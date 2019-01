Top 10 mẫu xe được người Mỹ sử dụng trên 15 năm

Kết quả này được dựa trên dữ liệu của 750.000 xe con, SUV và xe tải từ đời 1981 - 2003 đồng thời phân tích việc bán những mẫu xe cũ này trong năm 2018 để tìm ra tỷ lệ của những chủ nhân đầu tiên. 10. Subaru Forester: Ở vị trí thứ 10 trong danh sách với tỷ lệ 12,1% chủ sở hữu của xe giữ chiếc xe từ 15 năm trở lên là Subaru Forester, cao hơn 1,6 lần so với trung bình. 9. Honda CR-V: Tiếp theo là Honda CR-V với 12,4% chủ nhân của nó sử dụng chiếc xe trên 15 năm, cao hơn 1,7 lần so với mức trung bình. 8. Honda Odyssey: Mẫu xe của Honda có tỷ lệ 12,6%, cao hơn 1,8 lần so với mức trung bình. 7. Toyota Tacoma: Vẫn là một mẫu xe đến từ nhà sản xuất Nhật Bản, Toyota Tacoma với tỷ lệ 13,4% thời gian sử dụng của nó trên 15 năm trở lên, cao hơn 1,8 lần so với trung bình. 6. Toyota Sequoia: Đứng ở vị trí thứ 6 là Toyota Sequoia với tỷ lệ 13,5% và cao hơn 1,8 lần so với trung bình. 5. Toyota Tundra: Cao hơn 1,9 lần so với trung bình ngành, có 14,1% tỷ lệ các chủ sở hữu của nó sử dụng xe trên 15 năm. 4. Honda Pilot: Trung bình có 15,3% chiếc Honda Pilot được ra bán có thời gian sử dụng 15 năm trở lên, con số này cao hơn gấp 2 lần so với trung bình. 3. Toyota Sienna: 16,1% chủ sở hữu Toyota Sienna vẫn sử dụng chiếc xe của họ khi đã qua thời gian 15 năm, con số này cao hơn 2,2 lần so với trung bình. 2. Toyota Prius: Vị trí áp chót thuộc về Toyota Prius với 16,2% và 2,2 lần cao hơn so với trung bình. 1. Toyota Highlander: Chiếc xe bền bỉ nhất trong danh sách này thuộc về Toyota Highlander với tỷ lệ 18,5% chiếc xe bán ra được sử dụng trên 15 và con số ấn tượng này cao hơn 2,5 lần so với trung bình./

Kết quả này được dựa trên dữ liệu của 750.000 xe con, SUV và xe tải từ đời 1981 - 2003 đồng thời phân tích việc bán những mẫu xe cũ này trong năm 2018 để tìm ra tỷ lệ của những chủ nhân đầu tiên. 10. Subaru Forester: Ở vị trí thứ 10 trong danh sách với tỷ lệ 12,1% chủ sở hữu của xe giữ chiếc xe từ 15 năm trở lên là Subaru Forester, cao hơn 1,6 lần so với trung bình. 9. Honda CR-V: Tiếp theo là Honda CR-V với 12,4% chủ nhân của nó sử dụng chiếc xe trên 15 năm, cao hơn 1,7 lần so với mức trung bình. 8. Honda Odyssey: Mẫu xe của Honda có tỷ lệ 12,6%, cao hơn 1,8 lần so với mức trung bình. 7. Toyota Tacoma: Vẫn là một mẫu xe đến từ nhà sản xuất Nhật Bản, Toyota Tacoma với tỷ lệ 13,4% thời gian sử dụng của nó trên 15 năm trở lên, cao hơn 1,8 lần so với trung bình. 6. Toyota Sequoia: Đứng ở vị trí thứ 6 là Toyota Sequoia với tỷ lệ 13,5% và cao hơn 1,8 lần so với trung bình. 5. Toyota Tundra: Cao hơn 1,9 lần so với trung bình ngành, có 14,1% tỷ lệ các chủ sở hữu của nó sử dụng xe trên 15 năm. 4. Honda Pilot: Trung bình có 15,3% chiếc Honda Pilot được ra bán có thời gian sử dụng 15 năm trở lên, con số này cao hơn gấp 2 lần so với trung bình. 3. Toyota Sienna: 16,1% chủ sở hữu Toyota Sienna vẫn sử dụng chiếc xe của họ khi đã qua thời gian 15 năm, con số này cao hơn 2,2 lần so với trung bình. 2. Toyota Prius: Vị trí áp chót thuộc về Toyota Prius với 16,2% và 2,2 lần cao hơn so với trung bình. 1. Toyota Highlander: Chiếc xe bền bỉ nhất trong danh sách này thuộc về Toyota Highlander với tỷ lệ 18,5% chiếc xe bán ra được sử dụng trên 15 và con số ấn tượng này cao hơn 2,5 lần so với trung bình./