Top 10 mẫu xe được sử dụng ít nhất

10. Ford Mustang Coupe: Theo Công ty dữ liệu ô tô iSeeCars đã phân tích, chiếc Ford Mustang Coupe được sử dụng trung bình khoảng 8.990 dặm/năm, thấp hơn 21,3% so với những chiếc khác. 9. BMW 6 Series Coupe: Chiếc BMW 6 Series Coupe di chuyển trung bình khoảng 8.895 dặm/năm, con số này thấp hơn so với trung bình khoảng 22,2%. 8. Ford Mustang Convertible: Chiếc Ford Mustang Convertible di chuyển trung bình khoảng 8.457 dặm/năm, thấp hơn so với trung bình khoảng 26%. 7. BMW 6 Series Convertible: BMW 6 Series Convertible được sử dụng để đi quãng đường trung bình 7.692 dặm/năm, thấp hơn so với bình quân khoảng 32,7%. 6. Mazda MX-5 Miata Convertible: 6.927 dặm/năm là quãng đường mà Mazda MX-5 Convertible thường di chuyển, thấp hơn so với trung bình khoảng 39,4%. 5. Mercedes-Benz SL-Class Convertible: Mercedes-Benz SL-Class Convertible di chuyển quãng đường trung bình khoảng 6.217 dặm/năm, thấp hơn so với trung bình 45,6%. 4. Chevrolet Corvette Coupe: Chevrolet Corvette Coupe di chuyển quãng đường trung bình khoảng 4.939 dặm/năm, thấp hơn so với trung bình 56,8%. 3. Porsche 911 Coupe: Porsche 911 Coupe được sử dụng trung bình khoảng 4.637 dặm/năm, thấp hơn 59,4% so với những chiếc khác. 2. Porsche 911 Convertible: Porsche 911 Convertible được sử dụng trung bình khoảng 4.523 dặm/năm, thấp hơn 60,4% so với những chiếc khác. 1. Chevrolet Corvette Convertible: Chevrolet Corvette Convertible di chuyển trung bình khoảng 4.365 dặm/năm, thấp hơn so với trung bình khoảng 61,8%.

10. Ford Mustang Coupe: Theo Công ty dữ liệu ô tô iSeeCars đã phân tích, chiếc Ford Mustang Coupe được sử dụng trung bình khoảng 8.990 dặm/năm, thấp hơn 21,3% so với những chiếc khác. 9. BMW 6 Series Coupe: Chiếc BMW 6 Series Coupe di chuyển trung bình khoảng 8.895 dặm/năm, con số này thấp hơn so với trung bình khoảng 22,2%. 8. Ford Mustang Convertible: Chiếc Ford Mustang Convertible di chuyển trung bình khoảng 8.457 dặm/năm, thấp hơn so với trung bình khoảng 26%. 7. BMW 6 Series Convertible: BMW 6 Series Convertible được sử dụng để đi quãng đường trung bình 7.692 dặm/năm, thấp hơn so với bình quân khoảng 32,7%. 6. Mazda MX-5 Miata Convertible: 6.927 dặm/năm là quãng đường mà Mazda MX-5 Convertible thường di chuyển, thấp hơn so với trung bình khoảng 39,4%. 5. Mercedes-Benz SL-Class Convertible: Mercedes-Benz SL-Class Convertible di chuyển quãng đường trung bình khoảng 6.217 dặm/năm, thấp hơn so với trung bình 45,6%. 4. Chevrolet Corvette Coupe: Chevrolet Corvette Coupe di chuyển quãng đường trung bình khoảng 4.939 dặm/năm, thấp hơn so với trung bình 56,8%. 3. Porsche 911 Coupe: Porsche 911 Coupe được sử dụng trung bình khoảng 4.637 dặm/năm, thấp hơn 59,4% so với những chiếc khác. 2. Porsche 911 Convertible: Porsche 911 Convertible được sử dụng trung bình khoảng 4.523 dặm/năm, thấp hơn 60,4% so với những chiếc khác. 1. Chevrolet Corvette Convertible: Chevrolet Corvette Convertible di chuyển trung bình khoảng 4.365 dặm/năm, thấp hơn so với trung bình khoảng 61,8%.