề vào phút cuối đã khiến việc ra mắt bị trì hoãn. 9. Ford Bronco: "Chiến binh" Ford Wrangler của Ford đang thu hút được sự chú ý của công chúng và người tiêu dùng tin rằng nó sẽ đánh bại Jeep. Mặc dù chiếc xe sẽ không được bán vào 2019, nhưng mong rằng các thông số kỹ thuật của nó sẽ được tiết lộ đầy đủ hơn. 10. Toyota Supra: Chiếc xe thể thao mới của Toyota sắp ra mắt và mọi người đều cảm thấy phấn khích về nó. Hầu hết phần cứng trong Supra mới đều có nguồn gốc từ BMW: động cơ 6 xy-lanh thẳng hàng của nhà sản xuất ô tô Đức. Phiên bản 2018 của nó đã không gây thất vọng nhờ hiệu suất tuyệt vời và khả năng xử lý ổn định, do vậy chúng ta có cơ sở để mong chờ thế hệ tiếp theo này./.

1. Kia Soul: Ra mắt lần đầu tiên tại Triển lãm ô tô Los Angeles 2018, Kia Soul là mẫu xe cỡ nhỏ phù hợp với nhu cầu của nhiều khách hàng trẻ. Nó có ca-bin rộng rãi, tiết kiệm nhiên liệu và hơn nữa là mức giá phải chăng của nó. 2. Lincoln Aviator: Chiếc Lincoln Aviator ra mắt với nội thất sang trọng được lấy từ cảm hứng từ mẫu Navigator và động cơ có mô-men xoắn cực đại lên tới 813 Nm. Bên cạnh đó, đây là một phiên bản hybrid plug-in cũng sẽ xuất hiện nhưng sẽ đi kèm với hệ thống treo khí có thể nâng cao xe để tăng khoảng sáng của gầm xe khi cần. 3. Land Rover Defender: Cuối cùng thì một phiên bản Land Rover Defender cũng đã chuẩn bị để có mặt tại thị trường Bắc Mỹ. Các mẫu SUV off-road rất được yêu thích tại đây và nếu Wrangler hay Ford Bronco sắp tới đều không thỏa mãn được nhu cầu của người tiêu dùng thì Defender có lẽ là phương án "cứu cánh" cho họ. 4. Jeep Gladiator: Có thể coi đây là một phiên bản Jeep Wrangler hoàn thiện hơn với nhiều tiện ích cũng như các công nghệ hiện đại. 5. Polestar 1: Đây là một chiếc xe thể thao độc quyền từ thương hiệu Polestar của Volvo. Vỏ xe được làm từ sợi carbon, và nhà sản xuất ô tô đã kết hợp công nghệ "siêu nhẹ" với một số công nghệ "tốc độ cao". Sử dụng hệ truyền động plug-in hybrid có công suất 600 mã lực và mô-men xoắn cực đại 990 Nm; nó có thể di chuyển khoảng 145km trong một lần sạc. Chiếc xe chỉ được sản xuất giới hạn với số lượng 500 chiếc mỗi năm. 6. Porsche Taycan: Nếu yêu thích các mẫu xe điện bạn khó có thể bỏ qua chiếc Porsche Taycan sắp ra mắt này. Đối thủ cạnh tranh của Tesla Model S có công suất 600 mã lực từ 2 động cơ điện, cho phép nó tăng tốc từ 0 -100 km/h trên đường cao tốc chỉ trong 3,5 giây. Thương hiệu dự định sẽ "lên kệ" chiếc xe với giá khoảng 90.000 USD (khoảng 2 tỷ đồng). 7. Mercedes-AMG One: Một trong những mẫu xe lấy cảm hứng từ những chiếc xe đua công thức 1 được mong đợi nhất chính là Mercedes -AMG One với động cơ tăng áp, 1.6 L và hệ truyền động hybrid tạo ra hơn 1.000 mã lực. Chiếc xe cũng nặng chưa tới 1,3 tấn và có tốc độ tối đa 354 km/h. 8. Chevrolet Corvette C8: Liệu thị trường ô tô sẽ được đón nhận một bản Chevrolet Corvette động cơ giữa? Có vẻ như nhà sản xuất ô tô đang chuẩn bị chế tạo một chiếc siêu xe để cắt giảm Ford GT và có thể đó là chiếc Corvette này. Theo dự kiến nó sẽ được giới thiệu vào tháng 1/2019, nhưng một số vấn đề vào phút cuối đã khiến việc ra mắt bị trì hoãn. 9. Ford Bronco: "Chiến binh" Ford Wrangler của Ford đang thu hút được sự chú ý của công chúng và người tiêu dùng tin rằng nó sẽ đánh bại Jeep. Mặc dù chiếc xe sẽ không được bán vào 2019, nhưng mong rằng các thông số kỹ thuật của nó sẽ được tiết lộ đầy đủ hơn. 10. Toyota Supra: Chiếc xe thể thao mới của Toyota sắp ra mắt và mọi người đều cảm thấy phấn khích về nó. Hầu hết phần cứng trong Supra mới đều có nguồn gốc từ BMW: động cơ 6 xy-lanh thẳng hàng của nhà sản xuất ô tô Đức. Phiên bản 2018 của nó đã không gây thất vọng nhờ hiệu suất tuyệt vời và khả năng xử lý ổn định, do vậy chúng ta có cơ sở để mong chờ thế hệ tiếp theo này./.